Гостевые домики в лесах Огайо, сделанные из грузовых контейнеров

Американская компания The Box Hop, специализирующаяся на строительстве современных контейнерных домов, завершила очередной проект гостевого дома, в котором удалось поднять это направление на максимальный уровень. Для создания лесных убежищ владельцы компании использовали разное количество транспортных контейнеров, чтобы сбежать от городской суеты, могла как влюбленная пара, так и большая семья или компания друзей.
1. С чего все начиналось
Супруги Сет и Эмили Бритт – владельцы компания The Box Hop, собственноручно построившие не один контейнерный дом. | Фото: uk.style.yahoo.com.
Желая убежать от городской суеты, супруги Сет и Эмили Бритт решили создать собственный оазис за пределами города Колумбус, что в штате Огайо, где они тогда жили. Молодые люди не просто покинули все и пустились в путешествие или отправились на съемную квартиру, они начали строительство собственного дома, а за основу взяли морские контейнеры. Сет увидел потенциал транспортных контейнеров, когда он еще учился в колледже и подрабатывал в FedEx (разгружал те самые контейнеры). Именно тогда ему пришла в голову идея превращать их в дома, которые можно было бы интегрировать в природное окружение без ущерба для привычного комфорта и бытовых условий.
Первый свой контейнерный дом увлеченные супруги создавали самостоятельно.
Их первый опыт в качестве архитекторов, дизайнеров и универсальных строителей оказалась настолько успешным, что с тех пор они основали компанию The Box Hop, которая производит жилые дома из морских контейнеров по всему штату. Параллельно со строительством домов на заказ они смогли реализовать еще одну мечту – открыть эко-отель в природной зоне. А началось все с того, что они сдали в аренду свой первый контейнерный дом, построенный собственными руками (к тому времени они обзавелись более просторным домиком). Лесная резиденция, расположенная в природной зоне Рокбриджа (штата Огайо), пользовалась настолько большой популярностью, что они решили расширить свой бизнес и поработать в этом направлении.
2. Контейнерный гостевой дом The Boho Box Hop с 1 спальней
Контейнерный гостевой дом The Boho Box Hop в лесу Хокинг-Хиллз (штат Огайо, США). | Фото: prefabcontainerhomes.org.
Строительство гостевого дома для небольшой семьи или влюбленной пары заняло целый 1 год и 180 тыс. долларов. Для реализации этого проекта было решено взять два контейнера, чтобы пространство не было совсем уж крошечным и тесным, ведь люди приезжают отдыхать и им нужен простор не только в окружении живописного пейзажа. Нижний уровень был создан из 40-футового контейнера, а второй этаж сделан из 20-футового.
Гостевой дом построили из двух морских контейнеров, расположенных особым образом (The Boho Box Hop, штат Огайо).
Справка: Внешние размеры 40 футового морского контейнера: длина – 12,192 м, ширина – 2,438 метра, высота – 2,59 м. Одними из самых распространенных контейнеров в мире являются 20 футовые морские контейнеры, которые еще называют Dry Cube (сухогрузный, сухой контейнер). Внешние размеры: длина – 6,058 м, ширина – 2,438 м, высота – 2,591 м.
Зона кухни-гостиной порадует дровяным камином, уютом и всем необходимым для комфортного отдыха (The Boho Box Hop, штат Огайо).
Расположенный под особым углом верхний контейнер, придал домику особую эстетику и обеспечил разносторонний обзор отдыхающим, включая потолочные люки на нижнем этаже. При проектировании внутреннего пространства увлеченные супруги именно окнам уделили особое внимание. Учитывая размер дома и характер окружающей местности, им хотелось открыть как можно большую площадь, поэтому помимо окон и световых люков на потолке были установлены масштабные стеклянные двери, пропускающие внутрь помещений много естественного света и, впуская саму природу.
Гостиная и спальня в контейнерном гостевом доме, расположенном в глухом лесу (The Boho Box Hop, штат Огайо).
Такой ванной комнате можно только позавидовать (The Boho Box Hop, штат Огайо).
К услугам постояльцев, которые могут отдыхать как семьей, так и приглашать друзей (для них также найдется местечко): гостиная с большим диваном, который легко превратить в полноразмерное спальное место для двоих; обеденная зона, вмещающая до 6 человек; полностью оборудованная кухня; ванная комната с потолочным окном над тропическим душем. А вот второй этаж отдан под организацию уединенной спальной комнаты, откуда есть выход на открытую террасу.
Внутренний дворик порадует зоной отдыха и гидромассажной ванной, а терраса на втором этаже – захватывающими видами (The Boho Box Hop, штат Огайо).
Кстати сказать, у этого лесного домика есть собственный задний дворик, расположенный на большой деревянной платформе, где можно устраивать вечеринки у костра, принимать ванны и не только воздушно-солнечные. Оказывается, на площадке установлена большая гидромассажная ванна, которую можно назвать мини-бассейном, ведь в ней помещается 6 человек.
3. The OG Box Hop — гостевой дом из морских контейнеров с 3 спальнями
Гостевой дом The OG Box Hop в окружении вековых сосен (Хокинг-Хиллз, штат Огайо).
Контейнерный дом для надежности установили на сваи и опоры, что позволило организовать навесы (The OG Box Hop, Хокинг-Хиллз). | Фото: trent-brown.com.
Довольно просторный гостевой дом находится на прекрасном холмистом ландшафте недалеко от курортной зоны Хокинг-Хиллз (штат Огайо). Поскольку строительство велось на сложном участке, пришлось устанавливать дополнительные опоры, чтобы во время сильных дождей сооружение из 3 контейнеров не рухнуло со склона, как это произошло во время их установки на начальном этапе. Сет Бритт вспоминает, как обрушившийся ливень попросту смыл с вершины холма один из контейнеров, что значительно усложнило дальнейшее строительство дома, ведь пришлось поднимать его по лесистому склону из глубокого оврага. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, строение надежно закрепили на сваях, ушедших в землю на значительную глубину.
Открытая планировка жилого пространства с гостиной, столовой и кухней (The OG Box Hop, Хокинг-Хиллз).
Уголок для чтения у выхода на открытую террасу, где обустроена зона отдыха (The OG Box Hop, Хокинг-Хиллз).
Учитывая, что к тому времени у пары было уже трое детей, Эмили занималась документацией, проектированием и созданием особого дизайна и детворой, а вот Сету пришлось немало потрудиться, что в лесной глуши обустроить довольно масштабное строение. Мало того, что лесные дороги не такое надежное покрытие, чтобы в любую пору можно было доставить стройматериалы и оборудование, так еще и отсутствовали коммуникации. Тем не менее через 8 месяцев после начала реализации проекта новый гостевой дом, получивший название The OG Box Hop, принял первых своих постояльцев.
Спальня и ванная комната на втором уровне (The OG Box Hop, Хокинг-Хиллз).
Потратив 220 тыс. дол. энтузиастам удалось обустроить: гостиную с обеденной зоной; полноценную кухню; три спальни; две ванные комнаты (в них одновременно могут разместиться шесть гостей), две просторных террасы (одна на заднем дворе, вторая – на крыше первого уровня) с зонами отдыха на свежем воздухе. Также к услугам гостей более 7 гектар девственного леса, в котором нет ни туристов, ни грибников, так что полное уединение и покой будет обеспечен сполна.
4. Гостевая резиденция The Hygge Box Hop из 7 контейнеров
Гостевая резиденция The Hygge Box Hop состоит из 7 контейнеров (штат Огайо, США).
Глядя на эту лесную резиденцию сложно догадаться, что построена она на основе грузовых контейнеров (The Hygge Box Hop, США). | Фото: plainmagazine.com.
Самым последним их проектом на сегодняшний день является Hygge Box Hop – лесная гостевая резиденция, оформленная в скандинавском стиле. Построенная из семи транспортных контейнеров, сложенных под разными углами, чтобы создать многоуровневый просторный дом, в котором может разместиться до десяти человек станет идеальным убежищем для отдыха большой семьи или компании друзей, решивших вместе провести уикенд или торжество. Кстати сказать, для реализации всех трех проектов использовались только натуральные отделочные материалы, чтобы свести к минимуму негативное воздействие как здоровье постояльцев, так и на окружающую экосистему.
Открытая планировка и панорамное остекление сделало жилое пространство более воздушным и объемным (The Hygge Box Hop, США).
Авторы Nоvate.ru хотели бы напомнить, что от грамотной планировки и правильного выбора строительных и отделочных материалов зависит как эстетика дома, так и функциональность, ведь эффективное использование внутреннего пространства и придомовой территории помогают создать расслабляющую атмосферу и значительно повышают комфорт.
Хорошо укомплектованная кухня и просторная обеденная зона позволит устраивать семейные ужины и дружеские вечеринки (The Hygge Box Hop, США).
В контейнерном гостевом доме обустроено 5 спальных комнат (The Hygge Box Hop, США).
Нижний уровень состоит из 4 контейнеров, которые настолько мастерски объединили, что получилось большое открытое пространство, где даже не ощущается, что дом построен из довольно узких объемов. Этому поспособствовали и масштабное остекление, и стеклянные двери, и минимальное количество перегородок, и светлые тона, и сама планировка. Большая часть первого этажа отдана под организацию общего жилого пространства с просторной гостиной, где постояльцы могут пообщаться на большом мягком диване у дровяного камина; столовой, рассчитанной на 10 гостей; кухней, оборудованной в стиле шеф-повар; спальней; ванной комнатой и прачечной.
На одной из террас имеется собственная сауна и установлена гидромассажная ванна (The Hygge Box Hop, США).
Приятно будет провести вечер и на природе у костра (The Hygge Box Hop, США). | Фото: designboom.com.
На втором уровне обустроено 4 спальных комнаты, три из которых имеют выход на балкон и одна ванная комната. В каждом помещении имеются панорамные окна, из которых открывается прекрасный вид на живописный пейзаж, так что гостям необязательно вставать с постели, чтобы наслаждаться близостью природного окружения. Хотя гости могут выйти на открытый внутренний дворик с площадкой для отдыха, зоной барбекю, гидромассажной ванной и сауной (есть доступ и со второго этажа).
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