Старая полка в технике пицца

Старая полка, купленная однажды в FixPrice, прослужила недолго: её полочки были обклеены тканью, похожей на клеенку, а потому быстро порвались и пришли в негодность. Но мастерица времени даром не теряла, и теперь старая полка выглядит лучше, чем новая — посмотрите до конца её работу!Со старой полки рукодельница сняла прежние клеевые бортики. Они были двух размеров: побольше и поменьше. Те, что поменьше — это бортики по бокам полки.Заранее отрезав плотную ткань (например, бязь) для основы, поверх неё мастерица разложила кусочки самой разной ткани.Сверху приложила тюль, сколола булавками и прошила часто на машинке, чтобы закрепить все детали воедино.Посчитала, сколько таких деталей ей необходимо, и нашила. Края обработала бейкой, подвернула и сделала отверстие для вставки в полку.Вставила тканевые заготовки, и полочка была готова!Посмотрите, как нарядно и уникально она выглядит! Техника «Пицца» позволяет использовать в дело самые разные кусочки ткани, которые остаются у любой мастерицы после шитья.Подробнее о том, как обшить полку в технике «Пицца», смотрите в видео ниже: