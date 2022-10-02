7 эффектных и простых лайфхаков по нестандартному использованию кухонной утвари

1. Идеальный хлеб с маслом поможет сделать чесночница

Как можно было до этого додуматься! / Фото: youtube.com

2. Забыть про проблемную чистку скорлупы яйца поможет духовка

А что, так можно было?! / Фото: rehily.com

3. Грань тёрки с шипами сделает фруктовое пюре и не только

Просто и ЗОЖно.

4. Толкушка для пюре эстетично измельчит варёные яйца для салата

Гениальное просто. / Фото: news.myseldon.com

5. Маршмеллоу поджарит ваш тостер

Культовые жареные зефирки дома без костра. Фото: youtube.com

6. Две тарелки помогут разрезать на половинки штук двадцать мелких помидоров за раз

Разрезание нескольких десятков черри за раз.

7. Решетка в микроволновке поможет сделать готовые лепёшки для тако

Вот это придумано!