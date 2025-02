10 амбициозных, но странных проектов по управлению погодой и климатом

1. Шумовая атака против града

Одна из современных пушек против града. /Фото: autocentre.ua

2. Пожар для вызова осадков

Пожары для вызова дождей на полном серьёзе пытались внедрить. /Фото: rossaprimavera.ru

3. Проект «Взрыв неба»

Ещё один проект по тому, как выжать из небес дождь. /Фото: lubbockonline.com

4. Ружье для вызова дождя

Пушки против града были распространённым средством. /Фото: forums.airbase.ru

5. Таяние ледников за счёт смены направления течения

Изменение течений как залог климатических трансформаций - идея довольно популярная. /Фото: autogear.ru

6. Изменение течения Гольфстрима

Гольфстрим мог давно течь не в ту сторону. /Фото: pikabu.ru

7. Озеленение «атомным динамитом»

Как ядерный взрыв должен был озеленить планету - загадка. /Фото: znaj.ua

8. Изменение климата в Сибири

Советский проект изменения климата. /Фото: topwar.ru

9. Кража дождевых облаков

Оказывается, израильтяне пытались воровать облака. /Фото: vesty.co.il

10. Поджог неба против тумана

Кадр из ролика, рассказывающего о проекте. /Фото: maximonline.ru

Человечество, каким бы уровнем научно-технического прогресса не обладало, всё равно зависит как от капризов природы, так и от погодных изменений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди регулярно предпринимали попытки управлять последними - многие из нас, как минимум, слышали о древних ритуалах шаманских танцев вокруг костра для вызова дождя или о современных способах разогнать тучи . Однако новейшая история может похвастаться целым рядом эпизодов откровенно безумных концептов, которые были призваны заставить небо выдать осадки по команде человека, либо вообще радикально изменить климат в определённом регионе. Вашему вниманию «десятка» амбициозных, но странных проектов по управлению погодой.На протяжении всей истории человечества именно град носит «почётное» звание самого зловредного погодного явления. Поэтому совершенно очевидно, что с древних времён крестьяне и фермеры самыми разными способами старались бороться с льдинками, падающими с неба. Например, древнеримские Законы двенадцати таблиц от 451 года до н.э. зафиксировали строгий запрет на вознесение публичных молитв против града. А вот при Карле Великом в 789 году соответствующим приказом было запрещено звонить в церковные колокола и даже выносить на улицы молитвенные столы во время града.Новый виток в попытках бороться с градом появился после того, как порох стал применяться в военном деле для работы пушек. Именно такие орудия стали широко использоваться - люди попросту стреляли из них по тучам. Однако не всем правителям это нравилось: например, по информации редакции Novate.ru, в 1750 году в Австрийской империи такая деятельность была запрещена на законодательном уровне. Впрочем, сохранилось несколько исторических источников, свидетельствующих, что такой способ борьбы против града продолжал применялся вплоть до конца XIX столетия: последнее документальное упоминание датируется 1886 годом. Более того, даже сегодня в Сети можно найти эпизоды применения устройств, похожих на пушки для того, чтобы льдинки с неба не падали.Этот поразительный в своём безумии эпизод произошёл в 1816 году, когда Джеймс Поллард Эспи, считающийся первым официальным метеорологом при американском правительстве, предложил именно такой способ для вызова осадков. Согласно его теории, что дождевые тучи в атмосфере зарождаются за счёт циркуляции там горячего воздуха. Справедливости ради, стоит отметить, что данное утверждение в общем соответствует действительности: именно тёплый воздух поднимается вверх и, охлаждаясь, создаёт конденсат, который потом и выпадает на землю. Каким образом это утверждение натолкнуло Эспи на мысль, что лучший механизм вызвать дождь — это устроить пожар, понять сложно, однако он на полном серьёзе попытался продумать технологию управления осадками с помощью поджога лесов.Согласно его задумке, требовалось высадить лесной массив, который простирался бы с севера на юг в западной части США в Аппалачских горах. По его словам, «Как только фермеры начнут просить о дожде для посевов, мы поджигаем отдельный участок леса. И фронт осадков нам обеспечен!». Вот только правительство Америки как-то не оценило столь амбициозную идею, и Эспи было отказано даже в испытаниях его теории - для этого он просил выделить ему участок в 966 километров. Причина отказа была простой, но логичной: леса загораются регулярно, а дожди после этого выпадают далеко не в каждом случае. Оказались против идеи Эспи и сами фермеры, которые не понимали, как в случае успешного вызова дождя его вовремя прекратить, чтобы не утопить урожай в ливнях.Немного похожий на проект Джеймса Эспи концепт разработал ветеран Гражданской войны Роберт Сент-Джордж Дайренфорт. Тем более, что исторический контекст просто диктовал его появление. Дело в том, что в августе 1891 года на юге США была такая жара и засуха, что техасские поля гибли от засухи, а дождя всё не было. В какой-то момент Конгресс США и вовсе пообещал выделить колоссальную по тем временам сумму в 20 тысяч долларов тому, кто сумеет решить проблему отсутствия осадков. Тогда-то и появился Роберт Сент-Джордж Дайренфорт, суть задумка которого строилась на убеждении, что дождь получится вызвать за счёт сотрясения воздуха.Дайренфорт оказался настолько убедителен, что получил аванс в размере 9 тысяч долларов, что позволило ему нанять бригаду артиллеристов с мортирами, а также закупить воздушные змеи и шары, динамит и порох. В результате месте испытаний разместились три огневые позиции по 60 пушек, воздушных змеев с прикреплённой к ним взрывчаткой и воздушные шары, наполненные горючей смесью кислорода и водорода. Когда неожиданно первый эксперимент действительно «вызвал» дождь, хотя в реальности это было просто стечением обстоятельств. Однако люди уже поверили, поэтому дальнейшие бессистемные атаки неба, после которых выпадали осадки, автоматически приписывались Дайренфорту. Разоблачение нерабочего концепта произошло год спустя, когда в Вашингтоне ни один из этапов сотрясания воздуха дождь так и не вызвал.Ружье, которое больше напоминало пушку, под названием Steiger Vortex было изобретением австрийского инженера Альберта Штайгера и представляло собой металлическое орудие высотой 5 метров конической формы, подобный на рожок мороженого . Целью его разработки в 1895 году было создание вибраций, которые должны были уничтожать град и одновременно с этим вызывать дождь. Цель Штайгера была локальной и чётко определённой: своим гаджетом он планировал защищать австрийские винодельческие регионы.Изобретение Штайгера привело в праведный восторг Клемента Рэгге, австралийского правительственного метеоролога. Он заказал сразу шесть орудий с целью их проверки, хотя он почему-то с самого начало был уверен в их эффективности. Испытания были проведены в сентябре 1902 года в Шарлевиле, штат Квинсленд. Однако ни пробный запуск, ни неоднократные залпы с интервалом в две минуты не привели к какому-либо результату: на чистом голубом небе так и не появилось хотя бы одно облачно, не то, чтобы дождь пошёл. Поэтому этот гаджет очень быстро оказался в забвении.Это в современных реалиях проблема таяния полярных льдов считается угрозой планетарного масштаба, а вот полтора столетия назад отношение к этому вопросу было диаметрально противоположным. Ярким примером этой тенденции прошлого был эпизод, когда в 1877 году на полосе американского издания The Atlantic Monthly была опубликована статья некого Н.С. Шалера, который рассуждал о полярных льдах. Там им считаются арктические ледники «безжалостными, как гунны, убивающими и скальпирующими всех на своём пути».Само собой, что при подобном наборе эпитетов Шалер видел решение проблемы в том, чтоб попросту уничтожить полярные льды. Предложил он и реализацию своей задумки, причём весьма радикального механизма, которая состояла в том, чтобы сменить вектор тёплого течения Тихого океана Куросио в направлении Берингова пролива. Согласно его убеждению, такая климатическая операция стала бы причиной повышения температуры в арктическом регионе на 16,67°С. В конце статьи изобретатель оптимистично обещал, что в случае положительного исхода эксперимента американцы, которые живут в северных штатах, в принципе забудут о таком явлении, как зимние холода.В продолжение тенденции уничтожить ледники стоит упомянуть ещё один концепт, предполагающий смену направления тёплого течения, который появился конце 1912 года. Так, на страницах знаменитого издания The New York Times появился призыв как можно быстрее положить конец «угрозе айсбергов». Учитывая тот факт, что именно в этом году произошла трагическая гибель «Титаника» в результате столкновения с айсбергом, такие настроения были вполне логичными. Вот и решил нью-йоркский инженер Кэрролл Ливингстон Райкер презентовать собственный план решения проблемы, стоимость которого составлял баснословные 190 миллионов долларов.Согласно его задумке, требовалось изменить направление самого известного тёплого течения Гольфстрим. Для этого необходимо было построить мол, длина которого должна была состоять не менее 320 километров, а находиться к востоку от Ньюфаундленда. Это позволило бы перекрыть холодное Лабрадорское течение и переместить его на Восток. Беря в расчёт то физическое утверждение, что тёплая вода легче, чем холодная, то она могла бы пробраться дальше — примерно на 645 километров в северном направлении. Теория Кэрролла Ливингстона Райкера, подобные манипуляции стали бы причиной таяния огромного ледяного массива на Гренландии и даже привело бы к смещению земной оси.На фоне успешного применения ядерных бомб американскими войсками, возможности различного, а не только военного использования потенциала атомных взрывов стали рассматриваться довольно активно. Например, в том же 1945 году Джулиан Хаксли, который на тот момент был соучредителем Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, более известное как ЮНЕСКО, выступил в рамках конференции в Мэдисон-Сквер-Гарден с необычным концептом «атомного динамита для озеленения Земли».Суть идеи Хакси состояла в том, что он планировал сбросить ядерные бомбы на Северный и Южный полюсы, чтобы мощь взрыва растопила тамошние ледники. Вот только его предложение было отклонено единогласным решение других участников конференции под резолюцией «неуместно», что очень сильно удивило и расстроило самого соучредителя. Возможно, такое решение было продиктовано не только потому, что радиационное излучение в принципе не способно содействовать озеленению, а ещё и из-за неудачно подобранного времени: при всех перспективах ядерной энергетики, которая тогда виделась многим учёным, говорить о многократном повторе взрывов, которые в Японии унесли жизни ста тысяч человек буквально в одно мгновение, было абсолютно некстати.Мегапроекты, сопровождаемые утопическим шлейфом, но призванные кардинально изменить климата разрабатывались и в Советском Союзе. Так, в пятидесятые годы прошлого столетия появилась весьма амбициозная идея возвести плотину, которая полностью перекрывала бы Берингов пролив - от Чукотки до Аляски. Такое мероприятие хотели провести для того, чтобы не пускать холодные течения на Север из Тихого океана. В результате климатические трансформации на Севере Сибири были бы настолько радикальными, что, по данным редакции Novate.ru, в зимние месяцы температура не опускалась бы ниже 0° С. В сопровождение этому концепту часто вводили фразу о том, что на Чукотке можно будет даже выращивать апельсины.Автором задумки был советский инженер, лауреат Сталинской премии Пётр Борисов. Из деталей амбициозного проекта в истории сохранилось стремление облегчить строительство плотины за счёт детонации уже вышеупомянутых ядерных зарядов, а отведение части воды планировалось при помощи специальных насосов, которыми должна была быть оснащена дамба. И если в современном мире прямо говорится, что реализация такой идеи привела бы к необратимым и катастрофическим изменениям климата на планете, то в середине ХХ века к ней относились с большой долей оптимизма. Более того, когда стало понятно, что без задействования Америки осуществить концепт попросту не получится, то сумели заинтересовать даже тогдашнего президента США Кеннеди, который заявлял, что «его стоит изучить в контексте более тесного сотрудничества». Однако разгорающаяся Холодная война препятствовала осуществлению этих планов, и дамба через Берингов пролив так и осталась на бумаге.Иногда странные проекты по управлению погодой попросту придумывают, чтобы использовать в политических целях. Именно такой эпизод произошёл сравнительно недавно, в 2018 году, когда Иран на официальном уровне обвинил Израиль в том, что последний...украл дождевые облака. В частности, один из авторов претензии, бригадный генерал Голам Реза Джалали, глава Организации гражданской обороны Ирана, заявлял: «Мы сталкиваемся со случаями кражи облаков и снега», причём со ссылкой на исследования, в котором сообщалось , что на всех высокогорьях выше 2200 метров от Средиземного моря до Афганистана, выпал снег, и только в Иране его не было.Это откровенно странное заявление одной страны к другой, когда обе на протяжении многих десятилетий находились в состоянии перманентного противостояния, могло перерасти, как минимум, в полномасштабную дипломатическую войну. Однако, к счастью, этого не произошло: Ахад Вазифе, представитель Иранской метеорологической организации вовремя вмешался, чтобы остановить нарастающий конфликт. Так, он сделал официальное заявление, что такое обвинение несостоятельно: такого современная наука ещё не научилась делать. И аргумент он привёл «железобетонный», ведь если бы было возможно захватывать облака, то та же Америка вообще бы не имела бы кучу проблем от регулярной засухи, а давно экспроприировали бы чужой дождь.Справедливости ради, стоит отметить, что некоторые, кажущиеся безумными, идеи по управлению погодой, не просто воплощались в жизнь, а ещё и работали на протяжении нескольких лет. Одним из самых ярких примером такого проекта была созданная в годы Второй мировой войны система исследования и рассеивания тумана, больше известная под аббревиатурой FIDO. Она была разработана Королевскими военно-воздушными силами Великобритании, а использовали для того, чтобы позволить самолётам взлетать в условиях плохой видимости.Для того, чтобы разогнать туман, по периметру аэродромов прокладывались трубы с горелками, а те, в свою очередь, подпитывались цистернами с бензином. Когда под трубами зажигали огонь, получалась вспышка пламени, за счёт которой температура воздуха повышалась до уровня, достаточного для того, чтобы рассеивать тумана. Однако в мирных условиях такая задумка не получила распространения, во многом из-за того, что эксплуатация и обслуживания обходилась слишком дорого. Поэтому в том же 1945 году, фактически сразу после окончания Второй мировой войны системы были заморожены, а 1959 году — окончательно демонтированы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: