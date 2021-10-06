10 грубых ошибок дизайна, которые портят интерьер и попахивают дурновкусием

Грубейшие ошибки дизайна, которые делают интерьер безвкусным.
На сегодняшний день возможностей преобразить свой дом хоть отбавляй. Всевозможные сайты, дизайнерские советы, лайфхаки, призванные отделать интерьер без значительных капиталовложений... Однако, несмотря на все это многообразие, многие люди не знают, как изменить дом к лучшему, продолжая жить стереотипами прошлых десятилетий. Для тех, кто хочет немного обновить облик своего интерьера, но не может понять как, мы и подобрали несколько рекомендаций.
1. Монохромный интерьер
Скучный монохромный интерьер без ярких деталей. | Фото: Уют в Доме, Interior Design Ideas For Apartments.
Монохромные интерьеры стали довольно популярными. Казалось бы, что может быть проще, чем оформить комнату в одной цветовой гамме? Однако, часто мы так увлекаемся выбором мебели и аксессуаров одного цвета, что забываем о ом, что в интерьере должна быть нотка индивидуальности. В конечном итоге мы получаем скучный интерьер, в котором нет ни изюминки, ни индивидуальности. Избежать этой ошибки поможет ваше собственное чувство стиля и интуиция.
Выбирая мебель и аксессуары, прислушивайтесь к себе, какую яркую деталь вы хотите видеть в своей квартире? Набор цветных подушек, желтое кресло, необычный ковер, оригинальная картина - это именно те вещи, которые смогут разбавить и вдохнуть жизнь в интерьер.
2. Арки из гипсокартона
Арки из гипсокартона и прочая бутофория. | Фото: Яндекс.
Где-то в 2005 году арки из гипсокартона были очень популярными. Люди, у которых была возможность, тут же воплощали эту идею в жизнь, превращая все дверные проемы в арки, а другие тихо мечтали об этом. Примерно в то же время в моду вошли бутафорские камины и колонны из того же гипсокартона. Вспомнили? Ну что же, редакция Novate.ru спешит вам сообщить, что все эти атрибуты бутафорской роскоши уже вышли из моды. Причем произошло это не вчера, а около пяти лет назад. Конечно, это не значит, что вам немедленно нужно начинать ремонт, если гипсокартонные атрибуты уже есть в вашем доме, просто примите данный факт и запланируйте изменить это при первой же возможности. Но если вы сейчас на стадии ремонта, откажитесь от гипсокартона и всего вышеперечисленного. Помните, в моде простые линии и натуральные материалы.
3. Розетки и выключатели
Неудачное положение розеток и выключателей. | Фото: Ремонт квартиры своими руками.
Розетки и выключатели... Казалось бы, такая мелочь, но их неправильное расположение может здорово подпортить вашу жизнь. Только представьте себе, как вы будете «радоваться» каждый раз, когда будете пытаться включить электроприбор в розетку, спрятанную за шкафом, или натыкаться в потемках на вещи в поисках выключателя. Всех этих неприятностей можно избежать, грамотно распланировав размещение всех розеток и выключателей.
4. Дешевый текстиль
Некачественный дешевый текстиль. | Фото: JolyGram.
Шторы, ковры и постельное белье - не те вещи, на которых стоит экономить. Возможно вам кажется, что это все мелочи, но на самом деле эти вещи - чуть ли не главные составляющие домашнего уюта. Поэтому если мечтаете об определенном виде штор, но на качественную ткань нет денег, лучше откажитесь от этой идеи. Иногда лучше вообще пожить какое-то время без занавесок, чем купить то, на что банально хватает финансов. Тоже самое касается ковров: повремените, подкопите, но не соглашайтесь на меньшее. С постельным бельем сложнее, ведь без него невозможно обойтись, поэтому просто смиритесь с мыслью, что покупая хорошее постельное белье, вы инвестируете в свой дом.
5. Несоответствие габаритов
Неправильно подобранная мебель.| Фото: Google Plus.
Главный принцип красивого дома - гармония во всем. В первую очередь, это касается мебели. Выбирая ее, важно придерживаться не только единого стиля, но и размера. По информации Novate.ru, низкая мебель прекрасно подходит для обустройства маленьких квартир с низкими потолками, но просто потеряется в просторной комнате. Естественно, громоздкая кровать будет смотреться нелепо в маленькой спальне, даже если кроме нее там больше не будет ничего. Также старайтесь подбирать мебель одинакового размера, иначе это несоответствие пропорций будет всегда бросаться в глаза и портить хорошую картинку.
6. Многоуровневый потолок
Многоуровневый потолок из гипсокартона. | Фото: Универсальная барахолка.
Многоуровневые потолки из гипсокартона - еще один популярный тренд из прошлого, который до сих пор городят не слишком квалифицированные дизайнеры. Такие потолки утяжеляют пространство и выглядят слишком искусственно. К тому же, зачем использовать тенденции из прошлого, если сейчас у нас есть куда более привлекательные. Например, натяжные потолки прекрасно скрывают неровности и перекрытия. Более того, за счет глянцевого эффекта помогают визуально увеличить пространство.
7. Системы хранения
Отсутствие систем для хранения вещей. | Фото: Недвижимость - TUT.by.
Отсутствие систем хранения - грубая ошибка, которая в последствии приведет к беспорядку. Поэтому, если вы отказываетесь от шкафа или полочек, готовьтесь к тому, что через пару месяцев будете вынуждены хранить личные вещи на полу. Novate.ru рекомендует не отказываться от систем хранения, а искать удачные варианты именно для своего жилища.
8. Странное размещение
Странное размещение вещей с целью экономии пространства. | Фото: Недвижимость - TUT.by
Некоторые люди хотят любыми путями вместить в одну комнату все задуманное. Часто из-за этого им приходится идти на крайности вроде тех, что видно на картинке. Однако, если вначале такие решения будут радовать, то в последствии вы поймете, что сглупили, поторопились, не учли нюансы вроде расстояния, которое необходимо соблюдать между предметами мебели и коммуникациями. В конечном итоге это приведет к одним только неудобствам.
9. Дворцовая роскошь
Помпезность и дворцовая роскошь. | Фото: realty.tut.by.
Золотистые гобелены, хрустальные люстры и мрамор хорошо смотрятся во дворцах и музеях, но совершенно непригодны для жилых помещений. Более того стремление демонстрировать свои финансовые возможности таким образом говорят только о духовной нищете и дурновкусии. Ну, а реализация таких идей в пределах небольшой квартиры выглядит просто нелепо.
10. Непродуманные детали
| Фото: Яндекс.
Этот пункт касается больше людей, которых можно назвать «сам себе дизайнер». Часто они загораются определенными идеями и даже хорошо видят желаемую картинку, но не учитывают нюансов, вроде минимального расстояния меду предметами мебели, величину выдвижных систем и прочее. В конечном итоге у них таки получается воссоздать желаемую картинку. Но не все так гладко, как только вещи начинают использоваться по назначению, всплывают подводные камни.
Например, невозможно открыть дверь тумбочки из-за разложенного дивана, который упирается в нее, дверцы шкафов не открываются до конца из-за близкого соседства с другой мебелью и так далее. Помните, дизайн собственного жилья - это большая ответственность и надо просчитывать каждую мелочь, тщательно измерять и просчитывать все нюансы.
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