Применение борной кислоты в быту

Пожалуй, для большинства совсем не секрет, что многие аптечные средства могут пригодиться и в хозяйстве и что спектр их применения сильно выходить за рамки, обозначенные инструкцией. Одно из таких средств — борная кислота.







Освежить застиранное белье и отбелить ткань

Избавиться от неприятных запахов

Профилактика плесени и борьба с ней

Борная кислота отлично освежает и отбеливает ткани, в том числе и кружево. Для этого просто в теплой, около 30 градусов, воде разведите немного подходящего стирального порошка и 2-3 ст. л. жидкой борной кислоты. Замочите в получившемся растворе вещь на 30-40 мин.По истечении этого простирайте и прополоскайте вещь привычным способом.Со временем на вещах нередко появляются различные неприятные запахи: затхлый запаха, запах шкафа, рыбы, плесени и множество других. Избавиться от них поможет также борная кислота.В тазу горячей или теплой воды разводим пузырек борной кислоты и замачиваем вещь примерно на 40 мин, после чего ополаскиваем. Кроме того, если вы постираете таким способом махровые полотенца, то даже самые жесткие из них вновь станут мягкими.В случае если неприятный запах очень сильный, подготовьте более концентрированный раствор и желательно используйте борную кислоту в гранулах.Если у вас в доме повышенная влажность, то вы вероятно сталкиваетесь с проблемой плесени.Для борьбы с ней и защиты от нее, разведите борную кислоту в отношении 1 к 2 с водой и обрабатывайте этим раствором проблемные поверхности для профилактики плесени и грибка. Для борьбы же с ними для обработки подготовьте более концентрированный раствор.Этот же раствор отлично поможет побороть неприятные запахи на мебели, в машине и других местах. Просто перелейте его в бутылочку с пульверизатором и обработайте необходимую поверхность.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как с пользой использовать борную кислоту в быту.