Люди делятся фотографиями жизненных циклов растений и других живых существ

Все началось с того, что пользователь Твиттера по имени Алфи поделился фотографией ежевики на разных этапах ее жизни, расположенных по кругу. Надпись гласила: «У ежевики классная стадия жизни, не так ли?» Вскоре люди последовали примеру, выложив свои собственные ягодные, фруктовые, листовые и цветочные сборки. Визуально удовлетворяющие и эмоционально освежающие фотографии эволюции теперь напоминают нам о том, что красота природы может уместиться на вашей ладони.







1. Жизненный цикл хлопка.







2. Кофе.



3. Жизненный цикл листьев дерева.



4. Жизненный цикл ежевики.



5. Моя подруга случайно поймала все 3 этапа жизненного цикла божьих коровок на одном листе.



6. Лимонный жизненный цикл.



7. Жизненный цикл какао.



8. Устрицы на разных стадиях роста.



9. Клубничный жизненный цикл.



10. Шелковицы.



11. Эту крошечную землянику, один из двух видов, родом из атлантической Канады, легко пропустить, она прячется близко к земле под своими более крупными листьями.



12. Жизненный цикл моей малины.



13. Жизненный цикл.



14. Молочай. 15. Этот красивый жизненный цикл.



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