7 эффектных и простых лайфхаков по нестандартному использованию кухонной утвари

Представитель общества потребления внимательно читает инструкцию по использованию того или иного приспособления и свято верит ей. В этом нет нчиего плохого, но особо креативные личности придумывают такие лайфхаки, что впору диву даваться. Данный материал расскажет 7 лайфхаков, как можно с огромным КПД использовать кухонные приспособления не по их пряому значению.
1. Идеальный хлеб с маслом поможет сделать чесночница
Как можно было до этого додуматься! / Фото: youtube.com
Равномерно и легко нанести сливочное масло на хлеб можно с помощью старой советской чесночницы. Сделать бутерброд с холодным сливочным маслом быстро довольно сложно, так как оно не ложится на хлеб, а если прикладывать усилия при размазывании, то он легко крошится. В следующий раз, когда вам срочно нужно будет намазать булку маслом, а времени на его аккуратную разморозку не будет, отрежьте кубик и прогоните его через пресс для чеснока. Как говориться, голь на выдумку хитра.
2. Забыть про проблемную чистку скорлупы яйца поможет духовка
А что, так можно было?! / Фото: rehily.com
Наверняка все испытывали разочарование из-за неудачно сваренных яиц, от которых скорлупа отходит вместе с кусочками белка, превращая продукт в месиво. К счастью, существует решение этой проблемы. Нужно разогреть духовку до 160 °, поместить яйца в противень и отправить их запекаться на 30 минут. А потом положить в миску с холодной водой на 10 минут. Идеальный метод, особенно для большой семьи.
3. Грань тёрки с шипами сделает фруктовое пюре и не только
Просто и ЗОЖно.
Сторона тёрки с шипами используется редко, а зря. На самом деле для нее есть множество полезных применений. Например, с ее помощью можно приготовить фруктовое или овощное пюре для малышей или сделать сок. Кроме того, она отлично подходит для того, чтобы мелко натереть специи вроде корицы или мускатного ореха.
4. Толкушка для пюре эстетично измельчит варёные яйца для салата
Гениальное просто. / Фото: news.myseldon.com
Если вам нужно измельчить большое количество вареных яиц, например для начинки пирога или для салата, не торопитесь по привычке браться за нож. Гораздо быстрее и проще это сделать при помощи толкушки для пюре: буквально пара движений - и всё готово. Главное, не перестараться, чтобы не получилась кашица.
5. Маршмеллоу поджарит ваш тостер
Культовые жареные зефирки дома без костра. Фото: youtube.com
Мечтаете оказаться на пикнике с костром и, как в вашем любимом романтическом фильме, отведать поджаренных на костре маршмеллоу? Уже пробовали это сделать при помощи огня плиты и получили черные угольки? Не отчаивайтесь! Вам на помощь придёт тостер. Просто посмотрите на фото выше.
6. Две тарелки помогут разрезать на половинки штук двадцать мелких помидоров за раз
Разрезание нескольких десятков черри за раз.
Принцип тут следующий. Берем две совершенно одинаковые парные тарелки (полуглубокие, с ровным ребром). Кладем на одну черри или помидоры маленького размера, затем сверху накрываем такой же тарелкой. Плотно придерживаем левой рукой. Вводим в расщелину между верхней и нижней тарелкой очень острый нож и просто ведём им. Теперь все помидоры разрезаны пополам.
Бонус. Если притомить в сковороде помидоры, разрезанные таким образом, то шкурка с каждой половинки сойдёт в одно касание.
7. Решетка в микроволновке поможет сделать готовые лепёшки для тако
Вот это придумано!
Иногда микроволновка бывает с выемками для специальной полки-решетки. Но даже если оной нет, можно подобрать решетку для гриля или же взять такую из кухонной секции, обычно она предначначается для сушки блюдец. Делаем всё как на коллаже сверху и - вуаля! - лепешка для тако из простейшего теста, к которому вы привыкли, готова. Даже кляр сгодится.
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