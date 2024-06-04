Напитки в огромных бутылках и Чем ещё отличаются американские супермаркеты от российских

На первый взгляд кажется, что американские супермаркеты очень похожи на наши, но на самом деле это совершенно не так. Оказывается, что различий очень много. Сегодня вы подробнее узнаете о них.
1. Приветствие на входе
Волонтёры помогут с выбором
Если зайти в американский супермаркет, вас обязательно поприветствуют.в магазинах. Но на самом деле, различия есть, и они колоссальные. В некоторых супермаркетах США есть специальные волонтёры, которые не только поприветствуют, но и обязательно помогут покупателю с выбором. Например, им можно задавать вопросы о том, где найти тот или иной продукт, и он вам подскажет. Оказывается, что такую форму занятости в основном выбирают пожилые люди. Все дело в том, что им скучно сидеть дома и они хотят помочь другим людям. К тому же, работа не очень сложная, но достаточно полезная. Вспомните, сколько раз вы пытались найти нужный продукт в нашем супермаркете, но вам этого не удавалось. Приходилось долгое время искать кассира, который мог бы подсказать.
2. Электрические тележки
Такими тележками пользуются в основном пожилые люди
Вы удивитесь, но в американских супермаркетах даже есть электрические тележки. Вы спросите: а зачем они нужны? На самом деле — это очень полезная вещь. Такие тележки даже оборудованы сиденьями. Любой желающий может передвигаться на них по магазину. Но в основном ими пользуются инвалиды, пожилые люди и те, у кого есть проблемы с лишним весом. К тому же, такие тележки можно оставить на парковке. Там есть специальные места для этого. Это сделано для того, чтобы покупатель мог доставить свои продукты до автомобиля и не возвращался в торговый зал.
3. Автоматы для бутылок и мелочи
Автоматы выдают чеки на покупку продуктов
При в ходе в российский супермаркет можно увидеть различные автоматы с игрушками. Оказывается, что в Америке тоже есть такие механизмы, но несут они гораздо больше пользы для общества. В эти автоматы можно сдавать стеклянные и пластиковые бутылки, а также жестяные банки. А в замен американцы получают специальные купоны, которые можно использовать в магазине. А ещё там есть автоматы, которые могут разменять мелочь. Все, что нужно сделать — это высыпать монетки в автомат и вам выдадут купон на ту же самую сумму. Стоит отметить, что такие автоматы есть не только в Америке, но и в других странах Европы.
4. Непривычный ассортимент
Продукты питания отличаются от наших
А ещё в американских магазинах можно обнаружить самые различные продукты, которые у нас не продаются в обычных магазинах. Например, там можно купить хот-доги, попкорн, хлопья и многое другое. Хлеб у них тоже есть, но в основном белый и серый. Также в американских магазинах мало выбора мясных и рыбных продуктов, зато там всегда присутствуют свежие овощи и фрукты. А ещё там есть чеснок. Вы спросите: а что в этом удивительного? Оказывается, что там их более десяти видов! Обычный, маринованный и даже порезанный на мелкие кусочки — всё это есть в американском супермаркете.
В магазинах большой ассортимент соусов
Отдельно стоит отметить разнообразие приправ. Дело в том, что там есть те, которые могут нас сильно удивить. Например, вы когда нибудь пробовали соус из соленых огурцов? А там его можно купить в любом магазине.
5. Напитки в огромных бутылках
Бутылки большого объёма — это норма для американцев
Мы привыкли, что в российских магазинах бутылки с соками, молоком и газировками продаются в маленьких объёмах. Причём некоторые производители намеренно уменьшают их объём, чтобы не поднимать цену. В Америке с этим дела обстоят иначе. Оказывается, что у них все напитки продаются в огромных тарах. Обычно объем указывается в галлонах (3,79 литра), а вес в фунтах ( 450 грамм). Например, если вы понимаете, что хотите купить молоко, но при этом такое количество вы точно не выпьете, то есть бутылки объемом полгаллона. Но здесь вас ждёт неприятный сюрприз.. Дело в том, что такая бутылочка будет стоить практически столько же, сколько и большая.
6. Штучные овощи и фрукты
Овощи и фрукты продаются поштучно
Возможно вы удивитесь, но овощи и фрукты в Соединённых штатах Америки продают поштучно. У нас в России принято рассчитывать цену исходя из веса, но у американцев другая система. Обычно овощи расфасовывают в специальные пакеты и продают по несколько штук. Поскольку цена одинаковая, то, конечно, выгоднее выбирать продукцию покрупнее. А ещё на прилавках магазинов можно увидеть нарезанные фрукты и овощи. Например, американцы могут купить несколько кусочков арбуза или апельсина. К тому же, если покупатель набирает товар самостоятельно, то ему не нужно самому взвешивать товар. За это отвечает кассир.
7. Свежие цветы
Цветы всегда можно обнаружить на кассе
А ещё во многих американских супермаркетах можно встретить свежие цветы. Обычно их оставляют у кассы. У нас цветы привозят в магазины лишь по особым поводам. Их можно купить на 8 марта или 14 февраля. В Америке каждый букет хорошенько упаковывают и придают тему товарный вид. Также вместе с цветами вы получаете пакетик с удобрениями. Его нужно высыпать в вазу перед тем, как поставить букет. Таким образом, он будет радовать покупателя в течение длительного времени.
8. Щедрые дегустации
Дегустации проводятся каждые выходные
Кто же не любит дегустации различных продуктов? Вот только в России такое явление редко встретишь, а в Америке каждые выходные можно попробовать что-то новое. Обычно у нас на дегустацию дают небольшой кусочек сыра или колбасы. А в американском супермаркете, например, жареное мясо, китайские пельмени, горячие мясные шарики в соусе или калорийные закуски. В общем, можно смело приходить голодным и наестся от души.
9. Возврат без проблем
Одежду гораздо легче вернуть обратно в магазин, чем у нас
Ну и конечно же стоит отметить возврат, который происходит в американском магазине без проблем. Сдать обратно в магазин можно практически все. Вы удивитесь, но вернуть можно даже нижнее белье. Для того, чтобы у вас его приняли, нужно просто-напросто показать свой чек. Продавец без проблем вернёт деньги на вашу карту. Американцам не нужно заполнять какие-то заявления и документы, а потом ждать неделю. Все очень быстро и удобно. К тому же, вернуть товар можно в течение 30-45 дней. А в некоторых магазинах его можно вернуть даже через год.У нас этот срок сильно сокращен.
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