Как жили простые американцы в конце 1940-х: Правдивые ретро-фотографии обычных туристов

Как жили простые американцы в Калифорнии в конце 1940-х.
В этом обзоре фотографии из такой далёкой и абсолютно чужой жизни в 1940-х годах в Калифорнии. В кадре никаких постановок – только кадры из обычной жизни американцев и американок. Пальмы, пляжи, особняки – настоящая американская мечта! И даже не верится, что в этой мечте находилось место для простых людей.
1. В городе Ангелов
Уличная сцена в Лос-Анджелесе.
2. Декоративные собаки
Одна из самых распространённых пород.
3. Памятник архитектуры
У здание мэрии в Сан-Франциско.
4. Площадь в центре Даунтауна
Площадь Юнион-Сквер, которая находится в центре Сан-Франциско.
5. Юнион-Сквер, Сан-Франциско
Небольшой парк в центре Юнион-сквер.
6. Подземный переход
По центральным улицам Сан-Франциско.
7. Уличная сцена в Сан-Франциско
Улица в центре города.
8. Канатный трамвай в Сан-Франциско
Одна из достопримечательностей города.
9. Монумент Дьюи
Гранитная колонна в центре площади.
10. Сан-Франциско в 1940-х годах
Улочки в южной части в Сан-Франциско.
11. Богатый улов
Новый рекорд.
12. Крупный мегаполис
Случайная фотография.
13. Рашен-Хилл
Один из 44 холмов Сан-Франциско.
14. В окрестностях Сан-Франциско
Стадо овец в пригороде Сан-Франциско.
15. Общественный бассейн
Общественный бассейн под открытым небом в Калифорнии.
16. Где-то в Калифорнии
Уютный домик в пригороде Сан-Франциско.
17. Небольшой домик в Сакраменто
Маленький, но очень уютный домики в Сакраменто.
18. Местные жители
Место для тех, кто желает отдохнуть от большого города.
19. Пустая улица
Тихий городок.
20. Йосемитский национальный парк
Йосемитский национальный парк, который распростерся на западных склонах Сьерра-Невады в штате Калифорния.
21. Беверли Хиллз
Отель 5 звезд «The Beverly Hills» в Лос-Анджелесе
22. Каталина
Остров Санта-Каталина в Калифорнии.
23. Рай для туристов
Прекрасный пляж для туристов на острове Санта-Каталина в Калифорнии.
24. Порт Санта-Каталина
Туристический остров недалеко от Лос-Анджелеса.
25. Пальмы острова Святой Каталины
Популярное туристическое место.
26. Остров названный в честь святой Екатерины Александрийской
Расположенный у южного побережья штата Калифорния скалистый остров Санта-Каталина.
27. Райский остров Санта-Каталина
Маленький ресторанчик под открытым небом.
28. Круизный порт на острове Каталина
Начало путешествия по Карибскому морю.
29. В ожидании водной прогулки по Карибскому морю
Отличное место для отдыха.
30. Клуб Каталина
Инфраструктура на острове Санта-Каталина.
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