Финаляска: Как американцы хотели переселить всех финнов, спасая от СССР

Американско-финский проект на бумаге выглядел очень перспективно. ¦ Фото: yle.fi
В ноябре 1939 года началась война между СССР и Финляндией. За пределами этих двух стран мало кто сомневался, что Красная Армия очень быстро разгромит небольшую скандинавскую республику. В Америке были настолько уверены в поражении Финляндии, что даже разработали план эвакуации всего населения страны. Их планировали переселить в самый северный штат, на Аляску.
Бетонное укрепление линии Маннергейма. | Фото: silver-ring.ru.
В начале 1940 года Финляндия терпела крупное военное поражение. Красная Армия превосходила финнов по всем параметрам, а в феврале была прорвана знаменитая линия Маннергейма. Вместе с армией бежали в тыл тысячи гражданских. Финны уходили из Карелии, бросив все нажитое.
Окрестности города Фэрбанкс, Аляска. | Фото: mowryjournal.com.
В этот момент в США появился интересный проект. Американцы Роберт Блэк и Леонард Саттон заявили, что большевики скоро захватят всю Финляндию, поэтому беженцев нужно эвакуировать в Норвегию, а там посадить на суда и перевезти на Аляску.
В США эта идея получила огромную поддержку у политиков, освещалась в прессе. Уже несколько десятилетий президент и Сенат ломали голову, как «освоить» самый северный американский штат, чем заманить туда поселенцев. А перспектива переселения туда трудолюбивых и «надежных» эмигрантов из Финляндии выглядела очень заманчиво.
Финские лыжники. | Фото: peda.net.
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Противотанковые препятствия, надолбы, сохранившиеся на линии Маннергейма. | Фото: svoimarshrut.ru.
Авторы проекта были уверены, что финны построят дома и смогут заниматься сельским хозяйством в окрестностях города Фэрбанкса. При этом, переселение с севера Европы на север Америки не должно было сказаться на здоровье людей и укладе их жизни.
Тем временем, пока проект обсуждался, Зимняя война окончилась. Финляндия потеряла 11% территории, в том числе второй по величине город Выборг. Карелы и финны, ранее жившие здесь, нашли приют в других регионах страны. Выехать за границу мало кому удалось, так уже в апреле 1940 года немцы оккупировали соседнюю Норвегию.
Правитель Финляндии Карл Густав Эмиль Маннергейм. | Фото: shkolazhizni.ru.
Тем не менее, спустя несколько лет американцы вернулись к проекту заселения Аляски. В 1944 году СССР стал побеждать в войне, и одной из ближайших целей вновь стала Финляндия. Опасаясь того, что Красная Армия будет действовать по тактике «выжженной земли», многие финны были готовы бежать из страны. Теперь уже американский Генеральный штаб разработал план как их эвакуировать. В целом, это был то же проект Блэка и Саттона, но с важными изменениями. Американцы считали, что нужно вывезти абсолютно всех финнов из страны. Такое количество людей позволило бы создать штат Финаляску.
Книга Генри Ойнас-Кукконена «Финаляска — мечта о финском штате». | Фото: wildwestfinland.blogspot.com.
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