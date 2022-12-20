Почему распался идеальный голливудский брак: Брюс Уиллис и Деми Мур

В жизни каждого из них до знакомства было множество взлётов и падений, разочарований и потерь, и в этом они были очень похожи. Казалось, Брюс Уиллис и Деми Мур, обретя друг друга могли бы прожить вместе целую вечность. Их даже называли идеальной голливудской парой и считали явным примером того, что истинные чувства существуют и способны пройти через любые испытания. Но однажды Деми Мур и Брюс Уиллис, любимцы публики, счастливые супруги и родители троих дочерей объявили о своём разводе.
Из-за стойки бара на съёмочную площадку
Брюс Уиллис.
Они были в чём-то похожи, Деми Мур и Брюс Уиллис. Детство каждого из них трудно было назвать безоблачным, но у Брюса хотя бы была вполне нормальная семья. Омрачало его существование в то время только мучительное заикание, проявлявшееся, как только будущий актёр начинал волноваться. Избавиться от дефекта ему помогли занятия в театральном кружке. Здесь Уиллис научился справляться с волнением и неожиданно полюбил выступать перед публикой.
После окончания школы он довольствовался случайными заработками и мечтал о всемирной славе. Он работал охранником на АЭС и частным детективом, поступил на драматическое отделение Монклерского университета. Потом он был барменом в нью-йоркских забегаловках, играл в ансамбле на губной гармошке и надеялся, что когда-нибудь в его жизни произойдёт судьбоносная встреча, которая позволит ему, наконец, попасть в мир кино.
Брюс Уиллис.
И однажды в одном из баров на него обратил внимание режиссёр по кастингу, предложивший обаятельному бармену роль в театральной постановке. Ещё несколько лет актёру пришлось ждать своего звёздного часа, прежде чем он сыграет свою первую значимую роль в кино, а потом обретёт славу не только талантливого актёра, но ещё и покорителя женских сердец.
По скользкой дорожке
Деми Мур в юности.
Деми Мур повезло гораздо меньше. Отца своего она никогда не знала, да и вообще только в 13 лет поняла, что муж матери – вовсе не её родной отец. Но это было меньшее из всех потрясений, которые ей довелось пережить ещё в весьма нежном возрасте. Мать и отчим были больше увлечены спиртными напитками, чем воспитанием Деметры (именно такое имя девочка получила при рождении), а она сама страдала от насмешек одноклассников, неизменно потешавшихся над её косоглазием. Операция позже избавила Деметру от дефекта, но вот комплексы остались с ней надолго.
Мать тоже не способствовала появлению у дочери уверенности в себе. Когда Деметра рассказала маме о своей мечте стать известной, родительница посоветовала ей почаще смотреть в зеркало и выбросить глупости из головы. Семья постоянно переезжала с места на место, поэтому у Деми не было друзей, а пьяные скандалы между родителями, доходившие до отчаянных драк, вызывали у девушки желание поскорее сбежать из дома. Впрочем, именно это она и сделала при первой же представившейся возможности.
Деми Мур с первым мужем.
Деметра стала использовать единственное имевшееся в её арсенале оружие: собственную молодость и красоту. Она участвовала в рекламных фотосессиях, позировала для мужских журналов и мечтала, как и её соседка по комнате Наташа Кински сниматься в кино. А после девушка отчаянно влюбилась в музыканта Фредди Мура, взяла его фамилию, сократила длинное имя до четырёх букв и стала ждать своего счастливого часа. Правда, брак Деми Мур не только не стал счастливым, но ещё опустил Деми на самое дно: она стала вместе с мужем употреблять запрещённые вещества.
Впрочем, этому способствовала и начавшаяся кинокарьера, которая далеко не сразу привела актрису к славе, зато показала множество примеров «свободы от предрассудков». С первым мужем актриса вскоре рассталась, но никогда не скучала в одиночестве: претендентов заполучить если не руку и сердце, то хотя бы тело знойной красавицы, всегда хватало.
Случайная связь
Брюс Уиллис и Деми Мур.
И однажды в 1987 году они встретились, признанный сердцеед Брюс Уиллис и отчаянная покорительница мужчин Деми Мур. Ода находились далеко не в самом трезвом состоянии, но это вовсе не помешало им обратить друг на друга внимание. Отправляясь в тот вечер ночевать в один номер, они и представить себе не могли, во что выльется их случайная связь.
Страсть поглотила их целиком и уже просто невозможно было расстаться. Если бы они оба не были столь циничны, то назвали бы нахлынувшие чувства любовью с первого взгляда. Они не хотели расставаться друг с другом ни на минуту, а потому спустя всего четыре месяца Брюс Уиллис и Деми Мур отправились в Лас-Вегас, сняли шикарный номер в отеле Golden Nugget и отпраздновали собственную свадьбу.
Свадьба Брюса Уиллиса и Деми Мур.
А ещё через месяц Деми, с трудом подбирая слова и отчаянно волнуясь, сообщила Брюсу о том, что у них будет ребёнок. Говорила она, боясь посмотреть мужу в глаза и не зная, как он отреагирует на эту новость. Её всемогущий Брюс закружился в радостном танце и подхватив супругу на руки. Теперь всё у них было всерьёз. Если раньше они не отказывали себе в спиртном, то сейчас полностью изменились, бросили пить, начали воспитывать малыша и заботиться о том, чтобы он стал самым счастливым.
Счастливы до боли
Брюс Уиллис и Деми Мур.
В 1988 году на свет появилась первая дочь актёров Румер, через три года – средняя Скаут, а за ней – младшая Таллула. Рождение старшей дочери на самом деле изменило супругов. Деми Мур и Брюс Уиллис словно взлетели к вершинам славы на крыльях счастья. Актёр снялся в «Крепком орешке» и прославился на весь мир, его жена сыграла в «Привидении» и предложения от режиссёров посыпались на неё, как из рога изобилия.
Мечты супругов о славе и высоких доходах превратились в реальность. У них появились собственная вилла в Малибу, роскошный пентхаус в нью-йоркском небоскрёбе и просторный дом в Айдахо. А главное – они были безмерно счастливы. Ими восхищались, им завидовали и называли идеальной голливудской семьёй. Брюс Уиллис не засматривался на других женщин, а Деми Мур купалась в любви мужа.
Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерями.
А потом всё чаще стали возникать слухи о романах Брюса Уиллиса на стороне, и в Деми Мур проснулась отчаянная ревность. Она сходила с ума только при одной мысли о том, что её муж во время съёмок флиртует с коллегами, и мстила ему единственным известным ей способом – ответными романами на стороне. Какое-то время они ещё сохраняли видимость нормальной семьи и, остыв от очередного увлечения, делали вид, будто всё в их общей жизни хорошо.
Взаимные обиды имели свойство накапливаться, и однажды Деми Мур поняла, что она больше не может всё это терпеть. Она устала от ревности и упрёков супруга в том, что превратилась в стопроцентную стерву. Выбрав момент, когда муж уехал на съёмки, она собрала все его вещи и вывезла их из дома. Они разъехались в июне 1998 года, а развод оформили лишь в 2000, поняв, что былые отношения возобновлению не подлежат. Казалось, они никогда не смогут вообще нормально общаться, но Брюсу Уиллису и Деми Мур удалось сохранить если не любовь, то дружбу. И лучшим стимулом к этому стали их дочери.
Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерями.
Они больше не были мужем и женой, но зато стали добрыми друзьями. Они стали бывать в гостях друг у друга, Брюс Уиллис общался с мужем Деми Мур Эштоном Кутчером и поддерживал бывшую жену после развода. Сейчас же Деми дружит с супругой Брюса Эммой Хеминг. Они бывают дома друг у друга, а Брюс даже находился на самоизоляции с Деми Мур и их дочерями. Они часто устраивают семейные праздники и всегда рады видеть друг друга. Единственное, чего они не смогли сделать, так это сохранить свою семью.
Брю Уиллис и Деми Мур с дочерями и их друзьями.
Но, пожертвовав своим браком, они оба обрели нечто большее: научились думать не только о себе, но и о детях, идти на уступки, забывая об обидах. А ещё Брюс Уиллис и Деми Мур поняли, наконец: месть – далеко не самый лучший спутник в семейных отношениях. К сожалению, было уже слишком поздно для их брака, но очень своевременно для того, чтобы не разрушить окончательно жизни друг друга и своих дочерей.
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