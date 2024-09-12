12 автомобильных мифов, в которые почему-то продолжают верить водители

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В какие автомобильные мифы верят многие водители?/ Фото: avtocod.ru

Многие юноши и девушки педантично отсчитывают дни до получения водительских прав своей мечты



Многие юноши и девушки педантично отсчитывают дни до получения водительских прав своей мечты . К сожалению, с покупкой первой собственной машины они убеждаются в жестоких реалиях, связанных с эксплуатацией автомобиля.

Автомобильные байки: правда или вымысел?

Самые популярные мифы автолюбителей/ Фото: aif.ru







1. Разное давление в шинах не критично

Измерение давления в шинах/ Фото: nazya.com

2. Дорогое топливо лучше

Какое топливо лучше заливать в автомобиль?/ Фото: drive2.ru

3. Нельзя включать кондиционер на полную мощность, когда машина ползет в пробке или едет быстрее 100 км в час

Автомобильный кондиционер/ Фото: drivenn.ru

4. В холодные дни надо прогревать автомобиль перед поездкой

Прогревание автомобиля/ Фото: news.myseldon.com

5. Три слоя воска дают лучший блеск

Полировка автомобильного кузова/ Фото: polirolka.ru

6. Можно мыть машину любым моющим средством

Нельзя мыть автомобиль средством для мытья посуды/ Фото: awtocom.ru

7. Синтетическое моторное масло образует отложения и вызывает протечки

Синтетические масла не густеют так быстро, как их обычные аналоги/ Фото: tnmk54.ru

8. Поскольку в машине есть подушки безопасности, необязательно пристегиваться ремнями

Подушка безопасности полностью срабатывает, когда в нее попадает тело человека/ Фото: airbag-service.com.ua

9. После употребления сладких яблок алкотестер выявит в крови алкоголь

Сладкие яблоки, после употребления которых алкотестер якобы может зафиксировать опьянение/ Фото: mfshop.ru

10. Отправляясь на запад Европы, надо снять веб-камеру

Веб-камера в салоне автомобиля/ Фото: vinylmonster.ru

11. Езда на малом количестве топлива не вредит двигателю

Дымящийся мотор автомобиля/ Фото: himpribor-reaktiv.ru

12. Надо менять все четыре шины одновременно

Замена автомобильных шин/ Фото: autonews.ru