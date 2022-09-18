Лайфхак, узнав о котором вы перестанете гладить одежду

Не любите гладить одежду и белье? Тогда этот лайфхак точно вас выручит. Если на одежде после стирки остались складки, избавьтесь от них без утюга!







В 1 + 1/2 стакане воды растворите 1 ст. л. столового уксуса + 1 ст. л. любого кондиционера (бальзама-ополаскивателя) для волос. Размешайте, перелейте в бутылку с пульверизатором. Разбрызгайте раствор на вещи, на которых есть складки. Руками немного растяните одежду, как бы расправляя складки. Оставьте до полного высыхания.







Одежда без складок за считанные минуты!







То же самое можно сделать и с постельным бельём. Для этого сделайте немного другой раствор: на 1 стакан тёплой воды добавьте 1 ст. л. кондиционера (ополаскивателя) для белья. Размешайте, также перелейте в бутылку с пульверизатором.







Разбрызгайте по белью, которое уже постелено на кровати. Немного разгладьте белье руками. Когда оно высохнет, то складки будут разглажены!





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