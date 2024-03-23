Жиросжигающие упражнения для вашего животика

Лишние килограммы имеют обыкновение накапливаться незаметно, и в самых доступных для них местах: на бёдрах, ягодицах и на животе. Избавиться от них без физических упражнений практически невозможно, но и упражнения надо выполнять регулярно. Только тогда вы сможете добиться невероятных результатов и снискать восхищение ваших знакомых и подруг.
Публикуем программу упражнений для живота, рассчитаную буквально на 20 минут, но эти минуты окажутся бесценными для вас, ведь они вернут Вам изящную форму и талию.
Перед выполнением упражнений сделайте небольшую разминку: наклоны в стороны и вперёд, круги бёдрами и подскоки на двух ногах, каждое по 20–25 раз.
Упражнение 1: «Ножницы»
Ложитесь на пол, на коврик, ладони по ягодицы. Обе ноги поднимайте вверх перпендикулярно полу, потом каждую ногу поочерёдно медленно опускайте вниз, не дотрагиваясь до пола. Выполните по 20 повторений на каждую ногу.
Упражнение 2: «Скалолазы»
Встаньте в позу для отжимания — ладони под плечаит, ноги на носках. Отрывая одну ногу от пола и сгибая её в коленях, подтяните колено к груди и потом вернитесь в исходное положение. Выполните по 20 повторений на каждую ногу.
Упражнение 3: «Складочка»
Сядьте на пол, руками упритесь о пол за спиной, колени быстро прижмите к груди. Необходимо выполнять упражнение так, чтобы корпус стремился к ногам, а колени к груди. Выпрямите ноги. Выполните по 20 повторов.
Упражнение 4: Подъём ног в положении сидя
Сядьте на стул, втяните пресс, руками охватите край сиденья, а ноги согните в коленях и подтяните к груди. Корпус не наклоняйте, работайте только мышцами пресса.
Выполняя эти упражнения, в перерывах делайте по 10 подскоков с прямой спиной.
Выполняя эти четыре упражнения каждый день вместо зарядки, вы добьётесь ошеломляющих результатов!
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