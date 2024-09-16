Человеческий фактор: 9 катастроф, произошедших по вине проектировщиков

Авиалайнеры типа Макдоннел Дуглас ДС-10 считаются одними из самых ненадежных широкофюзеляжных самолетов, катастрофы с которыми происходили в основном из-за технических неполадок. 3 марта 1974 года через 6 минут после вылета из Парижа, у пассажирского авиалайнера внезапно открылась одна из грузовых дверей, и из-за декомпрессии разрушились системы управления. Погибли все 346 человек на борту.

Плотина Сент-Фрэнсис в США, штат Калифорния, была построена в 1926 году и рухнула 12 марта 1928 года. Незадолго до катастрофы в ней обнаружили трещины, но ведущий инженер признал их незначительными. При разрушении плотины на волю вырвалось 45 миллиардов литров воды, уничтожившие ближайшую ГЭС и затопившие несколько городов. Погибло около пятисот человек.

Ваза – шведский боевой корабль, спущенный на воду в 1628 году. Создаваемый в течение двух лет, он должен был стать жемчужиной шведского флота, но затонул после первого же выхода из гавани, унеся с собой на дно около сотни человек. Главного конструктора даже не удалось привлечь к ответственности, так как тот скончался за год до катастрофы.

Трагедия в Бостоне

Происшествие, известное как «Потоп в Бостоне», может показаться неправдоподобным, но это случилось в действительности. В январе 1919 года резервуар с патокой объёмом десять миллионов литров дал течь, и в город хлынула четырёхметровая волна вязкой жидкости. В результате этой трагедии погиб 21 человек, ещё 150 человек получили ранения. Очистка улиц от последствий потопа заняла несколько лет.