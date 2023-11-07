Почему в Средневековье люди на самом деле не верили,что Земля плоская, и почему многие верят сегодня

Миф о плоской Земле.
Сегодня, несмотря на развитие науки и образования, встречаются еще люди, которые верят в то, что наша планета Земля – плоский диск. Достаточно зайти в интернет и набрать словосочетание «плоская Земля». Существует даже одноименное общество, отстаивающее эту идею. Рассказываем, как на самом деле с этим обстояли дела в Античности и в Европейском Средневековье.
Существует расхожее мнение и у обывателей, и даже у некоторых ученых, что в соответствии с Библией в Средние века люди были уверены в том, что Земля плоская. Есть даже легенда, что великий мореплаватель Христофор Колумб долго не мог добиться поддержки своего плана путешествия в Индию именно потому, что утверждал, что Земля сферическая, а не плоская. На самом деле все было иначе.
Представление 16-ого века геоцентрической модели Птолемея в Космографии Питера Алиана 1524 год.
Конечно, мы не можем сказать, что думали насчет формы Земли крестьяне, ремесленники, купцы и даже феодалы, если они вообще задумывались над столь абстрактной проблемой, – у нас нет источников. Однако относительно людей, причастных к книжной традиции, в исторической науке есть данные.
Почти все мыслители и писатели в течение тысячелетнего периода Средневековья считали, что Земля, как и Космос, сферичны. Выдающийся богослов Василий Великий вообще полагал все прения о форме Земли ненужными и бессмысленными с точки зрения веры. Самый авторитетный мыслитель для католической церкви Августин отстаивал вероучительную ценность Библии, а отнюдь не научную. Он писал, что, так как вопрос о форме Земли не имеет значения для спасения души, то приоритет в суждениях следует отдать греческим философам. Августин полностью соглашался с их точкой зрения.
Что говорили о форме Земли богословы и философы
Какого же мнения придерживались античные философы? За исключением трех ранних философов Левкиппа, Демокрита (сторонников плоской Земли) и Анаксимандра, отстаивавшего версию цилиндра, все величайшие греческие мыслители признают и иногда приводят прямые доказательства сферичности земли. Перечислим некоторых из них: Пифагор, Парменид, Платон, Аристотель, Евклид, Архимед. Заметим, что Пифагор, Евклид и Архимед известны нам как выдающиеся математики и физики.
Страница из трактата О сферах Иоанна Сакробоского.
Точно такая же ситуация складывается, если рассмотреть сочинения восточных и западных Отцов Церкви. За исключением Афанасия Великого, предлагавшего промежуточный вариант (сферическая земля, парящая над океаном, окруженная полусферой неба), и нескольких второстепенных авторов так называемой антиохийской школы, все крупнейшие богословы не сомневались в сферической теории, в том числе: Амвросий Медиоланский, Григорий Нисский, Ориген, Иоанн Христозом, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин и другие. Чрезвычайно популярный в Западной Европе церковный писатель Беда Достопочтенный специально обращает внимание на то, что Земля – именно шар, глобус, а не простой круг. Делает он это из-за того, что в латыни слово «orbis», которое обычно тут употребляется, означает и округлый и дисковый. Мнение ранних Отцов Церкви о сферической природе Земли поддерживают и более поздние западные теологи: Фома Аквинский, Хильдегарда Бингеннская, Роберт Гроссетест.
Краеугольным камнем для средневекового астрономического мировоззрения было сочинение античного автора Клавдия Птолемея Александрийского – создателя геоцентрической системы мира, основанной на сферической системе Космоса Аристотеля. В его теории в центре мироздания находилась сферическая планета Земля, вокруг которой вращалось Солнце и другие небесные тела.
Христос Геометр Космоса.
В соответствии с этим учением средневековый математик и астроном Иоанн Сакробоско написал работу «О сферах». Эта книга была основным учебником астрономии во всех университетах Запада с XIII по середину XVI веков. Повсеместное понимание того, что Земля – шар, иллюстрирует и устройство средневекового измерительного инструмента астролябии. Подробно этот прибор и его использование описаны Джефри Чосером в работе «Трактат об астролябии». Адресатом этого текста был сын Чосера. Автор трактата более известен нам как средневековый поэт и писатель, создатель знаменитых «Кентерберийских рассказов».
Идея о сферической планете
Даже менее авторитетные и известные произведения поддерживают идею о сферической Земле. Так, в сборнике медицинских текстов, скопированных в пятнадцатом столетии, который находится сейчас в библиотеке Оксфордского университета, говорится буквально следующее: «Земля всего лишь маленький круглый шар в середине круга небес, как желток в середине яйца». Там же при объяснении явления затмений советуют использовать яблоко в качестве модели Земли.
Миниатюра из манускрипта 15 века поэмы автора 13 века Госсуина из Метца Образ Мира - Господь создает сферическую землю.
Что касается визуальных источников, то сохранились изображения глядящего на сферическую Землю Бога как архитектора Космоса, изображения короля, держащего шар, как символ земной власти, и многочисленные средневековые карты. Эти карты, как и современные, представляют собой перенесение на двухмерную плоскость трехмерной Земли. Их создатели полностью понимали разницу между плоской и округлой поверхностью.
Как появилась версия о плоской Земле
Как же получилось, что уже в Новое время сложилось мнение, будто в Средние века Землю считали плоской? Историк Джефри Бартон Рассел предлагает свою версию, связанную с распространением текстов двух еще неупомянутых нами авторов, – сторонников гипотезы о плоской Земле. Первый из них – Лактанций, второй – Косьма Индикоплов (то есть Косьма, плававший в Индию).
Христос держащий земную сферу.
Лактанций (около 250 – около 325) был раннехристианским латинским автором. Он отстаивал гипотезу о плоской Земле, борясь с мировоззрением языческих философов. Обширное литературное наследие Лактанция было малоизвестно в Средневековье, по-видимому, потому, что его богословские сочинения были признаны еретическими. Однако гуманисты эпохи Возрождения вновь обратились к его текстам, которые они ценили за прекрасный литературный язык и стиль.
Еще известнее Лактанций стал, когда его мнение подверглось критике великого астронома и математика Николая Коперника – создателя гелиоцентрической системы мира. Коперник нигде не утверждал, что воззрения Лактанция были господствующими. Он настаивал на обратном. Геоцентрическую систему Птолемея астроном также опровергал. Как мы знаем теперь, Коперник оказался прав. Уже в XIX веке ученые, стремясь демонизировать роль религии в истории науки, представили маргинальную для Средних веков точку зрения Лактанция как основополагающую для той эпохи.
Карта Мира-Пслатырь 1265 год.
Похожая история произошла и с богословско-космографическим сочинением Косьмы Индикоплова (умер около 540 или 550 года) «Христианская топография». Косьма был путешественником и весьма образованным по тем временам человеком. Буквально интерпретируя некоторые библейские метафоры, Косьма построил свою версию гипотезы о плоской Земле. В его трактате Земля даже не плоский диск, а прямоугольник. Мнение Косьмы было, по-видимому, непопулярно: до нас дошло лишь три списка его трактата.
Сочинение Косьмы Индикоплова, с богословской точки зрения близкое к несторианству, было осуждено в IX веке Константинопольским патриархом. На Средневековом Западе оно вообще не было известно, а на латынь переведено лишь в 1706 году уже после научной революции.
Устройство мира в трактате Христианская топография Косьмы Индикоплова.
Первый английский перевод датируется 1897 годом. На Русь сочинение Косьмы попало не позднее XIV века. Если его мнение и поддерживалось где-то, то на Руси и, возможно, на христианском Востоке, но не в Европе. Ознакомившись с переводом сочинения «Христианская топография», ученые убедились в средневековой «дремучести».
Так, сочинения двух не самых авторитетных в Средние века авторов стали источником мифа о плоской Земле.
Город Земля Необычное отображение Земли как невесомой сферы, усеянной многочисленными городскими шпилями.
А что же Колумб?
А что же история с Колумбом? Здесь все просто. Сопротивление его плану путешествия не имело отношения к форме Земли. Дело было в финансировании. Противники его проекта просто считали поиск западного пути в Индию слишком долгим и затратным. Они опасались, что расстояние до Индии больше, чем предполагал Колумб, и на пути лежат другие земли. В итоге его критики оказались правы. До Индии Христофор Колумб так и не доплыл, но открыл для европейцев то, что мы сейчас называем Америкой.
Автор: Георгий Татосян
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