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Заброшенные проекты СССР: ударный экраноплан-ракетоносец

После распада СССР незавершенными или закрытыми оказались множество интереснейших и передовых проектов. Один из них — ударный экраноплан-ракетоносец, одной ракеты которого было достаточно, чтобы отправить под воду судно любого типа.

Заброшенные проекты СССР: ударный экраноплан-ракетоносец

В 1987 году был построен первый 350-тонный ударный экраноплан-ракетоносец, получивший название «Лунь» или «Проект 903». Этот 74-метровый корабль приводился в движение восемью турбореактивными двигателями и мог развивать скорость в 500 км/ч. Вооружен он был шестью крылатыми ракетами «Москит», попадания одной из которых было вполне достаточно, чтобы затопить судно любого типа и размера. Всего планировалось построить восемь подобных экранопланов, но в связи с окончанием холодной войны и распадом СССР проект был закрыт.

Заброшенные проекты СССР: ударный экраноплан-ракетоносец

350 тонн мощи


Этот тип корабля во время полета использовал так называемый экранный эффект — дополнительную подъемную силу, которая возникала в момент полета на малой высоте (около 3 метров) над водой или твердой поверхностью. В ходе испытаний оказалось, что экраноплан может осуществлять стабильные взлет и посадку при 5-метровых волнах.

Заброшенные проекты СССР: ударный экраноплан-ракетоносец

Оснащен 8 турбореактивными двигателями


Изначально подобные «летающие корабли» были разработаны в Советском Союзе в качестве высокоскоростного военного транспорта и использовались в основном на Каспийском и Черном морях.
К сожалению, до сегодняшних дней дожили очень немногие экранопланы.

Заброшенные проекты СССР: ударный экраноплан-ракетоносец

Вооружен шестью крылатыми ракетами


Вскоре после успешного испытания экранопланов-ракетоносцев у конструкторов появился интересный проект — гигантский авианесущий экраноплан. Сегодня сохранились некоторые из набросков и зарисовок этого проекта, благодаря которым можно увидеть его приблизительный внешний вид.

Заброшенные проекты СССР: ударный экраноплан-ракетоносец

Авианесущий экраноплан


Как прекрасно видно по взлетным полосам на палубе, подобный экраноплан должен был выступать в роли авиаматки для небольших самолетов. Советские инженеры отталкивались от мысли, что современные авианосцы слишком медленные. В отличие от них, авианесущие экранопланы смогли бы в кратчайшие сроки доставлять авиагруппы в любое место по всему мировому океану.

Заброшенные проекты СССР: ударный экраноплан-ракетоносец

Экраноплан с истребителями на борту


Сейчас уже никто не скажет, почему подобная идея не получила развития. Возможно, конструкторы сочли, что экранопланы с истребителями на борту были бы слишком опасны в эксплуатации. Но более вероятной причиной кажется чрезмерная дороговизна проекта. В любом случае, если бы подобный аппарат был создан, он стал бы настоящим технологическим прорывом.

Заброшенные проекты СССР: ударный экраноплан-ракетоносец
Подвела чрезмерная дороговизна проекта

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