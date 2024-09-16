Человеческий фактор: 9 катастроф, произошедших по вине проектировщиков

Ошибки — неотъемлемая часть жизни, и каждый из нас их совершает. Однако в случае с инженерными проектами или сложной техникой даже небольшая оплошность может привести к серьёзной аварии. По вине одного лишь конструктора могут погибнуть люди, и, увы, история знает такие случаи.
Такомский мост
Такомский мост почти двухкилометровой длины был построен в США, штате Вашингтон 1 июля 1940 года, соединяя берега пролива Такома-Нэрроуз. Из-за неверного расчета аэродинамического действия нагрузки не прошло и года, как мост рухнул. В этот момент на нем находился лишь один автомобилист, успевший выбраться из машины и спастись – а вот его собака погибла.
Утечка газа в Кливленде
Несчастный случай в отеле «Hyatt Regency»
Обрушение подвесных галерей в отеле «Hyatt Regency» 17 июля 1981 года унесло жизни 114 человек, собравшихся на танцевальную вечеринку. При конструкции галерей был допущен ряд серьезнейших ошибок с креплениями, на которые владельцы отеля закрыли глаза. Эта катастрофа считалась самым смертоносным разрушением рукотворного объекта в США вплоть до 11 сентября 2001 года.
Крушение авиалайнера Макдоннел Дуглас ДС-10
Авиалайнеры типа Макдоннел Дуглас ДС-10 считаются одними из самых ненадежных широкофюзеляжных самолетов, катастрофы с которыми происходили в основном из-за технических неполадок. 3 марта 1974 года через 6 минут после вылета из Парижа, у пассажирского авиалайнера внезапно открылась одна из грузовых дверей, и из-за декомпрессии разрушились системы управления. Погибли все 346 человек на борту.
Прорыв платины в США
Плотина Сент-Фрэнсис в США, штат Калифорния, была построена в 1926 году и рухнула 12 марта 1928 года. Незадолго до катастрофы в ней обнаружили трещины, но ведущий инженер признал их незначительными. При разрушении плотины на волю вырвалось 45 миллиардов литров воды, уничтожившие ближайшую ГЭС и затопившие несколько городов. Погибло около пятисот человек.
Утонувшая «Ваза»: ЧП на шведском военном судне
Ваза – шведский боевой корабль, спущенный на воду в 1628 году. Создаваемый в течение двух лет, он должен был стать жемчужиной шведского флота, но затонул после первого же выхода из гавани, унеся с собой на дно около сотни человек. Главного конструктора даже не удалось привлечь к ответственности, так как тот скончался за год до катастрофы.
Трагедия в Бостоне
Происшествие, известное как «Потоп в Бостоне», может показаться неправдоподобным, но это случилось в действительности. В январе 1919 года резервуар с патокой объёмом десять миллионов литров дал течь, и в город хлынула четырёхметровая волна вязкой жидкости. В результате этой трагедии погиб 21 человек, ещё 150 человек получили ранения. Очистка улиц от последствий потопа заняла несколько лет.
Потерянная орбитальная станция
Скайлэб была первой и единственной национальной американской орбитальной станцией. Запущенная 14 мая 1973 года, она смогла принять лишь три экспедиции, затем раньше срока потеряла орбиту и в 1979 году разрушилась в атмосфере планеты. Ее стоимость составляла 3.6 миллиардов долларов.
Ненадежный дирижабль R101
R101, построенный в 1929 году, был крупнейшим британским жестким дирижаблем в истории. 5 октября 1930 года разбился, выполняя межконтинентальный перелет. Из-за ошибки конструкции, обшивка дирижабля не смогла противостоять сильному ветру, оказались повреждены газовые баллоны и R101 рухнул. Погибло 48 человек из 54, находящихся на борту.
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