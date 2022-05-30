Применение борной кислоты в быту

Пожалуй, для большинства совсем не секрет, что многие аптечные средства могут пригодиться и в хозяйстве и что спектр их применения сильно выходить за рамки, обозначенные инструкцией. Одно из таких средств — борная кислота.
Освежить застиранное белье и отбелить ткань
Борная кислота отлично освежает и отбеливает ткани, в том числе и кружево. Для этого просто в теплой, около 30 градусов, воде разведите немного подходящего стирального порошка и 2-3 ст. л. жидкой борной кислоты. Замочите в получившемся растворе вещь на 30-40 мин.
По истечении этого простирайте и прополоскайте вещь привычным способом.
Избавиться от неприятных запахов
Со временем на вещах нередко появляются различные неприятные запахи: затхлый запаха, запах шкафа, рыбы, плесени и множество других. Избавиться от них поможет также борная кислота.
В тазу горячей или теплой воды разводим пузырек борной кислоты и замачиваем вещь примерно на 40 мин, после чего ополаскиваем. Кроме того, если вы постираете таким способом махровые полотенца, то даже самые жесткие из них вновь станут мягкими.
В случае если неприятный запах очень сильный, подготовьте более концентрированный раствор и желательно используйте борную кислоту в гранулах.
Профилактика плесени и борьба с ней
Если у вас в доме повышенная влажность, то вы вероятно сталкиваетесь с проблемой плесени. Для борьбы с ней и защиты от нее, разведите борную кислоту в отношении 1 к 2 с водой и обрабатывайте этим раствором проблемные поверхности для профилактики плесени и грибка. Для борьбы же с ними для обработки подготовьте более концентрированный раствор.
Этот же раствор отлично поможет побороть неприятные запахи на мебели, в машине и других местах. Просто перелейте его в бутылочку с пульверизатором и обработайте необходимую поверхность.
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как с пользой использовать борную кислоту в быту.
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