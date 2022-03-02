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Старая полка в технике пицца

Старая полка в технике пицца

Старая полка, купленная однажды в FixPrice, прослужила недолго: её полочки были обклеены тканью, похожей на клеенку, а потому быстро порвались и пришли в негодность. Но мастерица времени даром не теряла, и теперь старая полка выглядит лучше, чем новая — посмотрите до конца её работу!
Старая полка в технике пиццаСо старой полки рукодельница сняла прежние клеевые бортики. Они были двух размеров: побольше и поменьше. Те, что поменьше — это бортики по бокам полки.
Старая полка в технике пицца
Заранее отрезав плотную ткань (например, бязь) для основы, поверх неё мастерица разложила кусочки самой разной ткани.
Старая полка в технике пицца
Сверху приложила тюль, сколола булавками и прошила часто на машинке, чтобы закрепить все детали воедино.
Старая полка в технике пицца
Посчитала, сколько таких деталей ей необходимо, и нашила. Края обработала бейкой, подвернула и сделала отверстие для вставки в полку.
Старая полка в технике пицца
Вставила тканевые заготовки, и полочка была готова!

Старая полка в технике пицца
Посмотрите, как нарядно и уникально она выглядит! Техника «Пицца» позволяет использовать в дело самые разные кусочки ткани, которые остаются у любой мастерицы после шитья.
Старая полка в технике пицца
Подробнее о том, как обшить полку в технике «Пицца», смотрите в видео ниже:

 

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