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Применение мицеллярной воды в быту

Мицеллярная вода, как ни удивительно, заменяет собой дорогую и брендовую химию. Мицеллярная вода справляется со многими проблемами в быту — попробуйте сами!

Применение мицеллярной воды в быту

Прежде всего, мицеллярная вода идеально очищает и никак негативно не влияет на вещи из кожи и замши. Мицеллярной водой можно даже почистить тканевые сумки. Кроме того, мицеллярка удаляет на ура всю грязь с белой подошвы обуви. Просто налейте её на губку и протрите подошву.

Применение мицеллярной воды в быту

Мицеллярная вода идеально очищает телефон и пульт от жира, грязи и прочих загрязнений.

Применение мицеллярной воды в быту

Самое приятное использование мицеллярки в быту — это очистка зеркал, окон и сантехники. Протрите их салфеткой, смоченной в мицеллярной воде, а затем насухо вытрите чистой тряпкой. Смесители будут сверкать, а зеркала в ванной, ко всему прочему, ещё и перестанут запотевать!

Применение мицеллярной воды в быту

Подробнее о том, как использовать мицеллярную воду в быту, смотрите в видео ниже:





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