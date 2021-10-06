Как жили простые американцы в конце 1940-х: Правдивые ретро-фотографии обычных туристов

Как жили простые американцы в Калифорнии в конце 1940-х.

1. В городе Ангелов

Уличная сцена в Лос-Анджелесе.

2. Декоративные собаки

Одна из самых распространённых пород.

3. Памятник архитектуры

У здание мэрии в Сан-Франциско.

4. Площадь в центре Даунтауна

Площадь Юнион-Сквер, которая находится в центре Сан-Франциско.

5. Юнион-Сквер, Сан-Франциско

Небольшой парк в центре Юнион-сквер.

6. Подземный переход

7. Уличная сцена в Сан-Франциско

Улица в центре города.

8. Канатный трамвай в Сан-Франциско

Одна из достопримечательностей города.

9. Монумент Дьюи

Гранитная колонна в центре площади.

10. Сан-Франциско в 1940-х годах

Улочки в южной части в Сан-Франциско.

11. Богатый улов

Новый рекорд.

12. Крупный мегаполис

Случайная фотография.

13. Рашен-Хилл

Один из 44 холмов Сан-Франциско.

14. В окрестностях Сан-Франциско

Стадо овец в пригороде Сан-Франциско.

15. Общественный бассейн

Общественный бассейн под открытым небом в Калифорнии.

16. Где-то в Калифорнии

Уютный домик в пригороде Сан-Франциско.

17. Небольшой домик в Сакраменто

Маленький, но очень уютный домики в Сакраменто.

18. Местные жители

Место для тех, кто желает отдохнуть от большого города.

19. Пустая улица

Тихий городок.

20. Йосемитский национальный парк

Йосемитский национальный парк , который распростерся на западных склонах Сьерра-Невады в штате Калифорния.

21. Беверли Хиллз

Отель 5 звезд «The Beverly Hills» в Лос-Анджелесе

22. Каталина

Остров Санта-Каталина в Калифорнии.

23. Рай для туристов

Прекрасный пляж для туристов на острове Санта-Каталина в Калифорнии.

24. Порт Санта-Каталина

Туристический остров недалеко от Лос-Анджелеса.

25. Пальмы острова Святой Каталины

Популярное туристическое место.

26. Остров названный в честь святой Екатерины Александрийской

Расположенный у южного побережья штата Калифорния скалистый остров Санта-Каталина.

27. Райский остров Санта-Каталина

Маленький ресторанчик под открытым небом.

28. Круизный порт на острове Каталина

Начало путешествия по Карибскому морю.

29. В ожидании водной прогулки по Карибскому морю

Отличное место для отдыха.

30. Клуб Каталина

Инфраструктура на острове Санта-Каталина.