10 мест для отдыха в обществе диких животных

Чтобы встретиться с представителями фауны, можно сходить в зоопарк или побывать в каком-нибудь знаменитом аквариуме. Однако наблюдение за животными в их природном доме, а не за решеткой или стеклом оставит в памяти незабываемые впечатления.



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