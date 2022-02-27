10 мест для отдыха в обществе диких животных

Чтобы встретиться с представителями фауны, можно сходить в зоопарк или побывать в каком-нибудь знаменитом аквариуме. Однако наблюдение за животными в их природном доме, а не за решеткой или стеклом оставит в памяти незабываемые впечатления.
Прогулки с Багамскими хрюшками
Остров Сау из Багамского архипелага обнаружен недавно, уже очень популярен и его называют «свиным» островом из-за большого количества обитающих там этих животных, которые не прочь поплавать в прибрежных водах. Предполагают, что они обосновались там после кораблекрушения. Свинки с удовольствием плещутся возле берега на радость туристам, которые подкармливают их разными лакомствами.
Игры с кроликами в Японии
Способность быстро размножаться позволила этим ушастым созданиям расплодиться до невероятного количества на острове Окуносима. Он был совершенно необитаем до 1970 года, когда японские ученики решили выпустить туда на свободу восемь кроликов. Эти милые животные совсем не пугливые и охотно общаются с туристами, которые щедро угощают их морковкой.
Плавание в Мексике в компании китовых акул
В начале лета множество китовых акул собираются у мексиканского острова Исла-Мухерес. Эти огромные представители морской фауны совершенно безопасны для человека, так как не являются хищниками. Акулы спокойно переносят присутствие рядом человека. В последних числах июля здесь даже проводиться фестиваль, посвященный этим животным.
Наблюдение за морскими львами в Калифорнии
Каждый год морская пристань под названием Мох наполняется этими животными, которые облюбовали это место для принятия солнечных ванн. Они смешно громоздятся друг на друга, стараясь занять место поудобнее. Зрителям следует держаться от них подальше, так как они довольно опасны для человека. На знаменитом пирсе №39, где морские львы загорают, даже есть предупреждающий знак.
Встреча с медузами в Палау
В Тихом океане, на одном из островов архипелага Палау есть удивительное озеро, в котором живут только медузы. Они совсем неопасны, потому что утратили способность жалить. Ведь озеро отрезано от океана, а медузы являются единственными его обитателями. Их плавные передвижения в воде представляют собой фантастическое зрелище. Вода в озере токсична, что не дает возможности заниматься в нем дайвингом. Для неглубокого погружения используется маска, но и этого достаточно, чтобы наблюдать за «танцами» медуз.
«Пение» лягушек в Пуэрто-Рико
Заповедник Эль-Юнке-совершенно сказочное место с удивительным разнообразным животным и растительным миром. Этот лес всегда наполнен разнообразными звуками, среди которых можно услышать пение не только птиц, но и листолазов. Эти лягушки примечательны тем, что довольно громко квакают, несмотря на свои миниатюрные размеры (самая большая – 5 см). И при большом скоплении эти « певцы» могут даже заглушить голоса остальных обитателей леса.
На пляж с индийскими коровами
Благоговейное отношение к этим животным в Индии позволяет им свободно передвигаться где угодно и делать все, что им вздумается. Поэтому их частенько можно застать на пляжах, например, Гоа, загорающих на морском песочке. Они свободно позволяют себя фотографировать и с удовольствием пронимают угощения от туристов и местных жителей.
«Беседы» с пингвинами в Аргентине
Колония этих пернатых расположена в заповеднике Пунто Томбо. Они приплывают сюда на гнездования. За этими забавными существами можно понаблюдать во время экскурсии. Пингвинов охраняют на территории заповедника, поэтому необходимо соблюдать определенные правила при его посещении. Там нельзя курить, проносить еду и передвигаться можно только по специальным дорожкам.
Посещение острова Кенгуру в Австралии
Третья часть этого острова занята природными заповедниками и парками. Конечно, «главным героем» для туристов здесь является кенгуру, которого нигде больше не встретишь. Но и другие представители животного мира данной местности вызывают живой интерес у посетителей острова. Опоссумы, вараны, ехидны, пеликаны, совы, какаду – это лишь малая часть коренных жителей, которые почти не боятся многочисленных туристов, постоянно посещающих эти места.
Светящийся берег на Мальдивах
Совершенно потрясающее явление можно наблюдать на пляжах Мальдивских островов в Индийском океане. С наступлением ночи прибрежные волны начинают излучать бесподобный голубой свет. Это происходит благодаря крошечным организмам – фитопланктону, который так реагирует на стресс. В данном случае на движение воды – волны и от столкновения с различными препятствиями.
Общение с животными, находящимися в естественной среде обитания придаст разнообразие отдыху и наверняка запомнится на всю жизнь.
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