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Нож «Гуппи» - инструмент, который пригодится и дачнику, и любителю вылазок на природу


Отличный ножик для любителя природы.

Отличный ножик для любителя природы.

Приятно осознавать, что в наше время появляется все больше качественных отечественных изделий, в том числе ножей. Одним из таких является «Гуппи» - ножик необычной формы, который создавался для рыбаков, охотников, любителей природы и даже дачников. Благодаря необычной форме клинка, нож имеет высокие режущие показатели.

Необычное лезвие.

Необычное лезвие.

 

В далеком 2010 году на прилавках магазинов, а также на просторах интернета, появилось новое любопытное изделие от компании «НОКС» («Ножи конструкции Скрылева»). Забавно, но один из популярных магазинов тогда, даже поместил новинку в раздел шанцевый инструмент. Назывался этот нож – «Гуппи», в честь маленькой аквариумной рыбки. Необычное позиционирование ножа было обусловлено тем, что в органах сертификации решили отнести новинку к не сертифицируемым товарам: таким, как складные лопаты и бытовые топоры. Обусловлено это было в свою очередь конфигурацией клинка.
Баланс смещен в сторону рукояти.

Баланс смещен в сторону рукояти.

 

Что касается характеристик, то они у «Гуппи» следующие. Общая длина инструмента составляет 203 мм. Длина лезвия при этом – 110 мм. Толщина клинка – 4.5 мм. В качестве материала для лезвия была выбрана сталь 65х13. Толщина рукоятки – 27 мм, сделана она по принципу накладных щечек, которые вырезаны из бука. Без ножен «Гуппи» весит ровно 300 грамм, а с ними – 330. Сделаны ножны из кордура, имеют пластиковую вставку и вертикальный подвес, четыре заклепки и липучку-фиксатор.

Компактный и легкий.

Компактный и легкий.

 

Если обратить внимание на сам клинок, там можно увидеть надпись «Сделано в России», а также фирменную эмблему производителя. У ножа три режущие кромки. Верхняя выпуклая длиной 65 мм, нижняя кромка, также длиной 65 мм, а еще передняя на 50 мм. Конец хвостовика имеет треугольную форму. Есть три канавки для лучшего упора пальцев. Баланс ножа смещен в первую треть рукояти. Нож удобно держать, однако использовать его в качестве альтернативы топорику точно не получится.
Рекламный постер ножа.

Рекламный постер ножа.

 

Сам по себе «Гуппи» выполнен весьма грубовато, что необычно для изделий «НОКС». Очевидно, что нож задумывался как инструмент с повышенными режущими свойствами, качество которых достигается за счет необычной геометрии клинка. Позиционируется, как инструмент для охотников и рыболовов.

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Нож «Гуппи» - инструмент, который пригодится и дачнику, и любителю вылазок на природу

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Нож «Гуппи» - инструмент, который пригодится и дачнику, и любителю вылазок на природуПодписаться на мой Instagram
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