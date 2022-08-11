Советский «умный дом»

В 1980-е годы в СССР не только строили «Буран» и играли в перестройку, но и пытались предугадать будущее потребительского рая, что было особенно невероятно в условиях дефицита.







Трудно поверить, но в то время советские ученые смогли спрогнозировать появление и умных часов, и смартфонов, и ноутбуков, и беспроводного подключения домашней электроники!!!



Более того, все это предполагалось связать в единую систему, организовав нечто вроде умного дома.



Союз уже начинал трещать по швам, однако многочисленные институты, бюро и прочие ведомства с чудными аббревиатурами еще продолжали работать, иногда выдавая на-гора свежие идеи, опередившие время на несколько десятилетий.



В советском журнале «Техническая эстетика» 1987/09 была опубликована статья о радиокомплексе СФИНКС, до сих пор поражающий своим дизайном и задумкой. Концепт, предвосхитивший современную идею умного дома, был разработан Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической эстетики (ВНИИТЭ).







В институте определили главный недостаток существовавшей в то время системы таких бытовых устройств, как телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, компьютер, принтер и акустика. Собственно, никакой системы не было, что и являлось основным недостатком.

По сути, многие девайсы многократно дублировали функциональность друг друга, при этом практически никак не взаимодействуя и не сочетаясь.Идея сотрудников ВНИИТЭ была такая: отказаться от телевизоров, магнитофонов, компьютеров и прочих устройств как от самодостаточных девайсов, заменив их функциональными блоками, объединенными в систему.Вот как об этом говорили сами ученые: «Центральный процессор принимает информацию извне (по эфиру, кабельным сетям, световодам, телефонным сетям и т. п.) или из собственных запоминающих устройств. Аппаратура ближайшего будущего сохранит какое-то время различное сочетание существующих носителей информации от грампластинок до слайдов. На следующем этапе осуществится переход ко все более универсальным носителям , на которых в цифровой форме будет храниться самая разная информация — музыка, видеопрограммы, слайды, обучающие и игровые программы, тексты… Переход на универсальные носители все более миниатюрных размеров приведет к подлинной революции в дизайне бытовой радиоэлектроники».По задумке ученых, полученная процессором информация сможет распределяться по экранам, звуковым колонкам и другим блокам. Чтобы расположить эти блоки по всей квартире (например, в одну комнату процессор подает на экран фильм с аудиодорожкой, в другую — видеоигру, в кабинете запускает компьютер с рабочими заданиями, а на кухне — аудиокнигу), предлагалось проложить по квадратным метрам советских граждан так называемые «шинопроводы». Фактически речь шла о заложенных в стенах неких универсальных кабелях, которые могли, во-первых, питать электронику, а во-вторых, управлять ею через процессор.Забавно, что уже тогда, 30 лет назад, были хорошо продуманы элементы носимой электроники: «Здесь возможны самые неожиданные решения: допустим, солнечные очки, по команде пользователя превращающиеся в дисплей, показывающий время или другую необходимую информацию (частоту пульса, температуру тела или окружающего воздуха)».В соответствии с концепцией ВНИИТЭ был разработан проект оснащения жилья ближайшего будущего — СФИНКС (СуперФункциональная ИНтегрированная Коммуникативная Система). В фантазиях научных сотрудников все выглядело примерно так. Прототип СФИНКС из пластика и пенокартона был предоставлен для оценки эргономики и получения свидетельства:Почти все устройства прекрасно узнаваемы, правда? Разве что похожая на фантастический космический корабль штуковина в нижнем правом углу смущает. На самом деле это и есть главный элемент системы СФИНКС — девайс, который его изобретатели упорно называли «центральным процессором». Именно он должен был принимать команды, обрабатывать их и распределять задачи между функциональными блоками.Вот эти странные лепестки в хвостовом оперении — носители информации, аналоги современных SSD, HDD, флешек, ну или в крайнем случае CD. В СССР были уверены, что сначала универсальный носитель данных будет дисковым, а потом — кристаллическим, без подвижных механизмов в устройствах считывания.Блок с центральным процессором СФИНКС:Предусматривалось как проводное, так и беспроводное подключение остальных девайсов. Разработчики были уверены, что процессор сможет принимать информацию и ретранслировать ее остальным бытовым приборам с помощью радиосигнала. Кроме того, ЦП должен был содержать в себе блок, переводящий различные типы сигналов в цифровую форму.Сам процессор выступал только в качестве средства для того, чтобы раздать задания остальным устройствам. Поэтому хранить его на видном месте не обязательно, хоть в диван прячьте. Правда, тогда в него будет затруднительно вставлять те самые лепестки — хранители информации (назовем их дисками). Предполагалось, что каждый такой диск будет обеспечивать досуг или рабочую нагрузку для одного члена семьи. То есть, например, на одном лепестке записаны фильмы и игры, на другом — музыка и обучающие программы, на третьем — деловые и творческие приложения и т. д.Необходимый контент центральный процессор должен был транслировать на дисплей. Квартиру можно было бы оснащать любым количеством экранов разной диагонали и колонок различной формы. В качестве примера в гостиной предлагалось поставить экран диагональю около метра (примерно 40 дюймов) и две мощные акустические системы в виде сфер.«Здесь происходит просмотр фильмов, видеопрограмм, телепередач, произведений искусства, других изображений и фонограмм, коллективные компьютерные игры, сюда же могут выводиться фрагменты семейного альбома. Семья может устраивать дружеские телемосты или деловые встречи. Дополнительная информация (время, погода, справки, другие каналы и т. п.) может предъявляться на вредном кадре», — мечтали в умирающем СССР. В этом описании, взятом из журнала «Техническая эстетика» за 1987 год, сегодня легко узнаются онлайн-игры, мессенджеры а-ля Skype, умные телевизоры и даже электронные фоторамки.Авторы СФИНКСа то ли действительно в это верили, то ли просто мечтали, но указывали на то, что СССР запустит массовое производство больших плоских ЖК-дисплеев и плазменных телевизоров еще до конца 1980-х годов. А вот о производстве небольших цветных экранчиков, которые тоже планировали использовать в составе СФИНКСа, речи не шло. Некое подобие планшета фактически дублировало крупный основной дисплей, но предлагало бóльшую мобильность.Блок с центральным процессором СФИНКС:Наиболее миниатюрный экран должны были встроить в пульт дистанционного управления. «Это позволит при помощи диалоговой системы общения с ЭВМ подать любую команду комплексу», — говорится в описании устройства. Кроме того, такой пульт мог бы выполнять функции калькулятора, часов, таймера и миниатюрного телевизора. А встроенный микрофон обеспечивал бы голосовое управление системой!Диагональное расположение кнопок, как тогда считалось, крайне удобно для работы с пультом. Каждая клавиша должна была подсвечиваться, при необходимости можно было активировать звуковой отклик на нажатие.Это два варианта большого пульта управления. Синий — сенсорный, в углублении имеет дополнительный малый ручной пульт. Белый — псевдосенсорный, в углублении — телефонная трубка. Справа от клавиатуры — пара клавиш «больше — меньше» для регулировки любых параметровПомимо миниатюрного было предусмотрено создание полноразмерного пульта, больше похожего на компьютерную клавиатуру. Первый вариант был полностью сенсорным, второй — с аппаратными клавишами и беспроводным телефоном в виде отдельной трубки. Последний можно было бы подключать к экрану в виде планшета и получать нечто, напоминающее современный ноутбук. Добавим сюда беспроводные наушники, небольшие колонки, регулируемые при установке по углу наклона, — и получим проект первого в СССР умного дома.Авторы СФИНКСа практически не видели предела функциональности своего детища. Сначала развлечения и работа, потом — гораздо более серьезные задачи. Система, например, должна была следить за состоянием дома в отсутствие хозяев, давать справочную информацию по любым вопросам и даже помогать с медицинской диагностикой!Однако в то время все возможности СФИНКСа, как и сама система, хорошо выглядели только на страницах молодежных журналов. О создании работоспособных макетов, не говоря уже о воплощении всего этого в реальности, не могло быть и разговоров. Советский Союз стремительно приближался к последнему этапу распада, с распределением товаров по талонам, тотальным дефицитом, обострившимися межнациональными конфликтами и «парадом суверенитетов». Кому какое дело тогда было до фантазий каких-то дизайнеров и инженеров…Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)