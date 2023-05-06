Чтобы муравьи не залазили на деревья, а также не разносили тлю, следует заранее провести ряд мероприятий, которые остановят их. Есть один действительно эффективный способ борьбы с муравьями, который работает уже долгие годы!
Повяжите на дерево нетканый материал.
Следом привяжите подложку.
Главный секрет — это смазка Литол-24. Нанесите её тонким слоем по кругу на подложку. И муравьи больше не будут лазить на деревья!
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Способ борьбы с муравьями на участке
Чтобы муравьи не залазили на деревья, а также не разносили тлю, следует заранее провести ряд мероприятий, которые остановят их. Есть один действительно эффективный способ борьбы с муравьями, который работает уже долгие годы!
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