Как почистить киви одним движением, или Опыт хозяек, помогающий сделать жизнь проще

1. Превратить фрукты в варенье за пять секунд

Варенье к чаю - это классика. /Фото: fito-tea.com

2. Всегда свежий хлеб

Свежий хлеб – это очень вкусно. /Фото: zastavki.com

3. Чистите фрукты легко

Киви прекрасно чистится, если делать это правильно. /Фото: pp.userapi.com

4. Приготовьте ароматное масло

Сливочное масло с травами – это дивный аромат. /Фото: thepioneerwoman.com

5. Очистить яйца за несколько секунд

Чистить яйца – это просто. /Фото: i.ytimg.com

6. Ароматная вода

Сделать ароматную воду очень просто. /Фото: thekitchenadvisor.com

7. Бананы не испортятся

Храните бананы правильно. /Фото: telegrafi.com

8. Помидоры черри напополам

Резать помидоры надо уметь. /Фото: profermu.com

9. Освежаем дыхание

Запах чеснока – не для вас. /Фото: mirrasteniy.com

10. Заморозьте бананы

Замороженные бананы обязательно пригодятся. /Фото: thepioneerwoman.com

11. Потрясающий винный лед

Винный лед делается так же, как и из обычной воды. /Фото: 1.bp.blogspot.com