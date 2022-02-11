6 типичных ошибок при приготовлении еды, которые делают ее вредной для нас

Кулинария – это отдельный вид искусства.

Но даже самое вкусное и полезное блюдо можно испортить, если допускать в процессе приготовления некоторые ошибки.

Мы заботимся о вашем здоровье, а потому рассказывает о частых оплошностях, которые хозяйки допускают на кухне, более подробно.

Ошибка 1: Вы злоупотребляете солью

Не нужно класть слишком много соли в блюдо.

Если вы уже добавили в блюдо соль, но оно все равно кажется вам пресным, призовите на помощь специи. Улучшать вкус при помощи большого количества соли, значит, оказать себе медвежью услугу. Хлорид натрия задерживает жидкость в организме, провоцирует появление отеков, раздражает слизистые оболочки желудка, что может привести к язве и гастриту. Кроме того, она усиливает аппетит, что не играет на руку людям, которые худеют или страдают от ожирения.

Чтобы усилить вкус блюда, но при этом не навредить здоровью, используйте специи и пряности. Острые и жгучие варианты являются природными антибиотиками, так как борются с вирусами и вредными микроорганизмами, в состав ароматических трав зеленого цвета входят необходимые организму антиоксиданты, анис и бадьян способствуют полноценной работе кишечника, куркума уменьшает риск возникновения злокачественных образований.

А еще со специями, в отличие от соли, сложно переборщить.

Если вы хотите совсем отказаться от соли, обратите внимание, что ее может заменить лимонный сок, сельдерей, чеснок, тмин, кинза, розмарин, горчица, петрушка, вяление томаты.

Ошибка 2: Вы перегреваете растительное масло

Оливковое масло при нагревании теряет полезные свойства.

Мы привыкли, что большинство растительных масел можно и даже нужно разогревать, иначе не получится правильно поджарить мясо, например. Поэтому, когда нам в руки попадает оливковое или кокосовое масло, то в голову даже не закрадывается мысль о том, что с ними нужно обращаться по-другому. И это является нашей главной ошибкой. Дело в том, что данные разновидности масел плохо переносят повышение температуры. Если продукт начал дымиться на сковороде, значит, в течение нескольких минут он потеряет все свои полезные свойства.

Именно поэтому профессиональные повара советуют добавлять оливковое и льняное масло уже в готовые блюда, чтобы усилить их аромат. А вот при тушении, обжарке, приготовлении во фритюре лучше использовать классическое подсолнечное масло, которое есть на кухне у любой хозяйки.

Ошибка 3: Вы долго готовите овощи

Во время термической обработки многие витамины испаряются из овощей.

Диетологи утверждают, что самую большую пользу приносят сырые овощи, которые очищают организм от вредных токсинов, а также насыщают его минералами, клетчатками, витаминами. Неоспоримым преимуществом свежих овощей является также то, что в них содержится рутин, который укрепляет стенки сосудов, и набор фитонутриентов, укрепляющих иммунитет.

Это мнение доказали ученые из Калифорнийского университета. Они провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что тепловая обработка уничтожает водорастворимые витамины С и В, а также полифенолы, которые содержатся в овощах. В зависимости от того, каким способом вы их готовите (тушение, жарка, варка, запекание), потери могут составлять до 55%. Так, например, витамины А, D, Е и К, которые являются жирорастворимыми, спокойно относятся к воздействию высоких температур, но лишь в том случае, если они варятся или готовятся на пару. Фритюр и обжаривание на сковороде противопоказаны овощам, в состав которых входят эти витамины, так как они теряют свои полезные свойства. То же самое можно сказать и о продуктах, компонентами которых являются глюкоза и фруктоза (перец, листовой салат) – высокие температуры являются их главным врагом.

Ошибка 3: Вы чистите все фрукты и овощи

В кожуре яблока содержится антиоксидант кверцетин.

Вопреки расхожему мнение, основное количество витаминов и минералов содержится не в самом овоще, а в его кожуре, которую в 90% случаев мы срезаем. Так, например, кожура картофеля наполовину состоит из пищевых волокон, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта и подавляют голод. Оболочка киви является богатым источником витамина Е и флавонодидов. А «шкурка» яблок содержит антиоксидант кверцетин, который препятствует развитию онкологических заболеваний.

Обратите внимание: Проверить, является ли яблоко и, соответственно, кожура, полезными, можно следующим образом: разрежьте фрукт напополам и подождите несколько минут. Если яблоко потемнеет, значит, в нем нет вредных веществ и кожуру можно употреблять в пищу.

Ошибка 4: Вы растапливаете мед

От растопленного меда практически никакой пользы.

Увы, мед не может всегда оставаться в жидком состоянии. Через несколько месяцев после сбора он начинает кристаллизироваться и превращается в густую пасту. При смене консистенции он не становится менее полезным и может храниться годами, сохраняя удивительный вкус и аромат.

Однако густой мед неудобно намазывать на тосты, блины, использовать в процессе приготовления выпечки, поэтому большинство хозяек перед употреблением растапливают его в микроволновой печи, кастрюле или на водяной бане. Так делать нельзя – если мед нагревается до 40 градусов и выше, то начинает терять свои полезные свойства. Поэтому, если вы не хотите получить вместо продукта пчеловодства калорийный сироп, просто держите баночку меда в теплом месте, чтобы он сильно не застывал.

Ошибка 5: Вы используете «сырую» соль

Соль без термической обработки самая вредная.

Сегодня мы уже говорили о вреде соли. Если вы не готовы полностью исключить ее из своего рациона, то хотя бы сократите потребление продукта в «сыром виде». Добавляя минерал в салат, например, вы никак не сможете снизить негативное влияние на организм. Но если растворить его в воде или подвергнуть воздействию высоких температур, он нанесет минимум вреда сердечно-сосудистой система и почкам.

Ошибка 6: Вы варите картофель без предварительного вымачивания

Картофель должен полежать в воде перед приготовлением.

В 2015 году Агентство по безопасности продуктов ЕС представили список продуктов, которые содержат акриламид – опасное канцерогенное вещество, провоцирующее возникновение рака. В число этих продуктов попал и всеми любимый картофель. Уровень акриламида в составе крахмалосодержащего продукта резко вырастает, если его обжаривать или запекать при высокой температуре.

Чтобы снизить уровень негативного влияния картофеля на организм, необходимо перед приготовлением вымачивать клубни в холодной воду. Двух часов будет достаточно. Кроме того, подобная процедура позволяет вывести нитраты, снизить калорийность овоща, избавиться от большей части крахмала, который является сильным аллергеном и повышает уровень сахара в крови. Также улучшаются и органолептические показатели картофеля: если сначала замочить его, а потом сварить, пюре получится нежным и воздушным, а не похожим на клейстер.

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