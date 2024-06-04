Напитки в огромных бутылках и Чем ещё отличаются американские супермаркеты от российских

1. Приветствие на входе

Волонтёры помогут с выбором

2. Электрические тележки

Такими тележками пользуются в основном пожилые люди







3. Автоматы для бутылок и мелочи

Автоматы выдают чеки на покупку продуктов

4. Непривычный ассортимент

Продукты питания отличаются от наших

В магазинах большой ассортимент соусов

5. Напитки в огромных бутылках

Бутылки большого объёма — это норма для американцев

6. Штучные овощи и фрукты

Овощи и фрукты продаются поштучно

7. Свежие цветы

Цветы всегда можно обнаружить на кассе

8. Щедрые дегустации

Дегустации проводятся каждые выходные

9. Возврат без проблем

Одежду гораздо легче вернуть обратно в магазин, чем у нас