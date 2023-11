Гостевые домики в лесах Огайо, сделанные из грузовых контейнеров

1. С чего все начиналось

Супруги Сет и Эмили Бритт – владельцы компания The Box Hop, собственноручно построившие не один контейнерный дом. | Фото: uk.style.yahoo.com.

Первый свой контейнерный дом увлеченные супруги создавали самостоятельно.

2. Контейнерный гостевой дом The Boho Box Hop с 1 спальней

Контейнерный гостевой дом The Boho Box Hop в лесу Хокинг-Хиллз (штат Огайо, США). | Фото: prefabcontainerhomes.org.

Гостевой дом построили из двух морских контейнеров, расположенных особым образом (The Boho Box Hop, штат Огайо).

Зона кухни-гостиной порадует дровяным камином, уютом и всем необходимым для комфортного отдыха (The Boho Box Hop, штат Огайо).

Гостиная и спальня в контейнерном гостевом доме, расположенном в глухом лесу (The Boho Box Hop, штат Огайо).

Такой ванной комнате можно только позавидовать (The Boho Box Hop, штат Огайо).

Внутренний дворик порадует зоной отдыха и гидромассажной ванной, а терраса на втором этаже – захватывающими видами (The Boho Box Hop, штат Огайо).

3. The OG Box Hop — гостевой дом из морских контейнеров с 3 спальнями

Гостевой дом The OG Box Hop в окружении вековых сосен (Хокинг-Хиллз, штат Огайо).

Контейнерный дом для надежности установили на сваи и опоры, что позволило организовать навесы (The OG Box Hop, Хокинг-Хиллз). | Фото: trent-brown.com.

Открытая планировка жилого пространства с гостиной, столовой и кухней (The OG Box Hop, Хокинг-Хиллз).

Уголок для чтения у выхода на открытую террасу, где обустроена зона отдыха (The OG Box Hop, Хокинг-Хиллз).

Спальня и ванная комната на втором уровне (The OG Box Hop, Хокинг-Хиллз).

4. Гостевая резиденция The Hygge Box Hop из 7 контейнеров

Гостевая резиденция The Hygge Box Hop состоит из 7 контейнеров (штат Огайо, США).

Глядя на эту лесную резиденцию сложно догадаться, что построена она на основе грузовых контейнеров (The Hygge Box Hop, США). | Фото: plainmagazine.com.

Открытая планировка и панорамное остекление сделало жилое пространство более воздушным и объемным (The Hygge Box Hop, США).

Хорошо укомплектованная кухня и просторная обеденная зона позволит устраивать семейные ужины и дружеские вечеринки (The Hygge Box Hop, США).

В контейнерном гостевом доме обустроено 5 спальных комнат (The Hygge Box Hop, США).

На одной из террас имеется собственная сауна и установлена гидромассажная ванна (The Hygge Box Hop, США).

Приятно будет провести вечер и на природе у костра (The Hygge Box Hop, США). | Фото: designboom.com.

Американская компания The Box Hop, специализирующаяся на строительстве современных контейнерных домов, завершила очередной проект гостевого дома, в котором удалось поднять это направление на максимальный уровень. Для создания лесных убежищ владельцы компании использовали разное количество транспортных контейнеров, чтобы сбежать от городской суеты, могла как влюбленная пара, так и большая семья или компания друзей.Желая убежать от городской суеты, супруги Сет и Эмили Бритт решили создать собственный оазис за пределами города Колумбус , что в штате Огайо, где они тогда жили. Молодые люди не просто покинули все и пустились в путешествие или отправились на съемную квартиру, они начали строительство собственного дома, а за основу взяли морские контейнеры. Сет увидел потенциал транспортных контейнеров, когда он еще учился в колледже и подрабатывал в FedEx (разгружал те самые контейнеры). Именно тогда ему пришла в голову идея превращать их в дома, которые можно было бы интегрировать в природное окружение без ущерба для привычного комфорта и бытовых условий.Их первый опыт в качестве архитекторов, дизайнеров и универсальных строителей оказалась настолько успешным, что с тех пор они основали компанию The Box Hop, которая производит жилые дома из морских контейнеров по всему штату. Параллельно со строительством домов на заказ они смогли реализовать еще одну мечту – открыть эко-отель в природной зоне. А началось все с того, что они сдали в аренду свой первый контейнерный дом, построенный собственными руками (к тому времени они обзавелись более просторным домиком). Лесная резиденция, расположенная в природной зоне Рокбриджа (штата Огайо), пользовалась настолько большой популярностью, что они решили расширить свой бизнес и поработать в этом направлении.Строительство гостевого дома для небольшой семьи или влюбленной пары заняло целый 1 год и 180 тыс. долларов. Для реализации этого проекта было решено взять два контейнера, чтобы пространство не было совсем уж крошечным и тесным, ведь люди приезжают отдыхать и им нужен простор не только в окружении живописного пейзажа. Нижний уровень был создан из 40-футового контейнера, а второй этаж сделан из 20-футового.Внешние размеры 40 футового морского контейнера: длина – 12,192 м, ширина – 2,438 метра, высота – 2,59 м. Одними из самых распространенных контейнеров в мире являются 20 футовые морские контейнеры, которые еще называют Dry Cube (сухогрузный, сухой контейнер). Внешние размеры: длина – 6,058 м, ширина – 2,438 м, высота – 2,591 м.Расположенный под особым углом верхний контейнер, придал домику особую эстетику и обеспечил разносторонний обзор отдыхающим, включая потолочные люки на нижнем этаже. При проектировании внутреннего пространства увлеченные супруги именно окнам уделили особое внимание. Учитывая размер дома и характер окружающей местности, им хотелось открыть как можно большую площадь, поэтому помимо окон и световых люков на потолке были установлены масштабные стеклянные двери, пропускающие внутрь помещений много естественного света и, впуская саму природу.К услугам постояльцев, которые могут отдыхать как семьей, так и приглашать друзей (для них также найдется местечко): гостиная с большим диваном, который легко превратить в полноразмерное спальное место для двоих; обеденная зона, вмещающая до 6 человек; полностью оборудованная кухня; ванная комната с потолочным окном над тропическим душем. А вот второй этаж отдан под организацию уединенной спальной комнаты, откуда есть выход на открытую террасу.Кстати сказать, у этого лесного домика есть собственный задний дворик, расположенный на большой деревянной платформе , где можно устраивать вечеринки у костра, принимать ванны и не только воздушно-солнечные. Оказывается, на площадке установлена большая гидромассажная ванна, которую можно назвать мини-бассейном, ведь в ней помещается 6 человек.Довольно просторный гостевой дом находится на прекрасном холмистом ландшафте недалеко от курортной зоны Хокинг-Хиллз (штат Огайо). Поскольку строительство велось на сложном участке, пришлось устанавливать дополнительные опоры, чтобы во время сильных дождей сооружение из 3 контейнеров не рухнуло со склона, как это произошло во время их установки на начальном этапе. Сет Бритт вспоминает, как обрушившийся ливень попросту смыл с вершины холма один из контейнеров, что значительно усложнило дальнейшее строительство дома, ведь пришлось поднимать его по лесистому склону из глубокого оврага. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, строение надежно закрепили на сваях, ушедших в землю на значительную глубину.Учитывая, что к тому времени у пары было уже трое детей, Эмили занималась документацией, проектированием и созданием особого дизайна и детворой, а вот Сету пришлось немало потрудиться, что в лесной глуши обустроить довольно масштабное строение. Мало того, что лесные дороги не такое надежное покрытие, чтобы в любую пору можно было доставить стройматериалы и оборудование, так еще и отсутствовали коммуникации. Тем не менее через 8 месяцев после начала реализации проекта новый гостевой дом, получивший название The OG Box Hop, принял первых своих постояльцев.Потратив 220 тыс. дол. энтузиастам удалось обустроить: гостиную с обеденной зоной; полноценную кухню; три спальни; две ванные комнаты (в них одновременно могут разместиться шесть гостей), две просторных террасы (одна на заднем дворе, вторая – на крыше первого уровня) с зонами отдыха на свежем воздухе. Также к услугам гостей более 7 гектар девственного леса, в котором нет ни туристов, ни грибников, так что полное уединение и покой будет обеспечен сполна.Самым последним их проектом на сегодняшний день является Hygge Box Hop – лесная гостевая резиденция, оформленная в скандинавском стиле. Построенная из семи транспортных контейнеров, сложенных под разными углами, чтобы создать многоуровневый просторный дом, в котором может разместиться до десяти человек станет идеальным убежищем для отдыха большой семьи или компании друзей, решивших вместе провести уикенд или торжество. Кстати сказать , для реализации всех трех проектов использовались только натуральные отделочные материалы, чтобы свести к минимуму негативное воздействие как здоровье постояльцев, так и на окружающую экосистему.Авторы Nоvate.ru хотели бы напомнить, что от грамотной планировки и правильного выбора строительных и отделочных материалов зависит как эстетика дома, так и функциональность, ведь эффективное использование внутреннего пространства и придомовой территории помогают создать расслабляющую атмосферу и значительно повышают комфорт.Нижний уровень состоит из 4 контейнеров, которые настолько мастерски объединили, что получилось большое открытое пространство, где даже не ощущается, что дом построен из довольно узких объемов. Этому поспособствовали и масштабное остекление, и стеклянные двери, и минимальное количество перегородок, и светлые тона, и сама планировка. Большая часть первого этажа отдана под организацию общего жилого пространства с просторной гостиной, где постояльцы могут пообщаться на большом мягком диване у дровяного камина; столовой, рассчитанной на 10 гостей; кухней, оборудованной в стиле шеф-повар; спальней; ванной комнатой и прачечной.На втором уровне обустроено 4 спальных комнаты, три из которых имеют выход на балкон и одна ванная комната. В каждом помещении имеются панорамные окна, из которых открывается прекрасный вид на живописный пейзаж, так что гостям необязательно вставать с постели, чтобы наслаждаться близостью природного окружения. Хотя гости могут выйти на открытый внутренний дворик с площадкой для отдыха, зоной барбекю, гидромассажной ванной и сауной (есть доступ и со второго этажа).Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: