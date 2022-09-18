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Лайфхак, узнав о котором вы перестанете гладить одежду

Не любите гладить одежду и белье? Тогда этот лайфхак точно вас выручит. Если на одежде после стирки остались складки, избавьтесь от них без утюга!

Лайфхак, узнав о котором вы перестанете гладить одежду

В 1 + 1/2 стакане воды растворите 1 ст. л. столового уксуса + 1 ст. л. любого кондиционера (бальзама-ополаскивателя) для волос. Размешайте, перелейте в бутылку с пульверизатором. Разбрызгайте раствор на вещи, на которых есть складки. Руками немного растяните одежду, как бы расправляя складки. Оставьте до полного высыхания.

Лайфхак, узнав о котором вы перестанете гладить одежду

Одежда без складок за считанные минуты!

Лайфхак, узнав о котором вы перестанете гладить одежду

То же самое можно сделать и с постельным бельём. Для этого сделайте немного другой раствор: на 1 стакан тёплой воды добавьте 1 ст. л. кондиционера (ополаскивателя) для белья. Размешайте, также перелейте в бутылку с пульверизатором.

Лайфхак, узнав о котором вы перестанете гладить одежду

Разбрызгайте по белью, которое уже постелено на кровати. Немного разгладьте белье руками. Когда оно высохнет, то складки будут разглажены!

Лайфхак, узнав о котором вы перестанете гладить одежду
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