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Монемвасия – спрятанный город

Скала, на которой расположен этот небольшой греческий город, появилась в результате мощного землетрясения, произошедшего здесь в четвертом столетии нашей эры. До ХХ-го века в город можно было попасть только морем. А первый камень здесь был заложен только через два столетия после катаклизма.

Монемвасия – спрятанный город

Город надежно защищен с тыла возвышающимся горным ландшафтом. Весь остров составляет в ширину 300 метров, при длине порядка километра. Город-крепость Монемвасия является живым образцом культурного наследия византийской, османской и венецианской культуры. В течение многих столетий этот город переходил из рук в руки, пока не был возвращен греками обратно в XIX-м столетии во время освободительной войны.

Монемвасия – спрятанный город

Монемвасия – спрятанный город

Монемвасия – спрятанный город

Монемвасия – спрятанный город

Монемвасия – спрятанный город

Монемвасия – спрятанный город

Монемвасия – спрятанный город

Монемвасия – спрятанный город

Монемвасия – спрятанный город


 

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