Заброшенные проекты СССР: ударный экраноплан-ракетоносец

После распада СССР незавершенными или закрытыми оказались множество интереснейших и передовых проектов. Один из них — ударный экраноплан-ракетоносец, одной ракеты которого было достаточно, чтобы отправить под воду судно любого типа.







В 1987 году был построен первый 350-тонный ударный экраноплан-ракетоносец, получивший название «Лунь» или «Проект 903». Этот 74-метровый корабль приводился в движение восемью турбореактивными двигателями и мог развивать скорость в 500 км/ч. Вооружен он был шестью крылатыми ракетами «Москит», попадания одной из которых было вполне достаточно, чтобы затопить судно любого типа и размера. Всего планировалось построить восемь подобных экранопланов, но в связи с окончанием холодной войны и распадом СССР проект был закрыт.







350 тонн мощи

Оснащен 8 турбореактивными двигателями

Вооружен шестью крылатыми ракетами

Авианесущий экраноплан

Экраноплан с истребителями на борту