Во имя веры: Церковь, построенная на неприступном 40-метровом монолите

Столп Кацхи - известняковый монолит 40-метровой высоты. | Фото: lifebuzz.com.
На западе Грузии недалеко от города Чиатура возвышается 40-метровый известняк в виде столба. А на его вершине видна маленькая церковь. Многие ломают голову, каким образом можно было забраться по отвесному монолиту, чтобы выстроить ту обитель.
Церковь на столпе Кацхи. | Фото: lifebuzz.com.
Столп Кацхи привлекает к себе внимание уже много столетий. В 1944 году группа альпинистов сумела подняться на него и обнаружила древние руины и человеческие кости. Тогда же была сооружена и лестница, ведущая на самую вершину.
После тщательного исследования ученые выяснили, что руины были ничем иным как христианской церковью, а останки принадлежали монахам. Считается, что найденным костям не менее 600 лет.
40-метровая лестница к вершине столпа Кацхи. | Фото: lifebuzz.com.
Столп Кацхи - известняковый монолит 40-метровой высоты. | Фото: lifebuzz.com.
Монах Максим Кавтарадзе. | Фото: lifebuzz.com.
В 1993 году к подножью столпа пришел монах Максим Кавтарадзе. В юности его образ жизни не был достойным подражания. Максим много пил, занимался продажей наркотиков, за что и угодил в тюрьму. После выхода на свободу он переосмыслил свою жизнь и обратился к Богу.
Целую зиму монах провел в гроте у подножия столпа Кацхи. Затем к нему стали постепенно стекаться паломники и жертвовать деньги на строительство церкви. Реализовать затею удалось только через 15 лет, когда возведение церкви было одобрено и профинансировано правительством.
Церковь на вершине столпа Кацхи. | Фото: lifebuzz.com.
Очертания обители были такими же, как и сотни лет назад. Ее возвели на руинах прежней с теми же размерами 3,5 х 4,5 метров. Теперь она называет Церковь Святого Максима Исповедника.
А монах продолжает жить в уединении на самой вершине. Он спускается к подножию столпа Кацхи дважды в неделю, чтобы выслушать страждущих.
Строения у толпа Кахци. | Фото: lifebuzz.com.
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