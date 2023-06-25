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Зачем гладить линолеум

На линолеуме нередко появляются вмятины и повреждения от тяжелой мебели. Конечно же такие дефекты портят внешний вид пола, особенно если вы затеяли перестановку мебели. Не спешите расстраиваться и думать о замене напольного покрытия, ведь справиться с проблемой можно за считаные минуты.

Зачем гладить линолеум

Все, что нужно сделать — положить на линолеум кусочек сложенной в 2 раза бумаги для выпечки и прогладить поврежденный участок горячим утюгом.

Зачем гладить линолеум

Благодаря нагреву линолеум сразу же выпрямится и повреждение будет практически незаметно.

Зачем гладить линолеум

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