Виртуальная реальность или настоящая жизнь – а что выбираете вы?

Исследователи развлекательной социальной сети Fotostrana.ru опросили 4000 россиян и выяснили, могут ли социальные сети и виртуальные игры заменить реальное общение и реальную жизнь.

Всемирная паутина прочно опутала своими сетями все сферы деятельности человека. И сегодня уже сложно представить, как раньше можно было обходиться без интернета. В то же время довольно часто возникает проблема – как же выбраться из этих сетей и почувствовать себя обычным человеком, а не странствующим воином из компьютерной игры или коварным мачо с чужой фотографией на аватарке с сайта знакомств. И стоит ли это делать? Исследователи провели опрос и выяснили у россиян, жить в какой реальности они предпочитают.

44% опрошенных уверены, что нужно наслаждаться каждым днем и принимать мир таким, какой он есть. «Если ты не умеешь быть самим собой, то как вообще можешь существовать?» – задается вопросом Борис. – «Все эти социальные сети, конечно, приносят и свою пользу – расширяют границы общения, помогают в продвижении продукта большому и малому бизнесу и так далее, но все же мы – обычные люди, которым важно взаимодействовать друг с другом как минимум на тактильном уровне. Через интернет не сможешь обнять и поцеловать близких, почувствовать их тепло и поддержку.

Поскольку и без технологий сейчас никуда, от компьютера и телефона отказаться невозможно, но стоит все же больше внимания уделять реальной жизни». Специалисты согласны с мужчиной и добавляют, что интернет – прекрасный помощник во многих делах, но он не способен заменить красоту и возможности окружающего мира.

37% участников опроса отдают предпочтение виртуальной реальности. «После тяжелого рабочего дня хочется отключиться от проблем, сесть в удобное кресло и погрузиться в фантастический мир. Там ты можешь быть кем угодно, менять роли как пожелаешь. И при этом не чувствовать себя одиноким в окружении соратников по игре. В обычной жизни часто не хватает красок, драйва, а чтобы это получить, нужно приложить немеренное количество усилий» – комментирует Геннадий.

У 19% респондентов нет компьютера и страниц в соцсетях вовсе. «В нашем поселке даже мобильная сеть еле ловит, а уж про интернет вообще молчу. Да и нет необходимости в этом. Все друзья и родные рядом, при необходимости всегда можно просто зайти в гости и поговорить. Компьютерные игры меня тем более не интересуют, лучше собраться большой компанией и отправиться на природу – устроить посиделки у костра, порыбачить, встретить рассвет в палатке на берегу реки. Мир прекрасен и удивителен и зачем его тратить на что-то другое?» – рассуждает Владислава.

В результате опроса исследователи выяснили, что для россиян имеют большое значение интернет-пространства, но и реальная жизнь не отходит на второй план.