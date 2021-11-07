Как сделать самому мороженое, вкус которого напомнит о детстве

Секреты настоящего мороженого будут раскрыты.

1. Сливочный пломбир в шоколаде

Пальчики оближешь. /Фото: rua.gr

Даже глазурь можно приготовить дома. /Фото: 4.bp.blogspot.com

Уже хочется мороженого? /Фото: pm1.narvii.com

2. Привет из СССР: фруктово-ягодное мороженое

Позвольте себе вспомнить детство. /Фото: img1.liveinternet.ru

Яркое, фруктовое, вкусное, фартовое. /Фото: brandthunder.com

3. Мороженое из йогурта от ресторатора Джейми Оливера

Это именно то, что вам нужно попробовать в летнюю жару. /Фото: ocdn.eu

Мягкий фруктовый вкус и не более 100 ккал в порции. /Фото: cdn4.i-scmp.com

4. Румынское мороженое с корицей

Рецепт, от которого никто не сможет удержаться. /Фото: nerdist.com

Устроить настоящее разнообразие помогут ореховое масло, шоколад или другие ингредиенты. /Фото: ice-creamtime.com

5. Клубнично-кокосовое наслаждение

С ароматной свежей клубники или домашнего варенья. /Фото: tarikasingh.com

Рецепт доступный каждому. /Фото: letseatcake.com