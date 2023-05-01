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Из кофе делают отличный чай

Если где-то в меню встретите каскару, не удивляйтесь — это замечательный чай из кофе. Этот напиток богат антиоксидантами и имеет интересный вкус с отчётливыми нотками сухофруктов и шиповника. Заваривать его придумала фермер в пятом поколении из Сальвадора Аида Баттл.
Из кофе делают отличный чай


Дело в том, что сам кофе изготавливается из зёрен кофейной ягоды, которая представляет из себя что-то между вишней и мангостином. Ягода мясистая и сочная, но обычно её мякоть никак не использовалась, и фермеры просто выбрасывали её, как отработанный материал. Так продолжалось до тех пор, пока предприимчивая вышеупомянутая Аида не решила заварить себе в качестве чая эту самую мякоть. Вкус получившегося напитка её приятно удивил, и она решила, что кроме кофе можно продавать ещё и чай. Напиток назвали каскара — от испанского слова «кожура».

На самом деле, всё новое — это хорошо забытое старое. Раньше ягоды кофе заваривали местные фермеры в Эфиопии и Йемене, причём делать они это начали задолго до того, как стали обжаривать зёрна кофе. То есть в незапамятные времена. Названия в этих странах у каскары были иными, и в напиток добавляли мускатный орех, кардамон или имбирь. Но главным в нём всё равно была мякоть кофейной ягоды.

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Из кофе делают отличный чай

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