Зачем гладить линолеум

На линолеуме нередко появляются вмятины и повреждения от тяжелой мебели. Конечно же такие дефекты портят внешний вид пола, особенно если вы затеяли перестановку мебели. Не спешите расстраиваться и думать о замене напольного покрытия, ведь справиться с проблемой можно за считаные минуты.







Все, что нужно сделать — положить на линолеум кусочек сложенной в 2 раза бумаги для выпечки и прогладить поврежденный участок горячим утюгом.







Благодаря нагреву линолеум сразу же выпрямится и повреждение будет практически незаметно.



