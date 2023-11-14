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Первобытная красота и жестокие бои: как живет племя сури из Эфиопии


Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 

О племени сури из Эфиопии известно немного: это закрытое сообщество практически не контактирует с внешним миром и ведет первобытный образ жизни. По традиции женщины и мужчины сури уделяют много внимания своему внешнему виду. В почете у племени – шрамирование, украшение тела орнаментами и цветочно-травяными экибанами, для женщин также характерно растягивание нижней губы глиняным диском. Выглядит для нас все это экстравагантно и диковинно.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 

Снимки людей из племени сури сделаны Марио Гертом, 40-летним фотографом, который побывал в Эфиопии, познакомился с затерянным в горах племенем. Марио сделал серию портретов, а также запечатлел сури за повседневными занятиями.
Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 
Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 
Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 

Сури, как и многие другие эфиопские народности, наиболее привлекательным в женщинах считают растянутую нижнюю губу, в которую вставляется глиняный диск. Для этого женщинам выбивают два передних зуба и делают прокол в губе, постепенно растягивая образовавшуюся «петлю». Считается, что чем больше диаметр диска, тем больше коров получит отец красавицы, выдавая ее замуж. Коровы особенно ценятся в племени, поскольку это источник молока и крови. В среднем «зажиточные» роды владеют 30-40 коровами, а для вступления в брак нужно подарить семье избранницы не менее 60 голов скота.
Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 
Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 
Женщины сури с ребенком.

Женщины сури с ребенком.

 
Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 
Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 
Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 

Особое отношение в культуре сури и к разрисовыванию тела. Орнаменты наносятся белой глиной, прическу украшают цветами, травами и фруктами. Исследователи считают, что в эфиопских племенах тело воспринимается, как холст, и такое украшение – способ самоидентификации, возможность рассказать о себе соплеменникам.
Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 
Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 
Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 
Шрамирование на руке.

Шрамирование на руке.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 
Цветы и узоры на теле - типичные украшения в племени сури.

Цветы и узоры на теле - типичные украшения в племени сури.

 

Особым событием в жизни сури являются мужские бои на копьях. Такие бои обычно устраивают между мужчинами из разных деревень (в каждой проживает от 40 до 2,5 тысяч людей), воины вступают в бой без одежды, жестокие столкновения иногда заканчиваются смертельным исходом. Во время боя мужчины демонстрируют свою силу и отвагу женщинам. Кроме того, такие тренировки важны и для поддержания племени в «боевой готовности», время от времени соседские племена совершают набеги на сури. Правительство Эфиопии ввело официальный запрет на подобные бои с использованием копий, но традиция оказалась сильнее закона.
Сури - дружелюбное племя, но все равно вынуждено защищать свой скот.

Сури - дружелюбное племя, но все равно вынуждено защищать свой скот.

 
Бой на палках.

Бой на палках.

 
Сури - первобытное племя в Эфиопии.

Сури - первобытное племя в Эфиопии.

 

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