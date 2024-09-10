10 хитростей, чтобы в доме были чистота и порядок

Несмотря на то, что специалисты советуют уделять уборке по 20-30 минут в день, чтобы не накапливалось много бытовых дел, все равно, когда наступают выходные, приходится тратить много времени на наведение порядка.







Проигнорировать уборку не получится, но облегчить и ускорить ее – вполне. Novate.ru рассказывает, какие хитрости в этом помогут.

Хитрость 1: Сделайте отпугиватель комаров из кофе и зубной пасты

Хитрость 2: Почистите термос лимонной кислотой

Хитрость 3: Уберите нагар со сковороды чаем

Хитрость 4: Избавьтесь от пыли с помощью воды и уксуса

Хитрость 5: Используйте вместо кондиционера для белья соль

Хитрость 6: Прочистите трубы кипятком с содой

Хитрость 7: Отрежьте уголок и губки

Хитрость 8: Избавьтесь от тараканов с помощью лаврового листа

Хитрость 9: Уберите запах чеснока с помощью кофе и сметаны

Хитрость 10: Почистите смеситель и мойку картофелем

Смешайте кофе и зубную пасту в пропорции 1:1.Лето прошло, однако это не значит, что вместе с ним исчезнут и комары. Пока на улице жарко, они будут составлять нам компанию, даже если мы этого не хотим. Впрочем, есть одно средство, которое поможет защититься от назойливых насекомых. Возьмите молотый кофе и смешайте его с зубной пастой в пропорции 1:1. После этого оторвите кусочек туалетной бумаги, сделайте из него фитиль, смажьте полученной смесью и положите в подсвечник. Подожгите бумагу и через пять минут от ваших «гостей» не останется даже следа – они сбегут из комнаты «сверкая пятками».Термос до и после очистки.Если вы часто пользуетесь термосом не только зимой, но и в другие времена года, то наверняка периодически сталкиваетесь с грязным налетом, который появляется внутри. Он может образовываться из-за чая, кофе и других напитков. Средство для посуды не очень хорошо справляется с загрязнениями, оставляя некрасивые разводы, поэтому приходится думать, чем убрать налет, чтобы добиться идеальной чистоты.На самом деле, все предельно просто. Насыпьте в термос две-три столовых ложки лимонной кислоты (в зависимости от его размеров), залейте до краев кипятком и оставьте на 8-10 часов, можно на ночь. Утром слейте воду, ополосните термос и наслаждайтесь результатом – от налета не остается даже следа.Чайные пакетики убирают даже самые стойкие загрязнения.Как бы тщательно вы ни следили за продуктами в процессе жарки, на сковороде все равно периодически появляется нагар. Если его вовремя не убирать, со временем от «въестся» в стенки посуды, и придется использовать агрессивную бытовую химию, чтобы избавиться от загрязнений. Впрочем, есть более щадящее и безопасное средство, способное справиться с нагаром.Положите в сковороду несколько чайных пакетиков и прокипятите пять-десять минут, пока грязь не отстанет от дна и стенок. Дело в том, что в состав чая входят фенольные соединения и дубильные вещества, которые хорошо растворяют жир. Поэтому он и является таким эффективным в вопросах очистки сковороды. Кстати, чай способен устранить даже многолетний нагар, но в этом случае понадобится больше пакетиков и кипятить их придется около 30 минут.Натрите поверхности водой с уксусом.Летом и в начале осени пыли в квартире намного больше, потому что окна постоянно открыты или стоят на проветривании. Если у вас нет никакого желания ежедневно носиться с тряпкой по дому, воспользуйтесь помощью нашего волшебного средства, которое отталкивает пыль от поверхностей.Возьмите глубокую миску, налейте в нее стакан теплой воды, добавьте три капли 70-процентного уксуса, хорошо перемешайте и смочите в полученном растворе салфетку для уборки. После этого хорошо отожмите ее и протрите все загрязненные поверхности в доме. После такой процедуры столы, шкафы, полки, тумбочки будут покрываться пылью гораздо реже, так как уксус создаст своеобразную защитную пленку.Добавьте соль в отсек для порошка.Чем чаще мы стираем вещи, тем грубее становится ткань. Если вы хотите вернуть мягкость своей любимой одежде, попробуйте постирать ее вместе с обычной поваренной солью. Она справится с этой задачей не хуже профессионального кондиционера для белья, а может даже и лучше, ведь еще и выведет пятна.Использовать соль можно двумя способами – используйте тот, который вам больше нравится, эффективность средства от этого не зависит. Либо добавьте соль в отсек для порошка, либо насыпьте ее в носок, завяжите и отправьте в барабан. Чтобы постирать вещи объемом около двух килограммов, будет достаточно двух столовых ложек соли.Засыпьте соду в слив и залейте кипяткомВремя от времени на трубах оседает жир и прочие загрязнения. В итоге это приводит к тому, что они засоряются и вода в раковине начинает плохо уходить. Особенно часто от данной проблемы страдает кухонная мойка. Если вы заметили, что трубы забились, предлагаем не ждать прихода сантехника, а решить задачу самостоятельно.Для этого закипятите два литра воды, добавьте в нее три столовых ложки соды и потихоньку вылейте в раковину. После таких манипуляций жировые отложения растворятся, и пробка, которая мешала нормальному проходу воды, исчезнет.Отрежьте уголок губки, чтобы различать их.Чаще всего поролоновые губки используют для мытья посуды, однако это вовсе не значит, что им нельзя найти другое применение. Губками можно мыть столешницы, полки в холодильнике, раковины, овощи и фрукты. А чтобы не перепутать их, предлагаем отрезать уголок у тех губок, которыми вы моете тарелки. Или же можно покупать изделия разного цвета, так будет еще удобнее. Например, желтые использовать для посуды, зеленые – для уборки в ванной, розовые – для пыли и так далее.Разложите по углам лавровый лист.Увы, тараканы дома – это не редкость, даже если вы живете в квартире. Днем их сложно заметить – обычно, они выходят «на охоту» ночью. Чтобы не допустить размножения нежеланных гостей, предлагаем защититься от них с помощью лаврового листа. Смочите несколько штук водой, чтобы начали выделяться эфирные масла, а затем разложите их по углам, а также в тех местах, где когда-то были замечены тараканы. Теперь вы вряд ли столкнетесь с этими насекомыми.Сделайте маску для рук, смешав кофе и сметану.Чеснок уместно звучит во многих блюдах: рыбных, мясных, супах, подливах и даже салатах. А уж консервацию и вовсе нельзя представить без этого овоща. Есть только один крохотный нюанс – руки после работы с чесноком ужасно воняют, не спасает даже мыло.Попробуйте смешать одну чайную ложку растворимого кофе и немного сметаны, а затем нанести эту маску на ладони. Через пять минут смойте состав и насухо вытрите руки полотенцем. От запаха чеснока не будет даже следа – останется лишь тонкий аромат кофе. А сметана хорошо увлажнит и напитает кожу.Натрите кран измельченным картофелем.Металлические мойки и смесители практичные и долговечные, однако даже они не застрахованы от появления коррозии. Особенно часто ржавчина возникает там, где подтекает вода. Если бытовая химия, предназначенная для борьбы с такими проблемами, закончилась, предлагаем воспользоваться помощью картофеля. Он содержит лимонную, щавелевую и хлорогеновую кислоты, которые эффективно борются с коррозией. Измельчите овощ с помощью блендера, натрите полученной массой ржавые участки и оставьте на ночь. Утром протрите кран влажной губкой, чтобы убрать остатки картофель и ржавчины.