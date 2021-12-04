Как убрать тяжёлый и кислый запах с верхней одежды без стирки

Стирка верхней одежды зимой — задача не из легких. Кому хочется возиться со стиркой пуховика или шубы? Для качественной стирки в домашних условиях надо соблюсти ряд правил, иначе есть риск испортить вещь.



Сегодня мы расскажем, как постирать зимнюю куртку в стиральной машинке и как можно ее освежить без стирки.







СТИРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Как убрать неприятный запах

Перед стиркой важно не полениться и изучить бирку внутри куртки. Самое важное — не повредить целостность утеплителя. Зачастую утеплитель выполнен из полиэстера. Он не сваливается и не деформируется даже при машинной стирке. Перед стиркой посмотри на бирку. Там указана вся важная информация: каким способом стирать вещь, при какой температуре.Одежду с кожаными вставками нельзя стирать в машинке. Перед стиркой надо убедиться, что все карманы в куртке пустые, и отстегнуть все отстегивающиеся детали. А все явные пятна удалять следует перед стиркой в стиральной машинке.Верхняя одежда на синтепоне стирается при температуре не выше 30 градусов. Также есть смысл стирать вещь не порошком, а капсулами для стирки или жидким стиральным порошком. Так куртка лучше прополощется и на ней не останется белых пятен от порошка.Для стирки верхней одежды лучше всего подходит деликатный режим стирки.Важно прополоскать вещь несколько раз. Режим отжима в стиральной машинке лучше не ставить, иначе можно испортить форму куртки. А сушить изделие рекомендуется в горизонтальном положении.Спортивные лыжные куртки нередко пропитывают водоотталкивающим средством. Такие вещи лучше не стирать в домашних условиях, иначе будут навсегда потеряны свойства куртки. Конечно, можно рискнуть и постирать куртку в машинке, а потом пропитать ее средством от воды самостоятельно. Но зачем? Лучше отправиться в химчистку или применить в домашних условиях следующие средства от пятен и неприятного запаха.Сода — универсальный поглотитель неприятных запахов. Ее можно использовать для чистки куртки в зоне подмышек, где можно учуять запах пота. Для этого ткань изнутри надо намочить и нанести на нее кашицу из соды. Затем надо дождаться, когда ткань высохнет и просто смахнуть сухую соду щеткой.Нейтрализовать неприятный запах и бактерии можно с помощью спиртового раствора. Для этого необходимо соединить воду и этиловый спирт в соотношении 5:1 и распылить с помощью пульверизатора на загрязненные участки. Таким способом можно избавиться от некоторых незначительных пятен на куртке. Обработать можно загрязненные рукава, подмышки и горловину куртки.С неприятным запахом может справиться молотый кофе. Для этого кофе надо поместить в хлопчатобумажный мешочек и положить в середину куртки. Застегни куртку и оставь на ночь на вешалке. Кофе не только уберет неприятный запах, но и придаст кофейный аромат куртке. Сок лимона можно смешать с водой и нанести на пятна. Затем надо дождаться, когда ткань высохнет, и можно носить куртку с удовольствием.Как видишь, не обязательно стирать куртку целиком, если на ней загрязнились только рукава и воротник. А неприятный запах можно убрать несколькими проверенными способами. Не забывай перед стиркой посмотреть на бирку от куртки. Возможно, ее вообще нельзя стирать.