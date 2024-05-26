10 самых таинственных саркофагов, которые не торопятся открывать свои секреты

Самые таинственные древние саркофаги.
Слово «саркофаг» происходит от греческого слова, в буквальном переводе означающего «поедающий плоть». Эти каменные погребальные ящики использовались на протяжении тысячелетий в древнем Египте, эллинистическом мире и Римской империи. Такие гробы, как правило, были богато украшены, причем не только изображениями умершего, но и образами их надежд, мечтаний и страхов. Эти изображения часто отражают социальные и духовные идеалы, наряду с межкультурными стилистическими влияниями.
1. Плотоядные саркофаги
Плотоядные саркофаги Ассоса.
Древний турецкий город Ассос славится своими загадочными «плотоядными» саркофагами. Обычно тело разлагается от 50 до 200 лет, но в саркофагах Ассоса труп может полностью разложиться всего за 40 дней. Эти загадочные гробы сделаны из андезита и исследователи не имеют ни малейшего понятия, является ли именно этот камень причиной столь быстрого разложения.предполагают, что причиной может быть присутствие алюминия в составе саркофагов.
Некрополь Ассоса был построен в седьмом веке до нашей эры, но первые саркофаги появились в нем два столетия спустя. Ранние погребальные приспособления не были украшенными, это были обычные каменные кубические «ящики» с плоскими крышками, на которых было написано имя умершего. Саркофаги римской эпохи стали более сложными, с элегантной резьбой и надписями.
2. Тайна гробницы фараона KV55
Самый загадочный саркофаг из Долины царей.
В 1907 году археологи обнаружили загадочный саркофаг в гробнице KV55 в египетской Долине царей. До сих пор личность того, чьи останки лежат в этом саркофаге, остается загадкой. В гробнице исследователи обнаружили четыре канопы, позолоченный алтарь, мебель и один саркофаг. Гроб был осквернен. Кто-то сорвал декоративную маску для лица и сточил с крышки имя его владельца.
Некоторые полагают, что саркофаг принадлежал царице Тии. Другие настаивают на том, что это фараон Сменхкара. Преобладающая теория состоит в том, что это место последнего упокоения Эхнатона. Исследователи недавно наткнулись на давно забытую коробку в хранилище Египетского музея в Каире. В ней содержится 500 золотых листов, фрагменты черепа и записка на французском языке, которая свидетельствует о том, что золото было обнаружено в саркофаге в KV55.
3. Саркофаг звездного ребенка
Саркофаг древней звезды.
В 1888 году Британский музей приобрел саркофаг с останками древнего ребенка-звезды. Семилетняя Тийясетиму был членом хора фараонов древнего Египта. Девочка ростом всего 122 сантиметра была завернута в раскрашенные бинты, а ее лицо было закрыто драпировкой и золотой маской перед захоронением. Чтобы исследовать то, что скрывалось под бинтами, была использована компьютерная томография.
Эксперты считают, что певица, скорее всего, умерла от очень быстро протекающей болезни, такой как холера. Тийясетиму была слишком мала для своего саркофага, что может указывать на ее поспешное захоронение. Иероглифы и картины на гробе свидетельствуют о том, что Тийясетиму должна была играть элитную роль в хоре храма Амона. Молодая певица была достаточно известной персоной, чтобы заслужить погребение, на которое могли претендовать только фараоны и очень богатые люди древнего Египта.
4. 3000-летние отпечатки пальцев
Древнейшие отпечатки пальцев.
В 2005 году исследователи из Музея Фитцульяма в Кембридже обнаружили древние отпечатки пальцев на более чем 3000-летней крышке саркофага. Эксперты полагают, что эти отпечатки принадлежат человеку, который обрабатывал крышку перед тем просушить лак. Саркофаг, который датируется примерно 923 г. до н.э., принадлежал древнеегипетскому жрецу по имени Неспавершефит.
Древнейшие египетские отпечатки, которые находили до сих пор, датируются 1300 г. до н.э. и были обнаружены на окаменевшей буханке хлеба в гробнице в Фивах. А самые древние человеческие отпечатки пальцев, известные ученым, принадлежат ребенку и были оставлены ним на керамической статуэтке на территории современной Чехии около 26000 лет назад. А самые старые «дочеловеческие» отпечатки пальцев возрастом 80 000 лет были оставлены неандертальцем на территории современной Германии.
5. Второе открытие саркофага
Саркофаг в Ашкелоне.
В 2015 году Управление древностей Израиля сообщило о приобретении 1800-летнего саркофага, который ранее был припрятан строителями, чтобы предотвратить задержки в графике строительства. На 2,4-метровом 2-тонном известняковом саркофаге были найдены изображения головы Горгоны, амуров, голов быков, цветочных композиций, а также изображение молодого человека (как полагают эксперты, собственно того, кто был похоронен в этом гробу). Датирующийся третьим веком нашей эры саркофаг был найден в Ашкелоне - древнем городе, в котором жили евреи, самаритяне и римляне-язычники.
6. Саркофаг Шелкового пути
Саркофаг китайского дипломата Юй Хуна.
В 1999 году археологи обнаружили белый, мраморный саркофаг, отражающий степень кросс-культурного взаимодействия вдоль древнего Шелкового пути. Найденный в китайской провинции Шаньси гроб принадлежал Юй Хуну и его жене, которые были погребены примерно между 592 и 598 годами нашей эры. Саркофаг напоминает дома с типичной китайской крышей. 4200-килограммовая конструкция была установлена на львах. На нем же можно найти символы различнейших религий — от крылатых мужчин зороастризма до буддистских цветков лотоса.
Юй Хун был китайским дипломатом, работающим в VI веке в Центральной Азии. Анализ ДНК показал, что он был европейцем, в результате чего некоторые эксперты полагают, что он являлся согидийцем. На основании наличия в саркофаге монет эпохи Тан, археологи полагают, что могила была ограблена где-то между 618 и 906 годами.
7. Саркофаг Табнита
Саркофаг Табнита, финикийская культура.
В 1887 году был обнаружен саркофаг, который считается одним из самых интересных артефактов загадочной финикийской культуры. Датируемый V веком до н.э. саркофаг принадлежал Табниту, жрецу Астарты и правителю Сидона. В гробе содержалась маслянистая коричневая жидкость, в которой собственно и находились останки Табнита. Вскрытие показало, что Табнит умер в возрасте примерно 50 лет от оспы. Весь саркофаг был покрыт загадочной «смесью» иероглифов и финикийских письмен.
8. Иероглифы первосвященника
Саркофаг первосвященника Амона Ра
В 2015 году археологи обнаружили на западном берегу Луксора саркофаг первосвященника Амона Ра, покрытый загадочными иероглифами. Деревянный саркофаг, датируемый временами 22 династии (943-716 годы до н.э.) был найден в гробнице Аменхотепа-Хеви, древнеегипетского наместника в Нубии во время правления фараона Аменхотепа III (1391-1353 до н.э.). Имя умершего было Анкх-ф-н-кхонсу. На лицевой стороне саркофага он изображен в венке из цветов и лент, ожерелье и в парике с церемониальной бородой. На стенах гробницы были найдены изображения фигур в нубийской одежде.
9. Нетронутый этрусский саркофаг
Нетронутый этрусский саркофаг
В 2015 году итальянские археологи, раскапывающие нетронутую гробницу, обнаружили два саркофага, которые проливают свет на загадочную этрусскую цивилизацию. Фермер случайно раскопал 2400-летнюю гробницу возле Перуджи во время того, как вспахивал свое поле. Саркофаг сделан из алебастра и мрамора и содержит мужской скелет. На нем также была обнаружена длинная надпись неизвестного содержания (этрусский язык так и не был до сих пор расшифрован). Этруски процветали в Западной Италии вокруг Тосканы между 900 и 500 годами до н.э. В то время, как именно они подарили письменность, виноделие и дорожно-строительные работы большей части Европы, об этрусках известно очень мало.
10. Таинственный бородач
Фаюмские портреты.
Портрет мумии, прикрепленный к римско-египетскому саркофагу, не дает покоя археологам с момента его открытия. Датируемое 170 — 180 годами н.э. изображение умершего бородатого человека — настоящая загадка. Многие из ученых считают, что это был византиец. До сих пор них было найдено примерно 900 портретов мумий, которые появились, начиная со времен оккупации Египта Римом в первом веке нашей эры и оставались популярными в течение приблизительно 200 лет. Эти портреты рисовали на деревянных досках и прикрепляли к саркофагу в районе головы умершего.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии