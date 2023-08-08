Не всегда семена, купленные в магазинах, оказываются удачными. К сожалению, нередко семена не прорастают, либо дают слабую рассаду. Бывает и так, что при появлении плодов оказывается, что их сорт не соответствует сорту, заявленному на упаковке.
Чтобы избежать таких неприятных сюрпризов, можно без каких-либо проблем самостоятельно подготовить семена для посадки на будущий год.
К отбору томатов на семена необходимо подходить очень серьезно. Самое главное условие — кустики должны быть полностью здоровыми и максимально крепкими. Плоды для подготовки семян рекомендуется брать полностью дозревшими с двух нижних кистей.
Более того, плоды на семена следует брать с кустиков, которые в течение сезона были обеспечены всеми необходимыми питательными веществами, так как это скажется на качестве семян, а следовательно и на качестве будущей рассады. Для того чтобы семена были жизнеспособными, крепкими и устойчивыми к болезням и вредителям, кустики в течение сезона необходимо обрабатывать препаратом, содержащим сенную палочку. Этот препарат беспрепятственно проникает внутрь плода и семян и повышает их иммунитет. Для того чтобы не происходила пересортица и перекрестное опыление разных сортов томатов, на кустиках, которые были выбраны для подготовки семян, необходимо обеспечить изоляцию цветов от чужеродной пыльцы. Это можно сделать с помощью обычной ваты, которую нужно аккуратно обмотать вокруг цветка.
Следуя этим простым рекомендациям, даже начинающий садовод без труда сможет отобрать томаты для подготовки семян.
Как правильно выбрать томаты на семена
Не всегда семена, купленные в магазинах, оказываются удачными. К сожалению, нередко семена не прорастают, либо дают слабую рассаду. Бывает и так, что при появлении плодов оказывается, что их сорт не соответствует сорту, заявленному на упаковке.
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