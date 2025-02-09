Почему жители жарких стран едят много острой пищи

Известный факт, что в зарубежных странах с жарким климатом местная кухня славится очень острыми блюдами. Это явление неслучайность, а необходимость! В Арабских Эмиратах, Южной Корее, Индии, Таиланде и Мексике острую еду употребляют из-за ряда веских причин. И вот каких...
1. Острые специи — отличный консервант
Перец чили может продлить срок хранения мясных продуктов
В начале 90-х ученые из США начали изучать свойства острых специй и выяснили, что они являются отличным консервантом, который помогает продлить срок годности продуктам.
Сразу же после вылова рыбы или забоя животного приходилось термически обрабатывать мясную продукцию, а чтобы она не портилась добавлять острые специи. Поскольку жаркая погода способствовала быстрому развитию бактерий.
2. Острый перец — хороший антисептик
Острое помогает в лечении бактериальной инфекции
В зарубежных странах с жарким климатом быстро портятся не только готовые продукты, но и обычная питьевая вода. Она часто становится источником заражения инфекционными заболеваниями, особенно у туристов. Об этом путешественников постоянно предупреждают, что сырую воду пить опасно для здоровья. И вот как раз острая еда помогает противостоять вирусам и бактериям, которые могут находиться в блюдах и напитках.
Острый перец любого сорта проявляет антисептические свойства. Если в организм попадает зараженная еда или слегка испорченная, что для жарких стран не редкость, то острый перец при попадании в пищеварительный тракт начинает активно подавлять развитие опасных для здоровья бактерий.
3. Острые продукты отпугивают насекомых
В жарких странах другие санитарные нормы, чем в России
Ни для кого не секрет, что в Азии не соблюдают антисанитарные нормы так, как это принято в нашей стране. А сильная жара и повышенная влажность — идеальная среда для развития патогенов и других представителей фауны.
Торговцы спокойно относятся к ползающим по продуктам насекомым, остатки продуктов могут долго копиться за прилавком, запах которых привлекает мелких грызунов.
И вот острая пища помогает им хоть как-то отогнать не прошеных гостей. Острая еда не такая вкусная и служит отличным «отпугивателем» крылатых, которые могут быть переносчиками инфекций.
4. Острые продукты — улучшитель вкуса
Острые специи усиливают аппетит
У жителей жарких стран еще в древние времена сложилась традиция есть простые постные продукты. Они питались отварным рисом, овощами да лапшой. Постная крупа быстро надоедает, но если ее посыпать специями, то вкус существенно изменится. Причем, одно и то же блюдо может иметь разные вкусы в зависимости от специй, поэтому в таких странах очень популярны острые соусы. А их разнообразие удивит любого туриста.
В азиатской кулинарии можно встретить соус Пери-Пери (смесь перца чили, чеснока, лимона), соус табаско (перец табаско, соль, столовый уксус), шичими Тогараси (смесь красного перца, саншо, чили, цедры, кунжута и нори), гочуджанг (чили, рисовый порошок, соль, соевые бобы) и многие другие.
5. Чили — ускоряет обмен веществ
Благодаря острым приправам еда не застаивается в кишечнике
Острая еда помогает жителям жарких стран также справляться с отсутствием аппетита из-за палящего солнца. Входящий в состав острого перца капсаицин помогает нормализовать обменные процессы и повысить работоспособность.
Азиатские родители с раннего детства приучают своих детей к острым продуктам. Правда, делать это нужно медленно и постепенно. Детский организм привыкает к острому и уже будучи взрослым не чувствует высокой дозировки капсаицина, а вместе с этим не имеет проблем с застаиванием или брожением пищи в желудочно-кишечном тракте.
6. Еда с «огоньком» снижает температуру тела
Сильно жгучая еда вызывает потоотделение
В жарких условиях люди нуждаются в постоянно охлаждении, и сама природа об этом позаботилась. Во время жары мы начинаем потеть, выделенная жидкость обволакивает кожу и начинает испаряться — происходит естественный процесс охлаждения.
Но процесс охлаждения можно вызвать искусственно — съесть очень острую пищу. Во время поедания остренького начинается в теле жар и стимулируется потоотделение. А вот во время испарения пота, часть тепла высвобождается, и температура тела снижается.
7. Острое повышает иммунный статус
Пряные и острые специи улучшают работу иммунитета
Еще одной причиной такой одержимости острых продуктов заключается в том, что специи являются хорошим иммуномодулятором, который работает лучше любого лекарства. Но для этого острое нужно есть регулярно. Согласно научному исследованию иранских ученых, имбирь обладает антибактериальным, противовоспалительным и противовирусным действием. Продукт содержит большое количество витамина С, который повышает иммунный статус.
Перец чили содержит антиоксиданты, которые активно борются с воспалением, защищают клетки от повреждений и стимулируют иммунный ответ. Перец халапеньо обладает антимикробным, болеутоляющим и противовирусным действием. Он облегчает переваривание и благоприятно сказывается на работе иммунитета. А вот хлопья острого перуанского перца препятствуют развитию онкологии, улучшают работу иммунной и сердечно-сосудистой системы. Выходит, употреблять острые продукты очень полезно для здоровья.
Жаркие страны — идеальное место для выращивания растений, которые дают острые плоды и пряные листья. К счастью, благодаря миграции народов и отлично развитым торговым путям острые специи можно купить в любой точке мира. И чтобы попробовать острый суп Том Ям теперь необязательно отправляться в Таиланд, где он является национальным блюдом.
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