Почему уничтожили память о великих «чёрных» правительницах Африки: Забытые царицы Нубии

Чёрная Клеопатра

Бюст Нефертити в Новом музее в Берлине.

Чёрная Клеопатра - это политический акт.

Одноглазая царица

Нубийка держит кувшин с нильской водой в Асуане.

Переплетение культур и исторического наследия

Нубийские пирамиды Мероэ, Судан.

Захватывающая история Нубии и её «чёрных» цариц

Комикс, вдохновлённый историей Аманирены.

Рельеф с изображением нубийки Кандаке Аманиторе в Египетском музее в Берлине.

Скульптурный дворец. На фасаде храма царь и царица. Возможно, это Натакамани и Аманиторе.

Европейцы не желали признавать, что в Африке возможна высокоразвитая цивилизация.