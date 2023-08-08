Как правильно выбрать томаты на семена

Не всегда семена, купленные в магазинах, оказываются удачными. К сожалению, нередко семена не прорастают, либо дают слабую рассаду. Бывает и так, что при появлении плодов оказывается, что их сорт не соответствует сорту, заявленному на упаковке.

Чтобы избежать таких неприятных сюрпризов, можно без каких-либо проблем самостоятельно подготовить семена для посадки на будущий год.







К отбору томатов на семена необходимо подходить очень серьезно. Самое главное условие — кустики должны быть полностью здоровыми и максимально крепкими. Плоды для подготовки семян рекомендуется брать полностью дозревшими с двух нижних кистей.







Более того, плоды на семена следует брать с кустиков, которые в течение сезона были обеспечены всеми необходимыми питательными веществами, так как это скажется на качестве семян, а следовательно и на качестве будущей рассады. Для того чтобы семена были жизнеспособными, крепкими и устойчивыми к болезням и вредителям, кустики в течение сезона необходимо обрабатывать препаратом, содержащим сенную палочку. Этот препарат беспрепятственно проникает внутрь плода и семян и повышает их иммунитет. Для того чтобы не происходила пересортица и перекрестное опыление разных сортов томатов, на кустиках, которые были выбраны для подготовки семян, необходимо обеспечить изоляцию цветов от чужеродной пыльцы. Это можно сделать с помощью обычной ваты, которую нужно аккуратно обмотать вокруг цветка.







Следуя этим простым рекомендациям, даже начинающий садовод без труда сможет отобрать томаты для подготовки семян.