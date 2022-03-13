7 великолепных мандариновых десертов

Каждый из нас наверняка уже купил много мандаринов для новогоднего настроения. Чтобы порадовать себя и близких праздничным блюдом, можно приготовить необыкновенно вкусный десерт из этого цитрусового фрукта.



Мы собрали для вас 7 рецептов, которые подходят для сладкого завтрака или для приятного завершения ужина, а также отлично будут смотреться на новогоднем столе.



Шарлотка с мандаринами

Сладкая мандариновая запеканка

Мандарины в карамели с корицей

Творожно-мандариновый десерт

Сладкий мандариновый суп

Мандариновый пирог