Единственная причина, по которой у вас нет друзей

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И иногда хоть понятно, что человек делает не так — сидит и ждет у моря погоды, жалуется, или как-то неадекватно себя ведет, требует от людей вещей, которых ни от кого ждать и требовать вообще-то не стоит. Но есть другие — которые пишут, что они пробовали, какие книжки читали, как анализировали свой опыт. И думаешь — ну вот человек активный же, не сидит на месте, пытается видеть почему у него не получается?

Но вот две вещи я заметила, которые проскальзывают у абсолютного большинства таких вопрошающих.

И это даже не два отдельных пункта, а две стороны одной и той же проблемы.



Во-первых, они как-то не очень правильно представляют себе, что такое дружба.



Во-вторых, они ее странно себе представляют, они не находят нужного количества друзей, необходимого для того, чтобы с ними было легко дружить.



Я тут как-то опрашивала людей, у кого сколько друзей. Имеются ввиду настоящие друзья. Прямо друзья-друзья. Мало кто назвал больше трёх. Многие говорят, что настоящего прямо друга-друга или подруги нет ни одного. При этом среди отвечавших — огромное количество людей с очень бурной социальной жизнью. У них много приятелей, они с ними встречаются, болтают,



А когда начинаешь переписываться вот с этими одинокими людьми, которые очень хотят кого-то найти, они очень часто жалуются, что «Ну нееет… знаете, такие поверхностные просто настоящего друга! Чтобы не чужой человек, а вот друг!»



И дальше они перечисляют, что они хотят с этим другом делать, то есть, грубо говоря, для чего им этот друг нужен. И тут начинается: «В кино ходить, болтать, обсуждать хобби, приключения, детей, фильмы, книги, в спортзал ходить, на танцы…» И получается, что настоящий друг бывает один-два, он же настоящий, их же мало. А делать они с ним хотят всё-всё перечисленное.



А на самом-то деле — посмотрите на эти настоящие дружбы, на тех, кого люди называют своим настоящим другом. Это очень редко человек, с которым делаешь прямо всё.



Ну, что-то одно, какой-то интерес, обычно с другом таки делишь. Или



Присмотритесь повнимательнее ко всем, у кого есть друзья, и кто живет полной жизнью, имея сколько хочет общения. Сколько они со своими настоящими друзьями видятся? Как часто перезваниваются? Не так уж и много, выходит. Правда настоящий друг — это действительно что-то особенное. С ним, может быть, говоришь раз в месяц. Но зато если случится что-то по-настоящему серьёзное, где нужна серьёзная помощь, поддержка, доверие — он будет одним из тех, кого можно попросить. Кто и чем-то таким поможет, что люди далеко не для каждого делают.



Но… опять же. Эти люди, которые не имеют положительного опыта в этом деле) — посмотрите, что они перечисляют, когда спрашиваешь «что можно делать только с другом».



Самое первое, что все говорят, это «поговорить по душам». Это — первая ошибка! Поговорить по душам можно очень много с кем! И нужно! Не только с единственным самым лучшим другом!



Легче станет! Советов получите! Мнения услышите! Может быть многое сами поймете и для себя по полочкам разложите, пытаясь объяснить другим. Для «поговорить по душам» годятся не только друзья, но и очень многие приятели, даже не особо близкие. Не считая психологов, незнакомых людей в интернете, и каких-нибудь одноразовых встречных — в поезде или в баре. Я серьезно!



И вот некоторые думают, что всё зависит от темы. А про секс, например… или про семейные сколько незнакомых людей со мной уже поговорили про свои сексуальные проблемы! В первые 10 секунд удивляешься, а потом понимаешь, что человек просто решил, что нам может оказаться интересно об этом поговорить. А у него проблема, которая его занимает. Вот он взял и поговорил.



И про брата в тюрьме, и про маму алкоголичку, и про сына разбойника — кто только мне не жаловался! Очень часто в первый же день знакомства! Или за второй в жизни общей чашкой кофе! И не нужно для этого 25 лет предварительной дружбы! И совсем не нужно всё-всё, о чем вам поговорить нужно, вываливать на одного или двух единственных друзей! Пожалейте их. Работать для кого-то единственной жилеткой — тяжелооо! Кому угодно надоест. Особенно с учетом того, что если у кого-то какая-то проблема болит, ему о ней говорить хочется часто и много. Так вот — говорите с разными. Всем легче будет и никто не сбежит, потому что его этой темой задолбали.



Или вот: помочь. В чём-то очень простом помочь может даже сосед. Вот если у кого-то дом сгорел и прямо сегодня ночью всей семье ночевать негде — первым, кого спрашивают о помощи — это близкие друзья, да. Но вот чтобы шкафы перетащить помочь во время переезда, или совет дать, как какую-то софтину победить и почту



В общем я это к тому, что люди мысленно представляют себе этого «близкого друга» — как такую отдушину на все случаи жизни. И им хотелось бы найти такую универсальную отдушину — нашел двоих и с ними всё делай. А они, поняв, что они — единственные на свете, быстренько сбегают. Потому что даже за самое приятное «увлечение» никто не хочет отвечать сразу всей своей жизнью и всем своим временем.



Заводите этих приятелей много и разных! Пусть кто-то только раз в полгода сходит с вами в кино. Если у вас таких будет 20 человек, будете ходить с кем-то в кино часто! Не грузите на одного человека сразу весь груз ответственности за все ваше счастье. И если у пяти из тридцати не будет для вас времени год — ваш мир не рухнет!



Дружеские отношения переоцениваются. В том плане, что в них пытаются впихнуть слишком много «обязанностей», которые вообще ни один человек сам вынести не может.



А приятельские — недооцениваются. Потому что люди, «ищущие друга», почему-то



А в жизни оно не так. Между самым близким другом и веселым приятельским общением иногда — очень много оттенков. И эти самые лучшие друзья тоже с рождения такими не были. Сначала были коллегами, соседями, приятелями. А потом кто-то с кем-то сблизился и подружился крепче. Такое за 5 минут не получается ни с кем.



А на предварительных и промежуточных стадиях между нулем и джекпотом можно найти кучу счастья, прекрасных разговоров, настоящего тепла, участия, любви, самых ярких моментов в жизни. Просто нужно брать что дают, с благодарностью, радоваться этому. А не ныть все время, что оно не совсем годится, потому что впридачу к этому не предлагали сразу руку, сердце и ключи от всей своей жизни.



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Подписаться на мой Instagram И иногда хоть понятно, что человек делает не так — сидит и ждет у моря погоды, жалуется, или как-то неадекватно себя ведет, требует от людей вещей, которых ни от кого ждать и требовать вообще-то не стоит. Но есть другие — которые пишут, что они пробовали, какие книжки читали, как анализировали свой опыт. И думаешь — ну вот человек активный же, не сидит на месте, пытается видеть себя со стороны, нормальные вещи пробует. Трудно понять,И это даже не два отдельных пункта, а две стороны одной и той же проблемы.Во-первых, они как-топредставляют себе, что такое дружба.Во-вторых, они ее странно себе представляют, они не находят нужного количества друзей, необходимого для того, чтобы с ними было легко дружить.Я тут как-то опрашивала людей, у кого сколько друзей. Имеются ввидуПрямо друзья-друзья. Мало кто назвал больше трёх. Многие говорят, что настоящего прямо друга-друга или подруги нет ни одного. При этом среди отвечавших — огромное количество людей с очень бурной социальной жизнью. У них много приятелей, они с ними встречаются, болтают, перезваниваются , ходят в кино. В общем — делают всё то, о чем мечтают авторы писем в стиле «я совсем одна».А когда начинаешь переписываться вот с этими одинокими людьми, которые очень хотят кого-то найти, они очень часто жалуются, что «Ну нееет… знаете, такие поверхностные просто приятельские отношения я не имею ввиду — я хочу найти друга! ВотЧтобы не чужой человек, а вот друг!»И дальше они перечисляют, что они хотят с этим другом делать, то есть, грубо говоря,И тут начинается: «В кино ходить, болтать, обсуждать хобби, приключения, детей, фильмы, книги, в спортзал ходить, на танцы…» И получается, что настоящий друг бывает один-два, он же настоящий, их же мало. А делать они с ним хотятперечисленное.А на самом-то деле — посмотрите на эти настоящие дружбы, на тех, кого люди называют своим настоящим другом. Эточеловек, с которым делаешь прямоНу, что-то одно, какой-то интерес, обычно с другом таки делишь. Или парочку . Но хороший друг — это совсем не тот человек, которому постоянно рассказываешь все свои дела, с которым ходишь везде, и проводишь все свободное время! Я вообще мало кого знаю, кто мог бы так дружить. Ведь у людей есть своя жизнь.Присмотритесь повнимательнее ко всем, у кого есть друзья, и кто живет полной жизнью, имея сколько хочет общения. Сколько они со своими настоящими друзьями видятся? Как часто перезваниваются? Не так уж и много, выходит. Правда настоящий друг — это действительно что-тоС ним, может быть, говоришь раз в месяц. Но зато если случится что-то по-настоящему серьёзное, где нужна серьёзная помощь, поддержка, доверие — он будет одним из тех, кого можно попросить. Кто и чем-то таким поможет, что люди далеко не для каждого делают.Но… опять же. Эти люди, которые не имеют друзей и якобы не умеют дружить (или не имеют большогоопыта в этом деле) — посмотрите, что они перечисляют, когда спрашиваешь «что можно делать только с другом».Самое первое, что все говорят, это «поговорить по душам». Это — первая ошибка!Может быть многое сами поймете и для себя по полочкам разложите, пытаясь объяснить другим. Для «поговорить по душам» годятся не только друзья, но и очень многие приятели, даже не особо близкие. Не считая психологов, незнакомых людей в интернете, и каких-нибудь одноразовых встречных — в поезде или в баре. Я серьезно!И вот некоторые думают, что всё зависит отА про секс, например… или про семейные проблемы … А на самом деле — да запросто! Знаетесо мной уже поговорили про свои сексуальные проблемы! В первые 10 секунд удивляешься, а потом понимаешь, что человек просто решил, что нам может оказаться интересно об этом поговорить. А у него проблема, которая его занимает. Вот он взял и поговорил.И про брата в тюрьме, и про маму алкоголичку, и про сына разбойника — кто только мне не жаловался! Очень часто в первый же день знакомства! Или за второй в жизни общей чашкой кофе!И совсем не нужно всё-всё, о чем вам поговорить нужно, вываливать на одного или двух единственных друзей! Пожалейте их. Работать для кого-то единственной жилеткой — тяжелооо! Кому угодно надоест. Особенно с учетом того, что если у кого-то какая-то проблема болит, ему о ней говорить хочется часто и много. Так вот —Всем легче будет и никто не сбежит, потому что его этой темой задолбали.Или вот: помочь.Вот если у кого-то дом сгорел и прямо сегодня ночью всей семье ночевать негде — первым, кого спрашивают о помощи — это близкие друзья, да. Но вот чтобы шкафы перетащить помочь во время переезда, или совет дать, как какую-то софтину победить и почту настроить — необязательно нужен самый близкий друг. Коллегу можно спросить, приятеля. Да вообще-то и тут — хоть весь интернет, анонимно.В общем я это к тому, чтоИ им хотелось бы найти такую универсальную отдушину — нашел двоих и с ними всё делай. А они, поняв, что они — единственные на свете, быстренько сбегают. Потому что даже за самое приятное «увлечение» никто не хочет отвечать сразу всей своей жизнью и всем своим временем.Заводите этих приятелей много и разных! Пусть кто-то только раз в полгода сходит с вами в кино. Если у вас таких будет 20 человек, будете ходить с кем-то в кино часто! Не грузите на одного человека сразу весь груз ответственности за все ваше счастье. И если у пяти из тридцати не будет для вас времени год — ваш мир не рухнет!В том плане, что в них пытаются впихнуть слишком много «обязанностей», которые вообще ни один человек сам вынести не может.Потому что люди, «ищущие друга», почему-то считают , что приятель — это вообще никто. И если не самый близкий друг, то значит «фи».А в жизни оно не так. Между самым близким другом и веселым приятельским общением иногда — очень много оттенков. И эти самые лучшие друзья тоже с рождения такими не были. Сначала были коллегами, соседями, приятелями. А потом кто-то с кем-то сблизился и подружился крепче. Такое за 5 минут не получается ни с кем.Просто нужно брать что дают, с благодарностью, радоваться этому. А не ныть все время, что оно не совсем годится, потому что впридачу к этому не предлагали сразу руку, сердце и ключи от всей своей жизни.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:

У них нет круга друзей, они не могут завязать дружбы, хотя очень хотят. И они ходят по каким-то замкнутым кругам — чем хуже получается, тем больше отчаяние, тем страннее поведение, тем больше от них шарахаются все, тем труднее завести новых друзей.