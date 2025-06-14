Какие продукты в СССР ели для здоровья и борьбы с преждевременным старением

6 продуктов, которые ели в СССР для здоровья/ фото: rbth.com , ru.pinterest.com
В Советском Союзе пищевые источники витаминов, микроэлементов и других полезных веществ для организма были куда скромнее наших современных. Но пользы здоровью продукты приносили ничуть не меньше. Их и сейчас можно ввести в свой рацион для улучшения самочувствия и борьбы с преждевременным старением.
1. Кефир — источник белка
Кисломолочные продукты в СССР помогали при проблемах с кишечником/ фото: topcorne.com
В Советском Союзе был дефицит хороших качественных мясных продуктов. В гастрономе было практически не найти куриную грудку, индейку или говядину. А жители нуждались в постоянном приеме белка, который они «добирали» из молочных продуктов. В период самой сильной нехватки мяса в магазинах, в советских журналах про здоровье публиковали статьи о пользе кефира. Его называли напитком для долголетия и рекомендовали употреблять всем: детям и взрослым. У настоящего натурального кефира, действительно, много полезных свойств. Во-первых, он хорошо очищает пищеварительную систему от вредных токсинов и шлаков. Во-вторых, молочный напиток повышает иммунный статус и стимулирует защитные силы организма в сезон простуды. В-третьих, он помогает снизить лишний вес и нормализует уровень сахара в крови. И, в-четвертых, позитивно влияет на состояние кожи и волос.
2. Квашеная капуста — кладезь полезных бактерий для кишечника
Квашеная капуста богата пробиотиками, которые полезны для ЖКТ/ фото: aif.ru
Другие советские фанаты правильного питания верили былинам о русских богатырях, которые уплетали квашеную капусту и не знали болезней.магазинах было сложно найти овощи. Вот и приходилась гражданам крутить заготовки летом, а затем их есть. В наши дни врачи тоже рекомендуют есть квашеную капусту, поскольку она является кладезем полезных бактерий для нашего кишечника. Благодаря процессу ферментации в овоще образуются пробиотики, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Особенно такую капусту рекомендуют есть после антибактериальной терапии.
3. Чайный гриб — натуральный жиросжигатель
Чайный гриб в СССР помогал продлить молодость/ фото: in.pinterest.com
Практически у всех советских граждан в повседневном рационе был чайный гриб. Его употребляли вместо дефицитного черного чая или кофе. А по полезным свойствам его можно было сравнить с квашеной капустой и кефиром. Во время процесса брожения чайный гриб выделял полезные бактерии и ферменты, которые улучшали работу кишечника и восстанавливали обмен веществ. Регулярное употребление напитка способствовало выработке особых веществ в желудке, который защищали его от гастрита и язвенной болезни. Также чайный гриб было полезно принимать перед сном. Он успокаивал нервную систему и активно сжигал калории. Сейчас чайный гриб уже не в моде, но зато возродился его «брат» комбуча. Этот напиток обладает аналогичными полезными свойства и помогает продлить молодость.
4. Крапива — источник витамина С
Молодая крапива содержит в 4 раза больше витамина С, чем цитрусовые/ фото: region-tyumen.ru
В Советском Союзе наравне с укропом и петрушкой была очень популярна молодая крапива. Ее специально собирали, а затем готовили с ней разные блюда. К примеру, зеленые щи, салат, яичницу или омлет, пирожки и оладушки. Советские хозяйки готовили ее не из-за экономии или дефицита продуктов. Крапива была ценным источником аскорбиновой кислоты, которой в ней больше в четыре раза, чем в лимон. А также каротина, аминокислот и витамина К, который улучшал свертываемость крови. Чтобы крапива не «кусалась» в салате, ее нужно было облить кипятком, а затем промыть под проточной прохладной водой. Листья становились нежными и ароматными. Современные хозяйки тоже могут использовать крапиву для приготовления полезных блюд. К тому же, она может послужить прекрасной заменой шпината.
5. Мед — заменитель сахара
В СССР мёд заменял многие лекарства/ фото:about-tea.ru
У советских врачей рецепт долголетия был прост: они рекомендовали заменить сахара медом. Полезный суперфуд советовали есть по одной столовой ложке каждое утро. Правда, перед употреблением нужно было проверить наличие аллергии, поскольку полезный продукт подходил не всем.
В умеренном количестве мед благоприятно влиял на здоровье. В советских журналах писали, что в нем содержится большое количество антиоксидантов, которые борются с преждевременным старением кожи, с болезнями сердца и сосудов и укрепляют иммунитет. Также мед рекомендовали есть при простуде. Он помогает нормализовать температуру тела, облегчить кашель и заживить слизистую горла. Советские модницы также использовали мед не по назначению. Они добавляли его в маску для лица. После нее кожа становилась увлажненной и более молодой. Правда, в СССР расходилось мнение, какой мед лучше. Одни считали самым полезным «горный», другие - «майский».
6. Сухофрукты — вместо вредных конфет
Сухофрукты полезны для сердца, сосудов, ЖКТ, кожи и волос/ фото: za.pinterest.com
Еще одним полезным продуктом в Советском Союзе считали сухофрукты. Причем, полученные из самых обычных фруктов, а не из каких-нибудь экзотических. У каждой женщины, следящей за своим здоровьем, на столе стояла миска с изюмом, курагой и черносливом. Их ели вместо конфет. А когда их сложно было найти в магазине, то советские хозяйки доставали свои запасы — сушеные колечки из яблок и груш. Их употребляли вприкуску с чаем, варили душистые компоты и добавляли в каши.
Сушеные фрукты не зря ели в СССР. Они помогали справиться с авитаминозом зимой, повышали работоспособность и снижали воспаление. Сухофрукты улучшали регенерацию клеток, возвращали коже эластичность и защищали от негативного воздействия окружающей среды. Сушеные фрукты в СССР считались настоящим лекарством против старости.
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