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Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

Все началось с того, что пользователь Твиттера по имени Алфи поделился фотографией ежевики на разных этапах ее жизни, расположенных по кругу. Надпись гласила: «У ежевики классная стадия жизни, не так ли?» Вскоре люди последовали примеру, выложив свои собственные ягодные, фруктовые, листовые и цветочные сборки. Визуально удовлетворяющие и эмоционально освежающие фотографии эволюции теперь напоминают нам о том, что красота природы может уместиться на вашей ладони.

Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

1. Жизненный цикл хлопка.

Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

2. Кофе. Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

3. Жизненный цикл листьев дерева. Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

4. Жизненный цикл ежевики. Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

5. Моя подруга случайно поймала все 3 этапа жизненного цикла божьих коровок на одном листе. Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

6. Лимонный жизненный цикл. Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

7. Жизненный цикл какао. Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

8. Устрицы на разных стадиях роста. Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

9. Клубничный жизненный цикл. Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

10. Шелковицы. Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

11. Эту крошечную землянику, один из двух видов, родом из атлантической Канады, легко пропустить, она прячется близко к земле под своими более крупными листьями. Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

12. Жизненный цикл моей малины. Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

13. Жизненный цикл. Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

14. Молочай. Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ 15. Этот красивый жизненный цикл.

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Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

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Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существПодписаться на мой Instagram

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