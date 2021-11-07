Как сделать самому мороженое, вкус которого напомнит о детстве

Секреты настоящего мороженого будут раскрыты.
Для создания самого «летнего» десерта на дому, вовсе необязательно наличие дорогостоящей машины для мороженого или следование каким-то сверхсложным рецептам. Всего несколько ингредиентов, немного времени, и семья будет лакомиться освежающим мороженым. Никаких консервантов и других производственных «полезностей», только натуральный домашний продукт.
1. Сливочный пломбир в шоколаде
Пальчики оближешь. /Фото: rua.gr
Всего четыре простых ингредиента для настоящего мороженого. Для рецепта понадобятся:
• 100-150 мл сгущенного молока;
• 80 г шоколада;
• 200 мл сливок с жирностью от 30%;
• 1 чайная ложка экстракта ванили.
Даже глазурь можно приготовить дома. /Фото: 4.bp.blogspot.com
Охлажденные сливки нужно взбить пару минут, чтобы они стали пышными. Добавляем к ним сгущенное молоко. Тем, кто любит очень сладкое мороженое, нужно взять 150 мл. Туда же отправляем экстракт ванили и перемешиваем блендером на низкой скорости. Теперь смесь для мороженого готова. Нужно заняться глазурью. Растопленный шоколад нужно разлить по маленьким бумажным стаканчикам. Поворачивая стаканчик, добиться, чтобы шоколад покрыл все стенки. Лишний шоколад сам стечет, если перевернуть стакан вниз на 5 минут и оставить постоять. Чтобы шоколад застыл, надо отправить его на несколько минут в морозилку.
Уже хочется мороженого? /Фото: pm1.narvii.com
Теперь стаканчики заполняются густой массой для мороженого. В середину помещается палочка, и готовое мороженое отправляется застывать в морозильную камеру. Для полной готовности потребуется минимум 3 часа. После этого стаканчик разрезается и остается только насладиться вкусом настоящего мороженого.
2. Привет из СССР: фруктово-ягодное мороженое
Позвольте себе вспомнить детство. /Фото: img1.liveinternet.ru
Были времена, когда такое мороженое стоило всего 9 копеек. И было оно вкусным и полезным. Теперь, чтобы испытать подобное наслаждение от летней вкусняшки, приходится готовить мороженое дома. В магазине конечно огромный ассортимент, но нет «того самого», из детства. Для двух порций фруктово-ягодного понадобится:
• 150 г любых ягод;
• 15 г кукурузного крахмала;
• 70 г яблочного пюре без сахара (получается из одного большого яблока, не особо сочного);
• 100 мл яблочного сока;
• 100 г вишни, но можно заменить на чернику или черную смородину;
• 160 г сахара (если фруктовый, то вдвое меньше);
• 200 мл воды.
Яркое, фруктовое, вкусное, фартовое. /Фото: brandthunder.com
Весь вкус зависит от выбранных ягод. С клюквой хорошо сочетаются малина, черника, клубника или черная рябина. В пару к бруснике лучше брать вишню и черную смородину. Можно экспериментировать. Фруктовый сахар более сладкий и подходящий, но подойдет и обычный.
Ягоды обливаем кипятком и измельчаем блендером. Потом протираем через сито, чтобы убрать косточки. В качестве яблочного пюре можно взять самостоятельно приготовленное или из детского питания. Теперь в яблочном соке разводится крахмал. Вишня отправляется в кипящую воду и варится 5 минут. Потом ее нужно размять и процедить. В полученном компоте размешать сахар, довести до кипения и добавить крахмал. Варить до получения густого киселя и затем охладить в холодильнике. Соединить кисель, яблочное и ягодное пюре. Заполнить формы и отправить в морозилку. Каждый час мороженое нужно перемешивать, пока оно совсем не застынет. Для лучшего вкуса после загустения взбить блендером.
3. Мороженое из йогурта от ресторатора Джейми Оливера
Это именно то, что вам нужно попробовать в летнюю жару. /Фото: ocdn.eu
Простой и быстрый рецепт. Минимум калорий, максимум пользы и позитивных эмоций. Подходит даже тем, кто сидит на диете. Летняя пора изобилует всевозможными фруктами и ягодами, потому для этого мороженого можно использовать самые любимые. Если их нет под рукой, можно взять замороженные запасы из холодильника. Итак, состав супер-освежающего полезного десерта (рассчитано на 6 порций):
• 2 спелых банана;
• 200 г замороженной черной смородины или черники;
• 200 г замороженной клубники;
• 2 стакана йогурта любой жирности;
• 2 столовые ложки меда.
Мягкий фруктовый вкус и не более 100 ккал в порции. /Фото: cdn4.i-scmp.com
Ягоды и фрукты можно заменить на любые другие, соблюдая пропорции и баланс кислого и сладкого. Банан освободить от шкурки, нарезать и отправить в блендер. Туда же положить замороженные ягоды и другие ингредиенты. Измельчить до однородности на самой медленной скорости. Полученную смесь распределить по формочкам и отправить в морозилку на 15 минут. Теперь мороженое подзастыло и в него можно воткнуть палочки для удобства. Полностью готово оно будет через три часа.
4. Румынское мороженое с корицей
Рецепт, от которого никто не сможет удержаться. /Фото: nerdist.com
Невероятно вкусное сливочное мороженое всего за четыре простых шага. Если угостить им гостей, не раскрыв секрета, никто никогда не догадается, что оно не из магазина. Корица придает оригинальную пикантность и заманчивый запах. Для приготовления понадобится:
• 2 чашки густых сливок;
• по половинке чайной ложки ванильного экстракта и молотой корицы;
• 3 столовые ложки растопленного сливочного масла;
• 1 банка сгущенного молока с сахаром.
Устроить настоящее разнообразие помогут ореховое масло, шоколад или другие ингредиенты. /Фото: ice-creamtime.com
Взбиваем сливки до густой пены в большой емкости. Размягченное масло, сгущенку, корицу и ваниль тоже взбиваем и перемешиваем. Соединяем два ингредиента и разливаем по формам. Охлаждать в морозилке нужно примерно 6 часов или до полного застывания.
5. Клубнично-кокосовое наслаждение
С ароматной свежей клубники или домашнего варенья. /Фото: tarikasingh.com
Для приготовления понадобится:
• 300 г свежей клубники;
• 1 чайная ложка крахмала;
• 100 мл кокосовой воды;
• 300 мл кокосового молока;
• 50 мл густых сливок;
• 1 лайм или половинка лимона.
Рецепт доступный каждому. /Фото: letseatcake.com
Клубнику очищаем от хвостиков и разрезаем на несколько частей. Выкладываем ее на форму для выпечки и равномерно посыпаем крахмалом. Томим ягоды в духовке полчаса при температуре 180 градусов, периодически помешиваем. Если не хочется тратить время, можно взять готовое клубничное варенье, но свежие ягоды все-таки вкуснее. С помощью блендера смешиваем сливки, кокосовое молоко и воду. Добавляем почти все ягоды и добиваемся однородности массы. В конце выжимаем сок лайма. Оставшиеся ягоды распределяем по формочкам, а сверху заливаем полученной смесью. Мороженое будет готово через 2-3 часа.
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