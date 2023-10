В городском парке Афин планируют построить «невидимый» Археологический музей (концепт Museum of the City of Athens).

Национальный археологический музей Афин и дизайн-проект его реконструкции.

Выставочные площади планируют разместить под землей, чтобы увеличить наземную поверхность, где организуют общественные зоны и увеличат площадь озеленения (визуализация Museum of the City of Athens). | Фото: 24hourbulletins.news.

Расположение нового музея и зонирование территории (визуализация Museum of the City of Athens). | Фото: pappaspost.com.

Благодаря подземному расположению музейного комплекса удастся повысить функционал имеющегося пространства (визуализация Museum of the City of Athens). | Фото: ekathimerini.com.

Масштабный архитектурный комплекс будет гармонично взаимодействовать с реконструированной Платоновской академической рощей (концепт) | Фото: designboom.com.

Ожидается, что новый Музей города Афин при Платоновской академической роще станет культурным центром района (концепт). | Фото: designboom.com.

Обзор музейных экспозиций будет доступен как изнутри помещений, так и снаружи (визуализация Museum of the City of Athens). | Фото: ekathimerini.com.

Вид сверху (визуализация Museum of the City of Athens). | Фото: designboom.com.

Макет нового Музея города Афин при Платоновской академической роще. | Фото: 24hourbulletins.news.

В скором времени в Греции под городским парком Академия Платона (Academia Platonos) начнется строительство «невидимого» Музея города Афин. Масштабное строение в прямом и переносном смысле будет «зеленым», ведь проектом предусмотрено использование лишь экологически чистых , возобновляемых и перерабатываемых материалов, при его спрячут под крышей, покрытой растительным покровом, что позволит расширить функционал городской общественной зоны.Летом 2022 года представители Министерства культуры и спорта Греции при участии муниципалитета Афин (Греция) объявили архитектурный конкурс на лучший дизайн Археологического музея, который должен стать первым в стране «зеленым» объектом с таким функционалом. Его строительство запланировано в городском парке Academia Platonos («Академия Платона») или Платоновская академическая роща, являющимся знаковым для истории города местом. Учитывая то, что музейный комплекс (Национальный археологический музей Афин) требует реконструкции и то, что на действующих экспозиционных пространствах выставлено лишь 10% от всех имеющихся артефактов, неудивительно, что власти приняли решение о строительстве нового культурного объекта.Имеющийся Национальный археологический музей Афин был основан в середине XIX века на средства меценатов супругов Николаос и Ирини Лемос. В нем хранились и выставлялись древности, обнаруженные на всей территории Греции, чтобы продемонстрировать их историческую, культурную и художественную ценность. На данный момент в его запасниках хранится более 20 тыс. экспонатов, отражающих историческое наследие одной из древнейших цивилизаций, являющегося колыбелью дальнейшего развития человечества.Ожидается, что он поможет продемонстрировать драгоценные находки, ставшие яркими свидетельствами эволюции города и всей древней цивилизации. При этом, после завершения проекта , горожане не останутся без Платоновской рощи, а в Афинах появиться еще одно место, где будут представлены древнейшие артефакты, ведь до сих пор большинство уникальных находок, обнаруженных за последние десятилетия во время археологических раскопок, спрятаны в запасниках из-за отсутствия подходящего выставочного пространства.В рамках проведения конкурса было представлено 17 разнообразных проектов, 9 из которых предоставлялись на обсуждение общественности. В конечном итоге победил концепт , разработанный группой специалистов студий David Chipperfield Architects и Alexandros N. Tombazis & Associates SA, в котором предусмотрен гармоничный симбиоз двух противоборствующих сил в любом современном мегаполисе – бетонные джунгли и зеленые парковые зоны. А в случае с Афинами, добавляется еще и третий немаловажный нюанс, связанный с археологическим достоянием одной из самых значимых исторических зон Греции ив всего мира.С этой задачей авторы проекта Музея города Афин при Платоновской академической роще (Museum of the City of Athens at the Platonos Academy) справились на отлично, предложив новый архитектурный комплекс спрятать под землей, расширяя возможности имеющейся парковой зоны. Это позволит расширить функционал общественного парка и продемонстрировать обнаруженные ранее археологические объекты, которые усилят значимость всего района (на данный момент он не является особо популярным в туристическом плане). Согласно задумке разработчиков инновационного концепта, сооружение Музея будет прекрасно взаимодействовать с существующей местностью и сможет трансформироваться в оригинальный объект, который станет гармоничным гибридом архитектуры и топографии.Проектом предусмотрено полное взаимодействие устоявшейся городской структуры и имеющегося паркового комплекса в центре участка, что создает узел закрученного движения, выступающего в роли «центростремительной и центробежной силы». При этом здание Музея города Афин при Платоновской академической роще создаст прямоугольный зазор в центре, который разделит пространство на четыре отдельных крыла. Остроконечные крыши, «вырастая» из земли, образуют наклонные плоскости, которые станут функциональными пространствами, расширяющими полезную площадь парка, как культурного центра города. Также обеспечат все необходимые условия для организации естественного освещения и вентиляции внутреннего пространства музея, где планируется организация выставочных площадей с доступом широкого круга посетителей, рабочих мест для сотрудников музея, исследовательских и образовательных центров.Гибкость планирования выставочных пространств позволяет учитывать основной принцип самого городского объединения, являющегося живым организмом, оставляя возможности для изменений и динамического развития. Чередование закрытых и открытых пространств, доступность для просмотра экспозиций Музея с разных ракурсов и в разной степени детализации – все это направлено на создание гармоничной взаимосвязи между городской инфраструктурой, парком, выставочными площадями и посетителями, обеспечивая всех участников проекта комфортной средой.Согласно принципам проектирования и главному условию конкурса на лучшую концепцию Музея, практически подземный архитектурный объект, площадь которого превышает 14 тысяч квадратных метров, будет биоклиматичным. Используемые при строительстве материалы, да и сам процесс возведения масштабного комплекса в парковой зоне рассчитан на то, чтобы свести к минимуму влияние на окружающую среду и снижение показателей углеродного следа.Редакция Novate.ru хотела бы обратить внимание на то, что одним лишь музейным комплексом не обойдется. На территории парка «Академия Платона» планируется строительство открытого амфитеатра, рассчитанного на 500 посадочных мест, который можно будет задействовать для проведения культурно-массовых мероприятий, общегородских праздников/собраний, связанных сугубо с историей Афин. Хотя не исключается использования в качестве места для социального взаимодействия посетителей. В то же время в рамках популяризации многофункционального общественного пространства властями города планируется редизайн зеленой зоны с созданием парка в духе устойчивости, будущей жизнеспособности и расширения предоставляемых услуг, таких как организация рекреационных и спортивных зон., – говорится в пресс-релизе.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: