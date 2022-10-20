10 странных, но вполне эффективных лайфхаков для дома

1. Зубная паста

Используйте зубную пасту для чистки раковины и кранов. \ Фото: bing.com.

2. Наволочки

Храним постельное бельё и другие вещи в наволочках. \ Фото: bing.com.

3. Специи

Мешочки с травами и специями от моли и неприятных запахов. \ Фото: krasotakrasota.com.

4. Папка с файлами

Папка с файлами под документы. \ Фото: google.com.

5. Кармашки

Кармашки для кресел и диванов. \ Фото: i.pinimg.com.

6. Старые газеты

Используем старые газеты. \ Фото: bing.com.

7. Цитрусовые

Используем цитрусовые, избавляясь от неприятного запаха. \ Фото: natechwile.pl.

8. Шишки

Шишки, как отпугиватель для котов. \ Фото: bing.com.

9. Выдвижная столешница

Выдвижная столешница. \ Фото: i.pinimg.com.

10. Фетр

Фетровый ароматизатор. \ Фото: img-aws.ehowcdn.com.