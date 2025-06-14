Какие продукты в СССР ели для здоровья и борьбы с преждевременным старением

6 продуктов, которые ели в СССР для здоровья/ фото: rbth.com , ru.pinterest.com

1. Кефир — источник белка

Кисломолочные продукты в СССР помогали при проблемах с кишечником/ фото: topcorne.com

2. Квашеная капуста — кладезь полезных бактерий для кишечника

Квашеная капуста богата пробиотиками, которые полезны для ЖКТ/ фото: aif.ru

3. Чайный гриб — натуральный жиросжигатель

Чайный гриб в СССР помогал продлить молодость/ фото: in.pinterest.com

4. Крапива — источник витамина С

Молодая крапива содержит в 4 раза больше витамина С, чем цитрусовые/ фото: region-tyumen.ru

5. Мед — заменитель сахара

В СССР мёд заменял многие лекарства/ фото:about-tea.ru

6. Сухофрукты — вместо вредных конфет

Сухофрукты полезны для сердца, сосудов, ЖКТ, кожи и волос/ фото: za.pinterest.com