Тогда и сейчас: как менялся облик самых узнаваемых туристических мест планеты на протяжении столетия

Так изменился облик популярного туристического объекта.
Все в нашем мире изменяется. Метаморфозы происходят и с самыми популярными и известными достопримечательностями, созданными человеком. Большинство из них еще столетие назад не вызывало никаких ассоциаций с чем-то значимым и бесценным. Они выглядели вполне обыденно и абсолютно не выделялись из общей архитектуры или ландшафта. Благодаря фотографиям, сделанным в те далекие времена, и нынешним есть возможность не только сопоставить, но и отследить изменения, произошедшие с самыми известными и популярными нынче туристическими местами за вековой промежуток времени.
Самые невероятные изменения, произошедшие за последние сто лет.
Большинство излюбленных туристических мест, который сейчас считаются самыми посещаемыми и модными, буквально несколько десятилетий назад совершенно ничего с себя не представляли. Некоторые из них волею случая, а другие благодаря своей исторической значимости, приобрели невероятную популярность, преобразившись до неузнаваемости.
1. Гора Рашмор в Южной Дакоте (США)
Так выглядела гора Рашмор до создания барельефов президентов США (1905 г.).
Многие века эту местность населяли индейцы дакота и называли они эту гору, расположенную на гряде, неподалеку Кистона Блэк-Хилс – «Шесть праотцов». Но уже в 1930-х годах ее переименовали и назвали в честь Чарльза Рашмора, открывшего эту местность в 1885 году. Его так впечатлила эта гряда, что он решил про финансировать создание грандиозного монументального барельефного комплекса, изображающего четырех президентов страны. Такой подарок своей стране бизнесмен решил сделать в преддверии 150-летия истории США.
Величественный мемориальный комплекс «Гора Рашмор» (США).
Столь грандиозное строительство началось в 1927 году и было завершено в 1941-м. В итоге получился огромный Национальный Мемориал под названием «Гора Рашмор», занимающий площадь более 517 га, который ежегодно посещает около 2 миллионов туристов.
2. Мемориал Линкольна в Вашингтоне (США)
Величественный мемориал памяти Авраама Линкольна в 1922 году (Вашингтон).
Практически сразу после гибели в 1865 году 16-го президента страны Авраама Линкольна было принято решение об увековечивании его памяти. Много десятилетий эта идея обсуждалась, создавались проекты мемориала, расположенного в самом центре Вашингтона на Национальной аллее.
Мемориал Линкольна с высоты птичьего полёта (2000 г.).
По окончанию строительства (1922 г.) никто даже не предполагал, что это место станет настолько знаковым и излюбленным для проведения всевозможных акций, протестов и митингов, а также самым посещаемым памятником страны. Ведь каждый год около шести миллионов человек будут устремляются сюда, чтобы посмотреть на этот мемориальный комплекс, символизирующий веру Линкольна (и не только) в то, что люди всегда должны быть свободны.
3. Великий Сфинкс в Гизе (Египет)
Таким увидел знаменитого Великого Сфинкса Наполеон в 1798 году.
Одна из самых древних и загадочных скульптур, которая до сих пор вызывает споры и притягивает к себе внимание, изначально представляла только научный интерес. К подножию величественного Сфинкса, имеющего высоту 20 метров, вырезанного из известковой скалы устремлялись только научные экспедиции, которые десятилетиями исследовали эту таинственную скульптуру. Длительный период эта загадочная скульптура пребывала под огромным слоем песка. Еще в древности фараоны Тутмос IV и Рамзес II безуспешно пытались освободить от песка начиная. Только в 1817 году Сфинксу немного освободили голову и грудь, а спустя еще 100 лет скульптуру раскопали полностью.
Великий Сфинкс – самое посещаемое туристами место в Египте.
Многие десятилетия после полного освобождения статуи из песка проводились реставрационные работы и лишь в конце 2014 года Великий Сфинкс стал доступен для посещения туристов. Все желающие получили уникальную возможность приблизиться к древнейшему памятнику нашей планеты на расстояние вытянутой руки.
4. Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Возведение статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (1924 г., Бразилия).
Монумент Христа-Искупителя высотой 38 метров, расположенный на вершине горы Корковадо, стал не только визитной карточкой Рио-де-Жанейро, но и является поистине народным достоянием. Ведь когда было принято решение о строительстве столь грандиозного монумента в 1921 году, в честь приближающейся 1000 годовщины независимости Бразилии, деньги собирал весь народ страны. Десять лет понадобилось скульпторам, инженерам и строителям, чтобы создать эту величественную статую из укрепленного бетона и пористого камня.
Вид с высоты птичьего полета на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.
Теперь это самый узнаваемый монумент на планете, к подножию которого устремляется около двух миллионов туристов в год, чтобы увидеть захватывающую панораму живописной бухты и великолепного города.
5. Стадион Панатенаикос в Афинах (Греция)
Проведение первых современных Олимпийских игр, состоявшихся в 1896 году.
Греческий стадион Панатинаикос или «Калимармаро», расположенный в Афинах, еще с древности был местом проведения Панафинейских игр. Естественно, как и все архитектурные сооружения, эта уникальная спортивная площадка, всецело выложенная из белого мрамора, превратилась не только в руины, но и оказалась под толщей земли. Только лишь в XIX веке его остатки были раскопаны и восстановлены. Грандиозная работа закончилась к проведению первых в мире современных Олимпийских игр, состоявшихся в 1896 году.
Стадион Панатенаикос в наши дни (Афины).
Спустя сотни лет стадион является местом проведения не только спортивных состязаний, но и тут проходят концерты, организовываются всевозможные выставки и праздники города. К Олимпийским играм, которые проводились в Афинах в 2004, его не только привели в надлежащий вид, но и отчеканили коллекционные монеты с изображением сооружения.
6. Эйфелева башня в Париже (Франция)
Начало стройки Эйфелевой башни в Париже (1889 г.).
Эта известная инженерная конструкция создавалась в качестве временной входной арки на Всемирную выставку (1889 г.), приуроченную к столетию Французской революции. Но ничего не бывает более постоянным, как временное. Это сооружение так полюбилось гражданам страны и гостям Парижа, что ее решили оставить на прежнем месте. Со временем она стала самым узнаваемым символом города и всей Франции.
Современный вид Эйфелевой башни (Париж).
Уже более ста лет Эйфелева башня является самой знаменитой «парижанкой», которую жители города любя величают «Старой дамой». И хотя этой непревзойденной «даме» уже давно за ..., она все же является излюбленным местом паломничества многомиллионной ватаги туристов.
7. Город Сингапур (Республика Сингапур)
Так выглядел Сингапур в 1900 году.
Сингапур - это удивительная страна, в которой тесно переплетены традиции прошлого и технологии будущего. До 1965 года этот уголок Земли был постоянным колониальным придатком разных стран. О великих архитектурных или каких-либо других достижениях тех пор и говорить нечего, но в годы независимости, не имея никаких природных ресурсов (даже своей питьевой воды и строительного песка не было), город решил свои внутренние проблемы.
Сингапур спустя всего лишь сто лет.
Всего за 30 лет сумел превратиться из страны третьего мира в самое процветающее государство Юго-Восточной Азии, в один из финансовых центров мира. Город Сингапур стал не только бизнес-мегаполисом, но и самым безопасным и гостеприимным городом планеты. Сюда тянутся как бизнесмены, так и бесконечные потоки туристов посмотреть не только на уникальную культуру, но и на самый большой в мире зоопарк без вольеров, единственный в мире парк ночного сафари, самый большой в мире парк птиц и океанариум.
8. Дубай (ОАЭ)
Так выглядел Дубай в 1961 году.
Несмотря на то, что как страна ОАЭ появилась всего лишь 45 лет назад, ее культурное наследие насчитывает 5 тысяч лет. Рассвет Дубаи начался с открытия месторождений нефти в 1966 году и, справедливости ради надо сказать, благодаря удачному правительству Шейха Рашида ибн Саид аль-Мактума. Буквально за несколько десятков лет бедствующее поселение превратилось в самый богатый город мира
Из обычной пустыни Дубай превратился в самый богатый город мира.
На пороге нового столетия Дубай превратился в один из самых дорогих городов мира, который поражает своими небоскребами, обилием фантастических фонтанов, чистейшими улицами, а также развитой инфраструктурой, в особенности туристической.
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