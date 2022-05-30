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Применение борной кислоты в быту

Пожалуй, для большинства совсем не секрет, что многие аптечные средства могут пригодиться и в хозяйстве и что спектр их применения сильно выходить за рамки, обозначенные инструкцией. Одно из таких средств — борная кислота.

Применение борной кислоты в быту

Освежить застиранное белье и отбелить ткань


Борная кислота отлично освежает и отбеливает ткани, в том числе и кружево. Для этого просто в теплой, около 30 градусов, воде разведите немного подходящего стирального порошка и 2-3 ст. л. жидкой борной кислоты. Замочите в получившемся растворе вещь на 30-40 мин.

Применение борной кислоты в быту

По истечении этого простирайте и прополоскайте вещь привычным способом.

Применение борной кислоты в быту

Избавиться от неприятных запахов


Со временем на вещах нередко появляются различные неприятные запахи: затхлый запаха, запах шкафа, рыбы, плесени и множество других. Избавиться от них поможет также борная кислота.
В тазу горячей или теплой воды разводим пузырек борной кислоты и замачиваем вещь примерно на 40 мин, после чего ополаскиваем. Кроме того, если вы постираете таким способом махровые полотенца, то даже самые жесткие из них вновь станут мягкими.

Применение борной кислоты в быту

В случае если неприятный запах очень сильный, подготовьте более концентрированный раствор и желательно используйте борную кислоту в гранулах.

Профилактика плесени и борьба с ней



Если у вас в доме повышенная влажность, то вы вероятно сталкиваетесь с проблемой плесени.
Для борьбы с ней и защиты от нее, разведите борную кислоту в отношении 1 к 2 с водой и обрабатывайте этим раствором проблемные поверхности для профилактики плесени и грибка. Для борьбы же с ними для обработки подготовьте более концентрированный раствор.

Применение борной кислоты в быту

Этот же раствор отлично поможет побороть неприятные запахи на мебели, в машине и других местах. Просто перелейте его в бутылочку с пульверизатором и обработайте необходимую поверхность.

Применение борной кислоты в быту

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как с пользой использовать борную кислоту в быту.


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Борная кислотаприменение
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