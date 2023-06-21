Жизнь в буддийской академии

Массивные горные склоны, плотно застроенные домами, множество людей в красных одеждах, величественные храмы — так выглядит Ларунг Гар, крупнейший в мире институт тибетского буддизма. Автор фотографий Уансон Люк провел в пути более 20 часов, разъезжая по разбитым дорогам, однако смог попасть в Ларунг Гар и сделать ряд впечатляющих кадров, что, пожалуй, можно считать достойной наградой за перенесенные неудобства.
Ларунг Гар был основан в 1980 году кхенпо Джигме Пунцогом, сыгравшим важную роль в восстановлении буддизма в Тибете после китайской культурной революции.
Поначалу количество учеников в институте было довольно скромным, однако уже к началу XXI века их число выросло почти до 10 000 человек.
Сейчас с учетом всех приезжих студентов и паломников население Ларунг Гара доходит порой и до 40 000.
К сожалению, добраться до этого уникального города в горах не так-то просто. Ларунг Гар расположен в уезде Сертар на высоте 4000 м.
Сложности заключаются не только в отдаленности ближайшего населенного пункта (Чэнду, административный центр провинции Сычуань, находится в 600 км от Сертара) или отсутствии хороших дорог как таковых, но и в полицейском контроле.
Для иностранных туристов Сертар часто оказывается закрыт.
У Ларунг Гара есть большое преимущество в сравнении с другими монастырями в Тибете — это то, что здесь по-прежнему живут и дают учения несколько тулку (ламы-перерожденцы). В Ларунг Гаре в настоящее время живут более 10 лам-перерожденцев. Почти всех лам можно навестить, а если повезет, то и получить благословения и передачи на практики.
Ларунг Гар — это в первую очередь буддийский институт, а не монастырь. В тибетских монастырях обычно много разных залов со статуями Будд, висящими на стенах тханками (буддийскими иконами), алтарями с множеством масляных лампад. В то время как в Ларунг Гаре всего два религиозных объекта — два храма со священными изображениями Будд и бодхисаттв, которые располагаются на вершине склона.
Ларунг Гар условно разделен на две части: женскую, где живут и учатся монахини и, соответственно, мужскую. Ориентиром служит проезжая дорога — все, что левее дороги — часть монахинь, все, что правее — монахов.
Ларунг Гар является крупнейшим институтом тибетского буддизма, в котором по-прежнему можно получить полное буддийское образование, основу которого составляют «пять больших наук»:
1. Философия буддизма
2. Логика
2. Искусство и ремесла
3. Медицина
5. Грамматика
и «пять малых наук»
1. Синонимы
2. Математика и астрология
3. Театральное искусство
4. Поэзия
5. Риторика
К обязательным предметам относятся философия буддизма и логика. Эти предметы изучают абсолютно все монахи вне зависимости от их принадлежности к той или иной традиции.
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Жизнь в буддийской академии
Массивные горные склоны, плотно застроенные домами, множество людей в красных одеждах, величественные храмы — так выглядит Ларунг Гар, крупнейший в мире институт тибетского буддизма. Автор фотографий Уансон Люк провел в пути более 20 часов, разъезжая по разбитым дорогам, однако смог попасть в Ларунг Гар и сделать ряд впечатляющих кадров, что, пожалуй, можно считать достойной наградой за перенесенные неудобства.
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