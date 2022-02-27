5 глобальных катастроф, которые стирали с лица земли города и изменяли мир до неузнаваемости

Катаклизмы сильнее всего изменившие облик мира.
Не раз своими действиями люди направляли течение истории в новое русло. Впечатляющие открытия, великие стройки, войны. Однако не только хомо сапиенс влияют на данный процесс. В историю человечества то и дело вмешивается сама Матушка-природа, из-за катаклизмов которой в разные времена исчезали с лица Земли целые цивилизации.
1. Извержение вулкана Санторин
Событие стало прообразом Атлантиды.
Одно из самых крупных извержений вулканов в истории человечества, которое произошло на острове Фера, и стало причиной гибели целой цивилизации и отдельного острова. Речь идет о Микенской цивилизации, которая располагалась на острове Крит. Сегодня некоторые ученые полагают, что именно это событие стало прообразом мифов об Атлантиде.
2. Извержение вулкана Везувий
Это был последний день.
Другое значимое извержение, которое стерло с лица Земли римский город Помпеи. Любопытно, что римляне даже не задумывались о вулканическом характере горы. Несмотря на мощное землетрясение за 10 лет до извержения вулкана, никаких мер по защите города так и не было принято. На самом деле в извержении погиб не только город Помпеи, но и еще несколько населенных пунктов размером поменьше.
3. Извержение вулкана Кракатау
Ужасный по своим масштабам катаклизм.
Мощный вулканический взрыв и последующее извержение Кракатау до сих пор вызывает страх и трепет у людей. Случился катаклизм 27 августа 1883 года. Из-за активности вулкана в море поднялось 30-метровое цунами, которое смыло 295 населенных пунктов на прилегающих к вулкану островах. Сила взрыва вулкана в 10 тысяч раз превышала мощность бомбы сброшенной на Хиросиму. Грохот Кракатау был слышен на 8% земной поверхности.
4. Землетрясение в Шэньси
Сильнейшее землетрясение в истории.
Самое крупное землетрясение случилось в центральном Китае в провинции Шэньси 23 января 1556 года. Сегодня ученые предполагают, что оно достигало 11 баллов по шкале Рихтера. Радиус землетрясения составил 500 километров от эпицентра. В некоторых районах катаклизм смертность составила 60% всех проживавших там людей.
5. Великое китайское наводнение
Во все времена Поднебесная страдала от наводнений.
Крупнейшее наводнение в истории человечества произошло в южно-центральном Китае. Случилось оно в 1931 году после многолетней засухи (1928-1930 годы). Зима оказалась невероятно снежной. Весной 31-го выпало рекордное количество осадков, что и стало причиной выхода из берегов крупнейших рек региона: Янцзы, Хуайхэ, Хуанхэ.
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