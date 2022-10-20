10 странных, но вполне эффективных лайфхаков для дома

Чтобы облегчить себе жизнь, человек каждый раз изобретает и придумывает что-то новое. Исключением не стали и лайфхаки для дома, некоторые из которых на первый взгляд кажутся смешными и абсурдными, но тем не менее, все они работают на ура, отлично справляясь со своим предназначением.
1. Зубная паста
Используйте зубную пасту для чистки раковины и кранов. \ Фото: bing.com.
Тусклый цвет эмали, а также нержавеющих и хромированных деталей, вгоняет в ступор, вызывая негодование каждый раз, когда переступаешь порог ванной комнаты и это при том, что буквально пару дней назад начищал их дорогостоящим специальным средством. В такие моменты, хочется бросить тряпку и ничего не делать, потому что затраты не оправдали ожиданий. Но не спешите отчаиваться, если вам необходимо за считанные минуты навести шик и блеск, воспользуетесь обычной зубной пастой, которая, как по мановению волшебной палочки, творит самые настоящие чудеса. Результат приятно удивит, как и достаточно длительный эффект.
2. Наволочки
Храним постельное бельё и другие вещи в наволочках. \ Фото: bing.com.
Как оказалось, наволочки предназначены не только для подушек. Некоторые умельцы ловко используют их в качестве мешочков для хранения различных вещей, в том числе и постельного белья. Если вы хотите, чтобы в ваших шкафах царил порядок и всё аккуратно лежало по полочкам, то воспользуйтесь этим лайфхаком.
3. Специи
Мешочки с травами и специями от моли и неприятных запахов. \ Фото: krasotakrasota.com.
Пряные и ароматные специи одинаково хороши как для приготовления различных блюд и напитков, так и для борьбы с неприятными запахами и коварной молью, обитающей в шкафах. Чтобы избавиться от вредителя и застоявшихся ароматов, возьмите две столовые ложки свежемолотой гвоздики, пересыпьте их в марлевый или хлопковый мешочек и повесьте в угол шкафа. Это поможет избавиться как от незваной гостьи, так и от неприятных запахов. Лаванда, кстати, также хорошо избавляет от подобного рода неприятностей. Небольшой пучок засушенных веточек, используемый потому же принципу, спасёт ваши вещи от назойливой моли и поглотит малоприятные запахи.
4. Папка с файлами
Папка с файлами под документы. \ Фото: google.com.
Чтобы документы были в порядке и не пришлось каждый раз перерывать шкаф в поисках той или иной бумажки, разложите всё в папку с файлами, маркируя разделы цветными стикерами. Это в разы облегчит задачу, если вам срочно что-то понадобится.
5. Кармашки
Кармашки для кресел и диванов. \ Фото: i.pinimg.com.
Согласитесь, что в карманах ой, как удобно, носить ключи от квартиры, телефон и прочую мелочь. Именно поэтому, некоторые смекалистые умельцы придумали использовать кармашки для хранения мелочей в доме, которые зачастую валяются по всей квартире. Как правило их крепят на боковые стороны дивана или кресла, чтобы складывать пульт, зарядку от телефона, зажигалку или какие-то косметические средства, которые всегда должны быть под рукой.
6. Старые газеты
Используем старые газеты. \ Фото: bing.com.
В современном мире так много удобных средств и материалов, которые якобы облегчают жизнь, да вот только ни одни из них не сравнятся со старыми газетами, которые до сих пор пользуются у многих людей огромной популярностью. В них удобно заворачивать хрупкие предметы, которые после отправятся в коробку на хранение куда-нибудь в кладовку, а также они неплохо справляются с поглощением влаги, когда промокла обувь во время ливня и, конечно же, они идеально избавляют от разводов на стёклах и зеркалах. Как бы смешно это не звучало, но бабушки никогда не ошибаются в подобного рода вещах.
7. Цитрусовые
Используем цитрусовые, избавляясь от неприятного запаха. \ Фото: natechwile.pl.
Чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике или в ванной комнате, когда освежители воздуха и всевозможные ароматизаторы не справляются со зловонием, на помощь приходят цитрусовые. Особенно лимоны. Разрежьте их на несколько долек и расставьте по полкам холодильной камеры, оставив на пару суток. Можно оставить и на более длительный срок, тогда посторонние и неприятные запахи не будут вас докучать. Также обстоят дела и с ванной комнатой. Поставьте где-нибудь в углах несколько стаканчиков с нарезанными апельсинами или лимонами.
8. Шишки
Шишки, как отпугиватель для котов. \ Фото: bing.com.
Шишки прекрасны в использовании для детских поделок и домашнего декора. А также, они служат главным отпугивателем для настырных котов, так и норовящих залезть в вазон с цветами, дабы там сделать свои дела или вывернуть наизнанку очередное растение. Просто выложите слой шишек поверх земли в вазоне и они прослужат вам верой и правдой не один день, надежно защищая растения от кошачьих покушений.
9. Выдвижная столешница
Выдвижная столешница. \ Фото: i.pinimg.com.
Маленькие квартиры грешат нехваткой пространства, а иногда так хочется собраться всей семьёй за одним столом. Поэтому, дабы сэкономить место и не захламлять квартиру ненужными вещами, выберите стол с выдвижной столешницей. Удобно, просто и компактно.
10. Фетр
Фетровый ароматизатор. \ Фото: img-aws.ehowcdn.com.
Фетровые вещи удобные и достаточно практичные, в них тепло, комфортно и уютно. А ещё, из кусочков фетра можно сделать ароматизатор как для шкафов с одеждой, так и для прихожей, гостиной или ванной комнаты. Возьмите остатки фетра (или купите небольшое количество ткани в магазине), при помощи трафарета или при помощи подручных средств придайте желаемую форму, сделайте небольшую петельку, пропитайте равномерно кусочек ткани любимым эфирным маслом оставьте их на полчаса на балконе, чтобы запах как следует осел, а после используйте там, где необходимо.
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