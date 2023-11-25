Гостевые домики в лесах Огайо, сделанные из грузовых контейнеров

1. С чего все начиналось

Супруги Сет и Эмили Бритт – владельцы компания The Box Hop, собственноручно построившие не один контейнерный дом. | Фото: uk.style.yahoo.com.

Первый свой контейнерный дом увлеченные супруги создавали самостоятельно.

2. Контейнерный гостевой дом The Boho Box Hop с 1 спальней

Контейнерный гостевой дом The Boho Box Hop в лесу Хокинг-Хиллз (штат Огайо, США). | Фото: prefabcontainerhomes.org.

Гостевой дом построили из двух морских контейнеров, расположенных особым образом (The Boho Box Hop, штат Огайо).

Зона кухни-гостиной порадует дровяным камином, уютом и всем необходимым для комфортного отдыха (The Boho Box Hop, штат Огайо).

Гостиная и спальня в контейнерном гостевом доме, расположенном в глухом лесу (The Boho Box Hop, штат Огайо).

Такой ванной комнате можно только позавидовать (The Boho Box Hop, штат Огайо).

Внутренний дворик порадует зоной отдыха и гидромассажной ванной, а терраса на втором этаже – захватывающими видами (The Boho Box Hop, штат Огайо).

3. The OG Box Hop — гостевой дом из морских контейнеров с 3 спальнями

Гостевой дом The OG Box Hop в окружении вековых сосен (Хокинг-Хиллз, штат Огайо).

Контейнерный дом для надежности установили на сваи и опоры, что позволило организовать навесы (The OG Box Hop, Хокинг-Хиллз). | Фото: trent-brown.com.

Открытая планировка жилого пространства с гостиной, столовой и кухней (The OG Box Hop, Хокинг-Хиллз).

Уголок для чтения у выхода на открытую террасу, где обустроена зона отдыха (The OG Box Hop, Хокинг-Хиллз).

Спальня и ванная комната на втором уровне (The OG Box Hop, Хокинг-Хиллз).

4. Гостевая резиденция The Hygge Box Hop из 7 контейнеров

Гостевая резиденция The Hygge Box Hop состоит из 7 контейнеров (штат Огайо, США).

Глядя на эту лесную резиденцию сложно догадаться, что построена она на основе грузовых контейнеров (The Hygge Box Hop, США). | Фото: plainmagazine.com.

Открытая планировка и панорамное остекление сделало жилое пространство более воздушным и объемным (The Hygge Box Hop, США).

Хорошо укомплектованная кухня и просторная обеденная зона позволит устраивать семейные ужины и дружеские вечеринки (The Hygge Box Hop, США).

В контейнерном гостевом доме обустроено 5 спальных комнат (The Hygge Box Hop, США).

На одной из террас имеется собственная сауна и установлена гидромассажная ванна (The Hygge Box Hop, США).

Приятно будет провести вечер и на природе у костра (The Hygge Box Hop, США). | Фото: designboom.com.