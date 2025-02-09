Почему жители жарких стран едят много острой пищи

Известный факт, что в зарубежных странах с жарким климатом местная кухня славится очень острыми блюдами. Это явление неслучайность, а необходимость! В Арабских Эмиратах, Южной Корее, Индии, Таиланде и Мексике острую еду употребляют из-за ряда веских причин. И вот каких...







1. Острые специи — отличный консервант

2. Острый перец — хороший антисептик

3. Острые продукты отпугивают насекомых

4. Острые продукты — улучшитель вкуса

5. Чили — ускоряет обмен веществ

6. Еда с «огоньком» снижает температуру тела

7. Острое повышает иммунный статус

Перец чили может продлить срок хранения мясных продуктовВ начале 90-х ученые из США начали изучать свойства острых специй и выяснили, что они являются отличным консервантом, который помогает продлить срок годности продуктам.Да, конечно, сейчас в жарких странах тоже есть уличные холодильники для хранения еды, но еще 70 лет назад торговцы не могли себе этого позволить. Холодильное оборудование было роскошью.Сразу же после вылова рыбы или забоя животного приходилось термически обрабатывать мясную продукцию, а чтобы она не портилась добавлять острые специи. Поскольку жаркая погода способствовала быстрому развитию бактерий.Острое помогает в лечении бактериальной инфекцииВ зарубежных странах с жарким климатом быстро портятся не только готовые продукты, но и обычная питьевая вода. Она часто становится источником заражения инфекционными заболеваниями, особенно у туристов. Об этом путешественников постоянно предупреждают, что сырую воду пить опасно для здоровья. И вот как раз острая еда помогает противостоять вирусам и бактериям, которые могут находиться в блюдах и напитках.Острый перец любого сорта проявляет антисептические свойства. Если в организм попадает зараженная еда или слегка испорченная, что для жарких стран не редкость, то острый перец при попадании в пищеварительный тракт начинает активно подавлять развитие опасных для здоровья бактерий.В жарких странах другие санитарные нормы, чем в РоссииНи для кого не секрет, что в Азии не соблюдают антисанитарные нормы так, как это принято в нашей стране. А сильная жара и повышенная влажность — идеальная среда для развития патогенов и других представителей фауны.Торговцы спокойно относятся к ползающим по продуктам насекомым, остатки продуктов могут долго копиться за прилавком, запах которых привлекает мелких грызунов.И вот острая пища помогает им хоть как-то отогнать не прошеных гостей. Острая еда не такая вкусная и служит отличным «отпугивателем» крылатых, которые могут быть переносчиками инфекций.Острые специи усиливают аппетитУ жителей жарких стран еще в древние времена сложилась традиция есть простые постные продукты. Они питались отварным рисом, овощами да лапшой. Постная крупа быстро надоедает, но если ее посыпать специями, то вкус существенно изменится. Причем, одно и то же блюдо может иметь разные вкусы в зависимости от специй, поэтому в таких странах очень популярны острые соусы. А их разнообразие удивит любого туриста.В азиатской кулинарии можно встретить соус Пери-Пери (смесь перца чили, чеснока, лимона), соус табаско (перец табаско, соль, столовый уксус), шичими Тогараси (смесь красного перца, саншо, чили, цедры, кунжута и нори), гочуджанг (чили, рисовый порошок, соль, соевые бобы) и многие другие.Благодаря острым приправам еда не застаивается в кишечникеОстрая еда помогает жителям жарких стран также справляться с отсутствием аппетита из-за палящего солнца. Входящий в состав острого перца капсаицин помогает нормализовать обменные процессы и повысить работоспособность.Азиатские родители с раннего детства приучают своих детей к острым продуктам. Правда, делать это нужно медленно и постепенно. Детский организм привыкает к острому и уже будучи взрослым не чувствует высокой дозировки капсаицина, а вместе с этим не имеет проблем с застаиванием или брожением пищи в желудочно-кишечном тракте.Сильно жгучая еда вызывает потоотделениеВ жарких условиях люди нуждаются в постоянно охлаждении, и сама природа об этом позаботилась. Во время жары мы начинаем потеть, выделенная жидкость обволакивает кожу и начинает испаряться — происходит естественный процесс охлаждения.Но процесс охлаждения можно вызвать искусственно — съесть очень острую пищу. Во время поедания остренького начинается в теле жар и стимулируется потоотделение. А вот во время испарения пота, часть тепла высвобождается, и температура тела снижается.Пряные и острые специи улучшают работу иммунитетаЕще одной причиной такой одержимости острых продуктов заключается в том, что специи являются хорошим иммуномодулятором, который работает лучше любого лекарства. Но для этого острое нужно есть регулярно. Согласно научному исследованию иранских ученых, имбирь обладает антибактериальным, противовоспалительным и противовирусным действием. Продукт содержит большое количество витамина С, который повышает иммунный статус.Перец чили содержит антиоксиданты, которые активно борются с воспалением, защищают клетки от повреждений и стимулируют иммунный ответ. Перец халапеньо обладает антимикробным, болеутоляющим и противовирусным действием. Он облегчает переваривание и благоприятно сказывается на работе иммунитета. А вот хлопья острого перуанского перца препятствуют развитию онкологии, улучшают работу иммунной и сердечно-сосудистой системы. Выходит, употреблять острые продукты очень полезно для здоровья.Жаркие страны — идеальное место для выращивания растений, которые дают острые плоды и пряные листья. К счастью, благодаря миграции народов и отлично развитым торговым путям острые специи можно купить в любой точке мира. И чтобы попробовать острый суп Том Ям теперь необязательно отправляться в Таиланд, где он является национальным блюдом.