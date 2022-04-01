Применение мицеллярной воды в быту

Мицеллярная вода, как ни удивительно, заменяет собой дорогую и брендовую химию. Мицеллярная вода справляется со многими проблемами в быту — попробуйте сами!







Прежде всего, мицеллярная вода идеально очищает и никак негативно не влияет на вещи из кожи и замши. Мицеллярной водой можно даже почистить тканевые сумки. Кроме того, мицеллярка удаляет на ура всю грязь с белой подошвы обуви. Просто налейте её на губку и протрите подошву.







Мицеллярная вода идеально очищает телефон и пульт от жира, грязи и прочих загрязнений.







Самое приятное использование мицеллярки в быту — это очистка зеркал, окон и сантехники. Протрите их салфеткой, смоченной в мицеллярной воде, а затем насухо вытрите чистой тряпкой. Смесители будут сверкать, а зеркала в ванной, ко всему прочему, ещё и перестанут запотевать!







Подробнее о том, как использовать мицеллярную воду в быту, смотрите в видео ниже:



