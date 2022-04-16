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Искусство фотографии: 17 сумасшедших селфи, на которые стоит взглянуть


Самые сумасшедшие и оригинальные селфи.

Самые сумасшедшие и оригинальные селфи.

Похоже, что в последнее время популярное увлечение селфи стало настоящим соревнованием на самые невероятные и откровенно сумасшедшие снимки. Впрочем, что тут говорить! Смотрите сами.

1. Дружелюбный морской котик


Подводное селфи.

Подводное селфи.

 

2. Эффектно и оригинально


Ловкий парнишка.

Ловкий парнишка.

 

3. Вот, как надо фотографировать пейзажи


Селфи пилота.


 

4. Неожиданная битва за еду


Птичья схватка.

Птичья схватка.

 

5. Зависла в воздухе


Левитация.

Левитация.

 

 

6. Обычный пикник на льдине


Экстремальный пикник.

Экстремальный пикник.

 

7. Обитатель подводного мира


Крутое селфи.

Крутое селфи.

 

8. На фоне мишки


Селфи с медведем.

Селфи с медведем.

 

9. Щелкнул и убежал


На фоне стихии.

На фоне стихии.

 

10. Над землей


Экстремальный снимок.

Экстремальный снимок.

 

 

11. Эта девушка вывела селфи в зеркале на новый уровень


Оригинальное фото.

Оригинальное фото.

 

12. Встреча с Папой Римским


Духовное селфи.

Духовное селфи.

 

13. Активный туризм


Потрясающий снимок.

Потрясающий снимок.

 

14. Чего не сделаешь ради оригинального снимка


Безумное селфи.

Безумное селфи.

 

15. Прямой репортаж с места преступления


Криминальное селфи.

Криминальное селфи.

 

16. Даже Бетмен поддался селфи-лихорадке


Динамичное фото.

Динамичное фото.

 

17. Секрет хорошего снимка - кенгуру


Веселая компания.

Веселая компания.

 

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Искусство фотографии: 17 сумасшедших селфи, на которые стоит взглянуть

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Искусство фотографии: 17 сумасшедших селфи, на которые стоит взглянутьПодписаться на мой Instagram
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