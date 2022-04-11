Испытание верности: чем пришлось заплатить за творческий успех советской актрисе Марине Ладыниной

Лауреат 5 Государственных премий СССР Марина Ладынина | Фото: kino-teatr.ru
16 лет назад, 10 марта 2003 года, ушла из жизни Марина Ладынина. Наверное, молодым телезрителям это имя ни о чем не говорит, но для представителей старшего поколения она была настоящей легендой при жизни, одной из самых популярных и успешных советских актрис 1930-1940-х гг. Казалось, ее счастье было безоблачным и незыблемым: главные роли в кино, 5 Государственных премий СССР, муж-режиссер, лауреат 6 Государственных премий. О них тогда шутили: «11 лауреатов в одной постели – угадайте кто?». Никто тогда не мог предположить, что в скором времени Ладыниной придется навсегда оставить и профессию, и мужа.
Знаменитая советская актриса Марина Ладынина | Фото: kino-teatr.ru
В 1929 г. Марина Ладынина приехала из сельской глуши в Москву поступать в ГИТИС, и на удивление поступила с первого раза, с пометкой в личном деле «особо одаренная». По окончании института ее приняли во МХАТ, К. Станиславский говорил: «В ней я вижу будущее МХАТа». Играя в постановке по рассказу М. Горького, актриса заслужила и его похвалу. Вскоре, несмотря на предостережения режиссера о том, что главной для нее должна быть сцена, а не съемочная площадка, она все же начала сниматься в кино. А в 1936 г. судьба свела ее с кинорежиссером Иваном Пырьевым.
Марина Ладынина в фильме *Вражьи тропы*, 1935 | Фото: kino-teatr.ru
Марина Ладынина | Фото: peoples.ru
Они встретились в 1936 г. и но практически с первого взгляда поняли, что взаимное притяжение будет не только творческим. На следующий день после знакомства Пырьев признался ей в любви, а вскоре предложил руку и сердце, хотя на тот момент был еще женат. Он получил развод только через два года, уже после того, как Ладынина родила ему сына. Бывшая жена Пырьева, Ада Войцик, тяжело переживала развод и даже пыталась покончить с собой. В отчаянии она предрекла сопернице такую же судьбу: муж бросит и ее с ребенком ради другой женщины.
Кадр из фильма *Трактористы*, 1939 | Фото: supermyzika.ru
Во всех фильмах Ивана Пырьева главные роли доставались Марине Ладыниной, и эти работы имели грандиозный успех. Партийное руководство их одобряло, сам Сталин поощрял режиссера и делал комплименты актрисе. «Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух» – роли в этих фильмах не удовлетворяли Ладынину, она говорила, что превратилась в «сельскохозяйственную актрису» и мечтала раскрыть свой драматический талант.
Марина Ладынина | Фото: ruskino.ru и kino-teatr.ru
Марина Ладынина в фильме *Секретарь райкома*, 1942 | Фото: kino-teatr.ru
На съемках «Кубанских казаков» в 1949 г. Ладынина узнала о частых увлечениях мужа молодыми актрисами, а одно из них – роман с Людмилой Марченко – стало фатальным для их брака. Последний фильм, в котором Пырьев снял жену, назывался «Испытание верности», в нем актриса играла героиню, брошенную мужем. Эта роль стала для нее пророческой. Она не смогла простить мужу очередную измену и ушла от него.
Кадр из фильма *Кубанские казаки*, 1949 | Фото: kino-teatr.ru
Марина Ладынина в фильме *Испытание верности*, 1954 | Фото: kino-teatr.ru
Он пытался ее вернуть, заваливал цветами и подарками, писал письма, но Ладынина сказала, что это уже не тот Иван, которого она любила и продолжает любить. Пырьев действительно изменился не в лучшую сторону: став директором «Мосфильма», он нередко злоупотреблял властью, ломал карьеры молодым актрисам, посмевшим не отвечать взаимностью на его ухаживания, завел «черный список» для тех, кого больше не снимали ни в одном фильме. После своего расставания с Марченко он женился на Лионелле Скирде. Но когда замуж вышла Марченко, он дал приказ не снимать ее мужа, Владимира Гусева, и оба были забыты.
Знаменитая советская актриса Марина Ладынина | Фото: peoples.ru
По сути, с бывшей женой он поступил точно так же. Когда она отказалась к нему возвращаться, он запретил снимать ее в кино. Несмотря на то, что бывший муж сломал ей и карьеру, и жизнь, Ладынина никогда не отзывалась о нем плохо. После его смерти она так и осталась одна. На экраны актриса не вернулась – хотела, чтобы зритель ее запомнил красивой, молодой и цветущей, поэтому наотрез отказывалась от возрастных ролей и категорически не хотела давать интервью. В 2003 г. Марина Алексеевна Ладынина скончалась на 95-м году жизни.
Лауреат 5 Государственных премий СССР Марина Ладынина | Фото: st.baskino.club
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