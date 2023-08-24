Почему уничтожили память о великих «чёрных» правительницах Африки: Забытые царицы Нубии

В Библии упоминаются две великие африканские правительницы. Имя царицы Савской, которая приходила к царю Соломону, известно многим. Вторую мало кто вспомнит, о ней писалось в Деяниях Апостолов. Это Кэндис Аманиторе, которая правила великой империей древности — Куш, на территории современной Нубии. История этого величайшего царства веками была незаслуженно забыта. Сегодня учёные собирают по крупицам подробности о могущественных цивилизациях Африки, их великом наследии и о забытых историей «чёрных» правительницах, о сказочных богатствах которых слагали легенды.
Чёрная Клеопатра
Новый документальный сериал Джады Пинкетт Смит о Клеопатре нацелен прежде всего на то, чтобы привлечь внимание к могущественным африканским царицам. Сама звезда Голливуда и продюсер ленты, заявила следующее: «Мы не часто видим или слышим истории о чёрных царицах и это было очень важно для меня, а также для моей дочери и просто для моего сообщества, чтобы знать эти истории, потому что их множество».
Бюст Нефертити в Новом музее в Берлине.
В сериале роль самой знаменитой египетской царицы исполнила темнокожая британская актриса. Это вновь заставило спорить не только зрителей, но и историков. Аргументы противоборствующей стороны звучали следующим образом: Клеопатра происходила из древней греко-македонской правящей династии, известной как Птолемеи и, естественно, она никак не могла быть чёрной. Некоторые комментарии были откровенно расистскими. Египетские учёные, раскритиковав расизм, выразили своё мнение о том, что они понимают, что реалии сегодняшнего дня требуют от американских режиссёров соблюдения строгих расовых правил, но зачем проецировать эту точку зрения на прошлое Египта?
Афроцентристы в пику им заявляют, что нынешние египтяне являются потомками «арабских захватчиков», абсолютно игнорируя при этом весьма сложную историю такой древней страны как Египет. Для них главное, чтобы Клеопатра была признана темнокожей в культуре и точка. Как это поможет компенсировать века дискриминации и угнетения темнокожих женщин неясно. Понятно только то, что чёрная Клеопатра — это политический акт.
Чёрная Клеопатра - это политический акт.
За всеми этими бесплодными спорами удобно скрывать истинную историю величия чёрных цариц Африки. Цивилизация древней Нубии имеет богатую историю, которая тесно переплетается с историей Египта. Сегодня учёные пробуют возродить это великое наследие.
Одноглазая царица
Нубийцы в современном Египте когда-то жили в основном вдоль Нила. Их поселения были затоплены во время строительства Асуанской плотины в 1960-х годах. Сегодня представители культурного меньшинства живут вместе с другими египтянами по всей стране, а также в районе переселения недалеко от южного города Асуан. Среди представителей этого народа в ходу истории не о Клеопатре, а совсем о другой царице - Аманирене. Она была царицей-воительницей, правившей Мероитским царством Куш в 1 веке до нашей эры.
Нубийка держит кувшин с нильской водой в Асуане.
Женщины-монархи носили титул «Кэндис», который являлся латинизированной версией термина «Кентаке» или «Кандаке». На меройском языке это означает либо «царица-регент», либо «царица-мать», но может также означать просто «царица». Аманирена тоже была знакома с римскими завоевателями, но в отличие от Клеопатры, она с ними не заигрывала, а сражалась. После очередной победы над римлянами, царица отсекла у статуи императора Августа голову и закопала её под дверями храма. Каждый раз, входя в храм, её подданные могли буквально пройтись по символу римской власти. Древнеримский историк Страбон описывал свирепую воительницу в своих текстах, называя «одноглазой царицей». Глаз она потеряла в одной из многочисленных битв, в которых всегда участвовала лично.
Переплетение культур и исторического наследия
Когда люди сегодня говорят «Нубия», они часто имеют в виду Царство Куш, одну из нескольких империй, возникших в древней Нубии. Археологи относительно недавно начали привлекать внимание широкой общественности к этой великой империи древности, утверждая, что её достижения заслуживают такого же внимания, как и достижения Древнего Египта.
Культурно они очень похожи. Огромное количество памятников и храмов, пирамиды. Эти две цивилизации переплелись весьма тесно. Кушитские члены царской семьи успешно внедряли многие египетские культурные и религиозные обычаи в своих личных целях. Более того, кушитская династия правила самим Египтом почти столетие.
Нубийские пирамиды Мероэ, Судан.
Современное нубийское наследие отражает эту историческую сложность и богатство. Хотя их традиции и языки остаются самобытными, нубийцы на протяжении поколений вступали в смешанные браки с представителями других общин Египта. Многие гордятся таким общим наследием, другие находятся в плену у вредных стереотипов. Появление чёрной Клеопатры на экране может играть некую символическую роль в возрождении африканской истории и культуры. Древняя Нубия как могущественная цивилизация Африки вдохновляет развитие современной «чёрной» культуры.
Захватывающая история Нубии и её «чёрных» цариц
Город Мероэ процветал задолго до того, как стал столицей империи Куш. Впоследствии о его сказочных богатствах ходили легенды. Обширные поля давали обильные урожаи, которые легко перевозились вверх и вниз по близлежащему Нилу для торговли. Охотники охотились на леопардов и слонов, чьи шкуры и бивни затем продавали. Однако основной отраслью промышленности была обработка железа. Меройские инструменты и оружие пользовались большим спросом и стоили очень дорого. Металлургическая промышленность процветала не только благодаря опытным мастерам, но и благодаря обильным природным ресурсам. Монархи правили, используя египетскую модель, когда налоги и деньги от торговли шли в государственную казну. Затем правительство предоставляло ресурсы людям.
Первой упоминаемой в документах царицей была Аманирена. Её отряды не только успешно противостояли римской экспансии, но и совершали набеги на территории, находящиеся под контролем великого Рима. Преемницей её стала дочь Аманишахето. О ней известно крайне мало. Остались лишь сокровища, которые были разграблены европейцами и богато украшенная гробница.
Комикс, вдохновлённый историей Аманирены.
Самый процветающий период в истории Мероэ принадлежал к периоду правления царицы Аманиторе. Она восстановила храм Амона в Напате и отремонтировала большой храм бога в Мероэ. Торговля была на пике, о чём свидетельствуют инвентарь и другие артефакты того периода, а металлургическая промышленность и сельское хозяйство процветали, о чём красноречиво говорит количество отходов шлака и улучшенные оросительные каналы, вырытые в это время. Царицу часто изображают с её соправителем царём Натакамани. Историкам неизвестно, был ли он её мужем или сыном. Большую же часть времени она правила одна. Она изображена на стене своего храма в Наке, побеждающей своих врагов, как царица-воительница.
Рельеф с изображением нубийки Кандаке Аманиторе в Египетском музее в Берлине.
Скульптурный дворец. На фасаде храма царь и царица. Возможно, это Натакамани и Аманиторе.
Амантитер — царица, которую чаще всего связывают с упомянутой в Деяниях правительницей. Также некоторые считают, что она была еврейкой. К сожалению, никаких документальных свидетельств в Мероэ не сохранилось. По всей империи Куш существовало множество еврейских общин, так что это вполне может быть правдой. О правлении Амантитер больше ничего не известно, но вещественные доказательства того периода свидетельствуют о высокой степени достатка.
Аманихаташан, правившая с 62 по 85 года нашей эры, известна прежде всего своей военной помощью, которую она оказала Риму во время Первой иудейско-римской войны. Она послала на подмогу римлянам легендарных кушитских лучников. Также есть информация о том, что Аманихаташан была верховной жрицей в храме египетской богини неба Нут и была самой могущественной фигурой в царстве.
Последующие две царицы Малекоробар (266 г. – ок. 283 г. н.э.) и Лахидеамани(306 г.-314 г.) правили царством во время начала его упадка. Начало возвышаться аксумитское царство, которое поощрял Рим, а Мероэ был пренебрегаем. Ресурсы истощались, леса вырубались, а поля становились бесплодными. В 330 году царство было захвачено Аксумом, разграблено и заброшено.
Окончательно сокровища Мероэ были разграблены Джузеппе Ферлини в 1834 году. Причём большую часть он не мог продать из-за того, что европейцы не верили, что «какое-то отсталое африканское царство» могло произвести такие невероятные произведения искусства.
Почти столетие спустя, когда Джордж А. Рейснер проводил раскопки Мероэ, он пришёл к выводу, что правящий класс Мероэ состоял из светлокожих людей. Они правили «невежественным» темнокожим населением и возвысилось царство только благодаря своим монархам, познакомившим их с египетской культурой. Эти выводы были обусловлены теми же расистскими причинами, по которым белые европейцы времён Ферлини отвергли нубийские артефакты. Даже в середине 20 века для научного сообщества было немыслимо, чтобы чёрные могли создать такую могущественную цивилизацию, как кушитское царство.
Европейцы не желали признавать, что в Африке возможна высокоразвитая цивилизация.
Эта же парадигма была применима и к женщинам-правительницам этого царства. Высказывались предположения, что они были лишь соправительницами царя-мужчины. Те же случаи, когда женщина правила одна, относили к периодам регентства. Исторических документов действительно ничтожно мало, чтобы судить о каких-то глубинных политических процессах. Ясно только то, что женщины всё же не только правили, но и способствовали процветанию царства. Кандаки Мероэ, вне всяческих сомнений, являются одними из самых могущественных и успешных монархов империи Куш, их навыки лидерства были равными или лучшими, чем у любого царя-мужчины.
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