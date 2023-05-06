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Способ борьбы с муравьями на участке

Чтобы муравьи не залазили на деревья, а также не разносили тлю, следует заранее провести ряд мероприятий, которые остановят их. Есть один действительно эффективный способ борьбы с муравьями, который работает уже долгие годы!

Способ борьбы с муравьями на участке

Повяжите на дерево нетканый материал.

Способ борьбы с муравьями на участке

Следом привяжите подложку.

Способ борьбы с муравьями на участке

Главный секрет — это смазка Литол-24. Нанесите её тонким слоем по кругу на подложку. И муравьи больше не будут лазить на деревья!

Способ борьбы с муравьями на участке
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Муравьиучасток

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