Тогда и сейчас: как менялся облик самых узнаваемых туристических мест планеты на протяжении столетия

Так изменился облик популярного туристического объекта.

Самые невероятные изменения, произошедшие за последние сто лет.

1. Гора Рашмор в Южной Дакоте (США)

Так выглядела гора Рашмор до создания барельефов президентов США (1905 г.).

Величественный мемориальный комплекс «Гора Рашмор» (США).

2. Мемориал Линкольна в Вашингтоне (США)

Величественный мемориал памяти Авраама Линкольна в 1922 году (Вашингтон).

Мемориал Линкольна с высоты птичьего полёта (2000 г.).

3. Великий Сфинкс в Гизе (Египет)

Таким увидел знаменитого Великого Сфинкса Наполеон в 1798 году.

Великий Сфинкс – самое посещаемое туристами место в Египте.

4. Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Возведение статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (1924 г., Бразилия).

Вид с высоты птичьего полета на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

5. Стадион Панатенаикос в Афинах (Греция)

Проведение первых современных Олимпийских игр, состоявшихся в 1896 году.

Стадион Панатенаикос в наши дни (Афины).

6. Эйфелева башня в Париже (Франция)

Начало стройки Эйфелевой башни в Париже (1889 г.).

Современный вид Эйфелевой башни (Париж).

7. Город Сингапур (Республика Сингапур)

Так выглядел Сингапур в 1900 году.

Сингапур спустя всего лишь сто лет.

8. Дубай (ОАЭ)

Так выглядел Дубай в 1961 году.

Из обычной пустыни Дубай превратился в самый богатый город мира.