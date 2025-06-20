Как матросы парусных кораблей справлялись, когда в борту образовывалась пробоина

Деревянные корабли выглядят для современного человека исключительно уязвимыми. Однако это не совсем так. В эпоху Нового времени потопить даже такое судно было отнюдь не тривиальной задачей. И проблема заключалась отнюдь не только в слабой развитости тогдашних средств поражения, а в том, что экипаж парусного судна вел неустанную борьбу за плавучесть и выживаемость корабля.
Потопить корабль не сложно. /Фото: hdpic.club.
Мощность и точность корабельных пушек Нового времени были относительно невелики. А потому в ходе большинства морских сражений той эпохи расчёт в первую очередь делался отнюдь не на то, чтобы сразу потопить вражеский корабль. В первую очередь канониры тех времен рассчитывали на повреждение парусного вооружения вражеского судна, ранения и гибель членов экипажа, а также пожары… К слову, именно последние представляли для деревянных кораблей наибольшую опасность. Впрочем, повреждение борта на уровне ватерлинии так же представляло опасность, хотя и было весьма маловероятно.
Воду можно откачать. /Фото: pibig.info.
При этом было бы ошибкой думать, что у моряков Нового времени не было никаких способов справиться с пробоиной. Конечно, серьезный ремонт что корпуса корабля, что его парусного вооружения в открытом море не представлялся возможным. Однако, мелкий и экстренный ремонт вполне успешно осуществлялись, в том числе в ходе сражения. Первым средством для борьбы с пробоинами была, как это странно не прозвучит, банальная помпа. В этом отношении на кораблях мало поменялось за века, разве что сегодня водяные насосы стали электронные, а в ту пору работали на мускульной силе матросов.
Мешки с соломой, вот решение! /Фото: ozon.ru.
Конечно, при хоть сколь-нибудь серьезном повреждении корпуса обеспечить живучесть корабля одним только насосом да ведрами было невозможно. Поэтому пока одни матросы качали воду обратно за борт, другие, подобно муравьям, бросали все силы на ликвидацию очага проблемы. Для этого на борту всякого судна имелось некоторое количество ремонтных материалов: парусины, дерева, канатов, соломы, смолы и дегтя. Собственно, именно мешки с просмоленной соломой и были первым средством для заделывания дырок в борту. Созданная затычка дополнительно укреплялась установкой враспор деревянных балок. Чаще всего вода все равно продолжала проникать на борт, однако ее количество сильно сокращалось благодаря чему потопление кораблю больше не угрожало. Во всяком случае некоторое время.
Помпой можно долго откачивать воду. /Фото: livejournal.com.
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