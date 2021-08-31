Как почистить киви одним движением, или Опыт хозяек, помогающий сделать жизнь проще

У опытных хозяек всегда есть свои маленькие секреты, которые помогают им в приготовлении пищи и работе по дому. Сегодня у вас есть возможность познакомиться с некоторыми из них. Как правильно резать помидоры, что делать с бананами, как приготовить ароматное масло и убрать запах чеснока – про это и многое другое читайте в статье.
1. Превратить фрукты в варенье за пять секунд
Варенье к чаю - это классика. /Фото: fito-tea.com
Нет варенья, чтобы намазать его на утренний тост? Нечем угостить друга, без предупреждения заглянувшего на чай? Не стоит расстраиваться и бежать сломя голову в магазин. Возьмите любой фрукт, который есть в вашем холодильнике. Это могут быть ягоды, апельсин, яблоко, манго, груша – что угодно. Растолките его или потрите на мелкой терке, в зависимости от плотности, и уложите на тост или кусочек булки. Осталось только посыпать все сверху сахаром. Перед вами свежайшее варенье, приятного аппетита! Кстати, смешав его со сметаной вы получите очень вкусный десерт. Его можно есть сразу, а можно поставить в холодильник на полчаса.
2. Всегда свежий хлеб
Свежий хлеб – это очень вкусно. /Фото: zastavki.com
Мечтаете о свежем хлебе для утренних тостов, но не можете утром бегать за ним в магазин? Есть более простой способ: в следующий раз, когда вы купите буханку, сразу нарежьте ее, как только вернетесь домой, и положите в морозильник.
Такой хлеб можно за несколько секунд разморозить в тостере или микроволновой печи, и свежая выпечка у вас на столе! Когда будете замораживать кусочки хлеба, постарайтесь разложить их свободно, чтобы они не превратились в большой хлебный кирпич.
3. Чистите фрукты легко
Киви прекрасно чистится, если делать это правильно. /Фото: pp.userapi.com
Вы можете избавить от кожуры любимые фрукты за считанные секунды. Если нужно почистить киви, обрежьте его с одной стороны, возьмите десертную ложку и просто зачерпните ей середину.
Для очистки апельсинов или мандаринов вам не придется царапать их ногтями. Просто сделайте круговой надрез на коже фрукта и заведите палец в разрез и потяните. Точно такая же круговая насечка на коже поможет очистить гранат, не забрызгав все вокруг рубиновым соком.
4. Приготовьте ароматное масло
Сливочное масло с травами – это дивный аромат. /Фото: thepioneerwoman.com
Чтобы создать великолепное ароматное сливочное масло, замораживайте его порционно, перемешивая с сушеными ароматическими травами. Когда вы захотите приготовить что-то вкусное, просто растопите масло и используйте его. Запах распространится по всей кухне. Такое масло можно намазывать на хлеб, также оно подойдет для жарки, особенно для яичницы. Очень вкусно!
5. Очистить яйца за несколько секунд
Чистить яйца – это просто. /Фото: i.ytimg.com
Чистка вареного яйца – нудное занятие. А если яиц много, например, для салата, то процесс просто начинает раздражать. Можно сделать проще: положите яйца в стеклянную банку и закройте ее крышкой. Потрясите банку так, чтобы яйца внутри перекатывались. Когда вы снимете крышку, то поймете, что вам осталось только быстро снять скорлупки, отошедшие от яиц. Никаких мучений и раздражения.
6. Ароматная вода
Сделать ароматную воду очень просто. /Фото: thekitchenadvisor.com
Если после приготовления еды у вас остались «попки» от огурцов или целая куча кожуры от апельсинов, мандаринов или лимонов, не выбрасывайте их.
Вместо этого поместите их в большой кувшин с водой, и получите шикарную ароматическую воду. Вы сможете с пользой использовать пищевые отходы – такой водичкой можно, например, протирать плиту или стол. Запах будет чудесным.
7. Бананы не испортятся
Храните бананы правильно. /Фото: telegrafi.com
Бананы - отличная закуска. Они вкусны, полезны, их не надо готовить и очень удобно брать в путешествие. Есть только один момент – часто связка бананов становится коричневой, переспелой. Есть их не очень приятно, а из хранения таких бананов ничего хорошего не получится. Чтобы избежать преждевременного созревания бананов, просто замотайте их концы со стороны черенка бумагой. Тогда они будут дольше оставаться желтыми и плотными.
8. Помидоры черри напополам
Резать помидоры надо уметь. /Фото: profermu.com
Резать маленькие помидоры черри напополам – задача не для слабонервных. Есть способ сделать это очень быстро и без лишних усилий. Возьмите две крышки от пластиковых контейнеров, положите между ними помидорки (на одну крышку положить, другой накрыть) и просто проведите острым ножом между крышками. Помидоры разрезаны, можно заниматься дальнейшим приготовлением вкуснейших блюд. Важно: лучше всего подойдет длинный зазубренный нож.
9. Освежаем дыхание
Запах чеснока – не для вас. /Фото: mirrasteniy.com
Бывает, что во время приготовления еды мы пробуем все подряд, в том числе и приправы, подливки, готовые блюда. Если в рот попадает чеснок, то дыхание может стать не слишком свежим. Как решить эту проблему и встретить гостей так, чтобы они не шарахались от вас?
Возьмите немного свежей мяты и сделайте из нее жевательную резинку. Иными словами – жуйте мяту, пока готовите. Можно заварить ее кипятком, остудить, и этой жидкостью пополоскать рот, не забыв выпить несколько глотков. Мята не всегда есть в доме, потому существует другой способ нейтрализовать запах. Итак, продукты, которые борются с чесноком: петрушка, яблоки, шпинат, грибы, базилик, цитрусовые или стакан молока. Вы легко избавитесь от чесночного дыхания.
10. Заморозьте бананы
Замороженные бананы обязательно пригодятся. /Фото: thepioneerwoman.com
Если вы не успели вовремя остановить потемнение бананов, не сердитесь и не выбрасывайте их. Вместо этого нарежьте их на кусочки по 1 см и выложите на противень. Потом поместите бананы в морозилку. Вы получите отличный банановый десерт: замороженные бананы можно смешать с молоком и взбить блендером. Можно просто разморозить их в микроволновке, смешать с яблоками и мандаринами, заправить свежей сметаной и получить великолепный и полезный фруктовый салат.
После замораживания бананы могут храниться очень долго. Вы в любой момент сможете сделать вкусный смузи или испечь банановый пирог.
11. Потрясающий винный лед
Винный лед делается так же, как и из обычной воды. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Бывает так, что после праздника или дня рождения на дне бутылок остается немного вина. Не надо его выливать, есть гораздо лучший способ использовать эту жидкость - налейте его в лоток для кубиков льда и заморозьте. Теперь, когда к вам придут гости и вам захочется угостить их вином, вы сможете положить в бокалы изумительный винный лед. Вы удивите всех, а ароматное вино быстро станет прохладным. Только не стоит смешивать белое и красное вино.
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