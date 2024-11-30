Необычные варианты теплиц для зимнего урожая

Сегодня на современных огородах и дачных участках существует также много интересных конструкций для выращивания овощей. Потому и необычные углубленные теплицы, когда нижняя их часть находится ниже уровня самого дачного участка, становятся всё популярнее и популярнее у дачников.







Такой интересный подход к выращиванию овощей имеет свои преимущества и недостатки.

1. Какие бывают углубленные теплицы на огороде

2. Разновидность крыш углубленных теплиц — двускатные и односкатные

3. Теплицы расположенные ниже уровня земли

4. У таких теплиц есть свои плюсы и минусы

А также не всегда конструкция углубленных теплиц является удачной.Огород внутри теплицыКогда очень хочется иметь свежие овощи в разные периоды года, то стоит заранее подумать об установлении на участке специальной углубленной теплицы. Овощи можно растить как ранней весной, когда снег ещё не совсем сошел, а также и поздней осенью, когда кажется, что уже наступили такие холода, что никакие культуры не вырастут. Для такого типа теплиц не нужен обогрев, а также никакие специальные приспособления, она просто сразу строится по специальному принципу, углубленной в землю.Тут важную роль играет разница температур, которая будет ощутимой в холодную погоду между почвой и воздухом снаружи. Ещё важную роль играет то, что на глубине грунт может поддерживать стабильный температурный режим. Такие теплицы очень хороши для использования в тех регионах, где лето не особо продолжительное, а осень уже холодная. Такие конструкции очень долговечны, если строить их по правильной технологии и не экономить на материалах. Ведь для них необходимо выкопать котлован, даже если хочется расположить её на склоне. Ведь они будут по настоящему эффективны только когда превышающей уровень промерзания грунта, будет превышать её в два, а иногда и более раза.Строительство теплицыТеплицы можно также разделить на разные по типу крыш и материалов из которого они будут строиться. Например, теплицы имеют односкатные и двускатные крыши. Теплицы цилиндрической формы. Выполненные из кирпича, либо деревянные, бетонные, с полностью грунтовыми стенами.Обычно их нужно заглублять не менее чем на полтора метра, при этом та часть которая будет находиться над землей, иметь высоту около одного метра. Только тогда будет достигнута хорошая защита от холодного ветра и потери тепла, тут сам грунт будет выступать природным теплоизолятором.Очень красивый вариантТакже существуют полностью углубленные теплицы, которые становятся похожи на погреба. Но, они уже требуют при строительстве более сложного проектирования самой конструкции, чтобы она не обрушилась под тяжестью земли и снега.Чаще всего подобного рода теплицы располагают на склонах или около небольших холмов. При таком проектировании одна сторона будет находиться ниже уровня земли, но при этом не нужно будет рыть большой котлован. А также будет удачно использован этот уклон для создания дренажа, вода не будет застаиваться и подмывать почву.Целый погребНо, самым универсальным вариантом будет строительство классической конструкции. Они отлично убудут удерживать тепло даже в тех регионах, где имеются очень суровые климатические условия. Подобного рода капитальное строение обеспечит возможность выращивать овощи и даже садовые растения.Но, строительство такой теплицы может стать очень затратным, ведь кроме крыши и котлована в ней необходимо будет сделать тамбур, а также зону для хранения, ту зону где будет производиться сама высадка овощей, оранжерея. Когда её планируется использовать круглогодично, также будет необходимо установить котел для обогрева, установив его в тамбуре. Ведь обычно они используются в весенние и осенние месяцы, для зимы уже не подходят без дополнительного утепления. Однако, больших затрат на обогрев такого помещения не будет, если поместить дополнительный теплоизолятор между станами и землей.Вентиляция для неё тоже нужнаПри строительстве односкатной теплицы затрат будет существенно меньше. В неё каркас будет стоять из трех рядов деревянных стоек, которые должны быть установлены в подготовленном котловане. Первый ряд должен быть меньше среднего на двадцать сантиметров. И уже на этот скат устанавливается крыша. Стойки, которые будут находиться выше земли, должны располагаться на тридцать сантиметров.Урожай будет круглый годТут теплицы превращаются в своего рода большие погреба, при таком расположении почва сохраняет положительные температуры, ведь теплица будет находиться нижу уровня промерзания. Отопления будет требоваться намного меньше, в зимний период. Тут также необходим котлован с глубиной в два раза больше уровня промерзания земли, это зависит от конкретной местности.А также стоит помнить и проблемах грунтовых вод. Чтобы они не стали неожиданностью у же после строительства теплицы, то стоит помнить, что эти воды должны остаться располагаться гораздо ниже. Иначе теплица окажется затоплена, и сделать с этим ничего не получится. Потому так необходима хорошая дренажная система, также и чтобы таящий снег её не затопил весной.Холм хорошее место для строительстваБезусловно из самых основных плюсов этих теплиц — способность удерживать тепло, ведь тут очень велик уровень теплообмена с землёй, она природный обогреватель. Такие вещи особенно важны в холодное время года, когда хочется продолжить выращивать овощи, а для этого необходима хорошая температура.Но, даже если тепла не хватает, затраты на электроэнергию всё равно будут существенно ниже, опять же из-за природного обогрева от земли.Также углубленные теплицы помогают защитить культуры от ветров, снега, дождей и градов, ведь они могут сильно повредить растениям. К тому же эта конструкция очень долговечна и не сломается под слоем снега.Опоры должны быть правильно рассчитаныТот грунт, который будет окружать теплицу, значительно смягчит разные резкие перепады температур, от холода в тепло и наоборот. Внутри теплицы будет создана комфортная стабильная температура.Также из-за того, что значительная часть теплицы окажется закопана под землёй, то количество влажности также может быть поддержано на нужном уровне. Это бывает важно для некоторых культур, например, огурцов, иначе они будут горькие. В них вообще можно вырастить целый урожай, не боясь что семена не взойдут.Из существенных недостатков, конечно, выделяется стоимость строительства, ведь растить овощи зимой непросто. Также строительство требует много сил и времени, если сравнить с обычными теплицами. Тут также важна хорошая дренажная система, чтобы влажность была не превышающей норму и не было образования плесени.Нужен будет дополнительный светТакже важно дополнительно освещение теплицы, не только из-за того, что в ней будет темно работать, а даже скорее для роста культур. Ведь, без света они не растут, а это также новые дополнительные траты.Несмотря на хорошую дренажную систему всё равно существует риск подтопления теплицы грунтовыми водами, это зависит от местности.В целом проведение каких-то работ в такой конструкции достаточно неудобно, лае если она относительно большого размера. А также новые траты могут возникнуть на проведение дополнительной вентиляции. Ведь как известно, нагретый горячий воздух поднимается вверх, и для избежания перегрева необходимо дополнительное строительство.Маленькая теплица