9 полезных штуковин, с которыми обычный турист станет круче Индианы Джонса

Активный отдых на природе прекрасен...
Многие, пожалуй, засматривались приключенческим фильмами про Индиану Джонса. Этот культовый герой прекрасно решал все свои проблемы кнутом и кулаками, но можно не сомневаться, что даже он не отказался бы от ряда современных изобретений, которые могут оказаться полезными в самом непростом путешествии.
1. Multitowel lite
Скорая туристическая помощь: «Multitowel lite» от REI Co-Op.
быстросохнущее полотенце
Начнем список лучших технологий для приключений на открытом воздухе с... полотенца. Multitowel lite от компании REI Co-Op - это отличный небольшой приключенческий аксессуар, достойный любого путешественника. Это быстросохнущее легкое полотенце идеально подходит для кемпинга и путешествий в целом. Это будет одна из лучших инвестиций для всех, кто любит жизнь на открытом воздухе.
2. Victorinox Swiss Army Fieldmaster
Скорая туристическая помощь: «Victorinox Swiss Army Fieldmaster».
армейский нож
Во всем мире непреложным авторитетом пользуются такие аксессуары, как швейцарские армейские ножи. Карманный нож Victorinox Swiss Army Fieldmaster является обязательным для любого авантюриста. Это идеальный инструмент для кемпинга, который сэкономит много пространства в для упаковки. К примеру, не понадобятся консервный нож или пилка. Этот предмет пригодится как при кемпинге, таки и при работе по дому.
3. UCO
Скорая туристическая помощь: «UCO».
всепогодные спички
Не было бы ничего хуже, чем обнаружить посреди леса, что зажигалка закончилась. Видимо попав в такую ситуацию, опытные туристы из UCO выпустили огромные 10-сантиметровые спички, которые можно зажечь практически в любую погоду. Они водостойкие и более или менее ветрозащищенные. За 10 долларов можно приобрести коробку с 12 уникальными спичками.
4. SteriPEN Freedom
Скорая туристическая помощь: «SteriPEN Freedom».
система очистки воды
Давайте посмотрим правде в глаза, человек может некоторое время прожить без еды, но без воды он протянет буквально пару дней. Именно здесь придет на помощь следующее устройство. Оно умеет убивать микробы и микроорганизмы в воде, используя ультрафиолетовый свет. Нужнол на это всего несколько секунд.
5. Biolite Campstove
Эта потрясающая переносная биопечь завоевала сердца многих любителей технологических новинок с тех пор, как несколько лет назад была завершена кампания Kickstarter по сбору средств на ее производство. В качестве топлива в ней используются ветви или куски дерева. Она может вскипятить кастрюлю воды менее чем за 3 минуты. А вырабатываемое тепло в ней используется для зарядки гаджетов через USB. Немаловажным является то, что печка может быть оснащена грилем.
6. Helio
Скорая туристическая помощь: «Helio» от компании NEMO.
портативный душ
Даже Индиане Джонсу требуется хотя бы время от времени принимать душ. В «дикой природе» купание в озере, реке или ручье иногда чреваты осложнениями. Возможно, поэтому солнечные души намного безопаснее. Однако, в них есть один неприятный момент - солнечные души обычно громоздкие и негерметичные. Это не относится к Helio от компании NEMO. В упакованном варианте он занимает место размером всего с футбольный мяч.
7. Powerpot
Скорая туристическая помощь: «Powerpot».
кастрюля-котелок
Почему бы не готовить еду и одновременно не заряжать свой телефон. Именно подобную возможность предоставляет кастрюля-котелок Powerpot. Этот умный маленький котелок использует тепло от костра, превращая его в полезную энергию, которую можно использовать для зарядки любого устройства через USB-разъем.
8. Nite Ize
Скорая туристическая помощь: «Nite Ize».
светоотражающий канат
Даже Индиане Джонсу приходится реагировать на «зов природы». А стоит только представить ситуацию, когда выходишь из палатки ночью, спеша к ближайшему дереву, и в кромешней темноте спотыкаешься о растяжку. Чтобы избежать конфуза, стоит использовать светоотражающие веревки от Nite Ize, которая светится даже при самом слабом лунном свете.
9. ExOfficio
Скорая туристическая помощь: «ExOfficio».
одежда против насекомых
И последнее, чем стоит обзавестись перед походом, это одежда, которая отпугивает насекомых. Конечно, есть всяческие противомоскитные сетки и спреи, но они либо непрактичные, либо просто вонючие. ExOfficio — бренд одежды, который существует с конца 1980-х годов. Их вещи отпугивают не только комаров, но и клещей-тромбикулидов, мух, обычных клещей, муравьев и т.д.
БОНУС
Деды и так справлялись...
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