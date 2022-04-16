Искусство фотографии: 17 сумасшедших селфи, на которые стоит взглянуть

Самые сумасшедшие и оригинальные селфи.
Похоже, что в последнее время популярное увлечение селфи стало настоящим соревнованием на самые невероятные и откровенно сумасшедшие снимки. Впрочем, что тут говорить! Смотрите сами.
1. Дружелюбный морской котик
Подводное селфи.
2. Эффектно и оригинально
Ловкий парнишка.
3. Вот, как надо фотографировать пейзажи
4. Неожиданная битва за еду
Птичья схватка.
5. Зависла в воздухе
Левитация.
6. Обычный пикник на льдине
Экстремальный пикник.
7. Обитатель подводного мира
Крутое селфи.
8. На фоне мишки
Селфи с медведем.
9. Щелкнул и убежал
На фоне стихии.
10. Над землей
Экстремальный снимок.
11. Эта девушка вывела селфи в зеркале на новый уровень
Оригинальное фото.
12. Встреча с Папой Римским
Духовное селфи.
13. Активный туризм
Потрясающий снимок.
14. Чего не сделаешь ради оригинального снимка
Безумное селфи.
15. Прямой репортаж с места преступления
Криминальное селфи.
16. Даже Бетмен поддался селфи-лихорадке
Динамичное фото.
17. Секрет хорошего снимка - кенгуру
Веселая компания.
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